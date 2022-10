Profesorul care predă matematica prin provocări adresate elevilor. A mers prin noroaie și arături ca să facă școală

Mădălin Ghiuler a mers zilnic 12 kilometri prin bălți, arături și pășuni ca să facă școală, cu visul de a deveni profesor. Acum predă matematică la un liceu și la o școală din Focșani și nu știe niciodată ce lecție va aborda la oră până nu intră la clasă.

Mădălin Ghiuler (26 de ani), profesor de matematică la Liceul cu Program Sportiv și Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ din Focşani, a fost desemnat profesor Merito în 2022 pentru rezultatele remarcabile pe care le are cu elevii la clasă în cei cinci ani de profesorat. Tânărul nu a avut deloc o copilărie ușoară.

Mahriu, satul natal din județul Vrancea, nu avea grădiniță, așa că a intrat direct în clasa I la școală. Știa atunci, la nici 6 ani și jumătate, literele, cifrele și chiar să adune și să înmulțească. Mama l-a ajutat la citit, iar tatăl, cu operațiile matematice. Mergea zilnic 12 kilometri prin noroaie, ploaie și vânt ca să ajungă la școală din cătunul unde locuia și să învețe carte.

„Treceam printr-o pășune și prin arături. Aveam și o scurtătură, dar nu o luam pe acolo decât până în luna octombrie, pentru că se însera când reveneam de la școală și putea fi periculos“, povestește pentru „Weekend Adevărul“ tânărul pedagog. Se temea mereu că din cauza noroiului de pe haine și a apei din cizme s-ar face de rușine dacă profesorii l-ar scoate la tablă, așa că își lua încălțări de schimb.

O lecție cât pentru un întreg viitor

Din clasa a VI-a a început să meargă cu părinții la câmp sau cu animalele pe pășune, iar la școală ajungea doar primele două, trei zile. A funcționat până în clasa a VIII-a, când noua profesoară de franceză i-a transmis printr-un coleg de clasă că îl lasă repetent dacă nu vine la școală. Își amintește și acum data, 6 noiembrie 2009, când s-a dus la ora de franceză, a fost pus să citească lecția și a luat nota 8.

„Nu mi-a zis nimic, nu m-a amenințat că mă lasă repetent. Asta mi-a plăcut foarte mult. M-a mobilizat să vin la școală, a avut ceva aparte, acel har pe care cred că orice om care este la catedră trebuie să îl aibă“, povestește Mădălin. De atunci, nu a mai lipsit niciodată joia sau vinerea de la școală.

A obținut media 9 pe semestrul I și media 10 pe semestrul al II-lea la franceză și nu pentru că i-ar fi fost milă de el, ci pentru că performanțele lui se îmbunătățiseră vizibil, iar lecția primită de la profesoară i-a dat un impuls puternic și l-a făcut să viseze la liceu.

Primul 3 și primul 10

A fost admis la un liceu cu profil tehnic din Focșani și chiar la început a avut loc o întâmplare ce avea să îl marcheze și să îl convingă că menirea lui este să devină profesor. La una dintre orele de matematică, profesoara l-a scos la tablă ca să prezinte tema. Nu reușise să o facă decât foarte puțin, dar nu pentru că nu ar fi vrut, ci pentru că nu avea baza necesară din școala primară, așa că nu putea face conexiunile de care avea nevoie pentru a finaliza exercițiul.

Profesoara i-a spus scurt că îi pune nota 3, iar pentru Mădălin a fost un șoc. „I-am spus că dacă îmi pune nota 3, plec acasă. S-a întors către mine și mi-a spus că în 30 de ani de învățământ nu a iertat niciodată un elev“, își amintește dascălul.

Nu i-a trecut totuși nota 3 în catalog, cu condiția să își facă tema din ziua respectivă și pe cea de data viitoare. De atunci, după fiecare oră de matematică, profesoara îl oprea ca să îi explice noțiunile pe care nu le știa sau pe care nu le înțelegea.

Lucrurile au început să capete sens la matematică pentru el, așa că lucra singur la internat câteva ore pe zi, iar dacă întâmpina greutăți, o căuta pe profesoară prin școală ca să îi explice cum se rezolvă problema. „Și când mergeam acasă la părinți, munceam ziua în curte, iar seara, chiar dacă eram rupt de oboseală, scoteam culegerea și făceam câteva exerciții“, îşi aminteşte Mădălin.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În semestrul I a obținut media 7, iar în semestrul II, media 9. Pe 5 mai 2011, o altă dată care nu i se va șterge niciodată din memorie, profesoara i-a scris „10 cu felicitări“ la o lucrare de geometrie. Era primul lui 10 la matematică. A învățat din ce în ce mai mult la matematică și a început să scrie explicațiile la lecții pe pereții sălii de lectură de la internat. În plus, relua fiecare lecție de la clasă prin predare.

„Vorbeam cu pereții și, tot explicând, mi-am spus că trebuie să fac asta și în fața unor copii. Mi-am dat seama că pot face pe cineva să înțeleagă ce spun eu acolo“, ne spune Mădălin. În clasa a XII-a, profesoara l-a lăsat să corecteze testele colegilor, chiar dacă nu toți au văzut cu ochi buni acest lucru, iar atunci a conștientizat că își dorește să devină profesor de matematică.

Performanțe notabile din primul an

A luat 10 la Bacalaureat la matematică și a urmat facultatea de profil din Bacău, iar în anul III a început să meargă la liceul din Focșani ca să țină ore de matematică la clasa fostei lui profesoare. Când mergea la părinți în weekend, îi ajuta pe copiii din sat care se pregăteau pentru Evaluarea Națională.

A fost sfătuit să nu intre în învățământ pentru că o va duce financiar foarte greu, dar și-a urmat visul și a devenit profesor de matematică. A predat inițial în mai multe sate din județul Vrancea. După ce a lucrat un an cu elevii, 80% dintre ei au promovat Evaluarea Națională. Într-un alt sat, un elev pe care l-a pregătit a luat locul I la Olimpiada Județeană de Matematică și s-a calificat la etapa națională.

„Niciodată nu am mers la școală cu un proiect de lecție bine stabilit. Am lăsat lucrurile să curgă de la sine de când am devenit profesor. Abordez toate temele din programa școlară, dar cum o fac, este decizia mea. Întotdeauna mă pun în pielea elevului și mă întreb cum ar trebui să îmi fie predată lecția ca să îmi placă și să o învăț“, explică profesorul de matematică.

Lecția, ca o poveste

Nu îi plac culegerile și manualele, iar de fiecare dată când consideră că o definiție sau un concept depășesc nivelul de înțelegere al copiilor, le înlocuiește cu noțiuni ușor de înțeles pentru ei. Pentru Mădălin, lecția de matematică trebuie să ajungă la elevi ca o poveste, ceva pe care ei să îl înțeleagă fără mari dificultăți.

Una dintre metodele pe care le folosește la clasă este ca elevii să scrie pas cu pas toate explicațiile la problemele pe care le rezolvă, pentru că astfel le va fi mai ușor să exerseze singuri acasă. Face uneori intenționat greșeli la tablă, ca să-i verifice pe elevi dacă îl urmăresc și dacă gândesc logic sau începe predarea și le cere să îi spună ce lecție vor învăța în acea zi.

Îi place să își provoace permanent elevii, iar lecțiile le predă în funcție de starea pe care copiii o au la clasă în acea zi, dar și de întrebările pe care i le pun. De pildă, poate merge la clasă să predea geometrie, dar ține o oră de algebră, dacă discuția cu copiii se duce în acea direcție.

Câteodată, îi roagă să închidă cărțile și caietele și stau de vorbă ca niște prieteni. Recapitulează lecțiile sau îi provoacă să găsească cât mai multe modalități prin care să spună o definiție sau să explice un concept.

„Vreau ca elevii mei să pună mereu accentul pe calitate, nu pe cantitate, și să nu grăbească lucrurile. Îi învăț să gândească, în primul rând, pentru că toate aceste lecții îi pregătesc pentru viața reală. Nu sunt numai lecții de matematică, ci sunt și lecții de viață“, explică învățămintele cu care Mădălin vrea ca elevii săi să rămână.