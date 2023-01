O aplicație care folosește inteligența artificială a devenit faimoasă printre elevii din toată lumea, în doar două luni de la lansare, pentru răspunsurile rapide pe care le dă la orice întrebare.

Pentru mulți, roboțelul ChatGPT a devenit indispensabil în efectuarea temelor, însă experții atrag atenția că, deși răspunsurile generate sunt articulate în multe domenii, acestea sunt de foarte multe ori greșite. În plus, subliniază aceștia, folosirea inteligenței artificiale la efectuarea temelor afectează semnificativ funcțiile psihice precum atenția, concentrarea, memorarea, gândirea sau raționamentul

Pe 30 noiembrie anul trecut se năștea ChatGPT (chatbotul sau chatroboțelul) o aplicație care folosește inteligența artificială, antrenată să interacționeze cu utilizatorii într-un mod cât mai natural. A atras rapid atenția pentru răspunsurile sale detaliate și articulate în multe domenii. Elevii și studenții au descoperit în foarte scurt timp că roboțelul îi poate ajuta să redacteze în doar câteva secunde texte pe orice temă. Și nu doar atât. ChatGPT poate să rezolve funcții matematice, să genereze imagini pornind de la un prompt simplu sau să producă coduri HTML. Practic, ChatGPT este „instruit” de o varietate de texte preluate de pe internet, iar răspunsurile sunt generate sub forma unui dialog.

În lume, acesta a fost deja folosit de elevi și studenți, iar în Marea Britanie, un profesor a acordat nota B+ (nota 8 în sistemul românesc), pentru un eseu scris integral de ChatGPT. În România, tehnologia a fost folosită atât de tineri, cât și de adulți. Ba mai mult, o parte a presei a făcut interviuri cu chatbot.

Nota 4 pentru definiția funcției injective

Experții atrag însă atenția că de multe ori acesta dă răspunsuri greșite, probabil tocmai din cauza faptului că memoria lui a fost încărcată cu texte preluate de pe internet. De exemplu, profesorul de matematică Ștefan Vlaston nu a avut o experiență tocmai plăcută cu chatbotul când a încercat să afle cum definește acesta funcția injectivă.

Mai mult, deși se laudă că învață din greșeli, nu o face. „Funcția injectivă este o funcție matematică ce asociază fiecărui element din mulțimea-sursă exact un singur element din mulțimea-țintă”, a răspuns chatbotul la întrebarea dascălului. Acesta l-a corectat: „Greșit. Ți-am mai spus că asta e definiția funcției, nu a funcției injective. Nu înveți din greșeli?”. „Îmi pare rău, ai dreptate. Definiția corectă a unei funcții injective este: o funcție este injectivă dacă pentru fiecare element din mulțimea-sursă există cel mult un element din mulțimea-țintă care corespunde acestuia”, a insistat ChatGPT.

Pe de altă parte, reporterii „Adevărul” i-au cerut ChatGPT-ului să rezolve subiectul al III-lea de la proba scrisă la Limba română a examenului de Bacalaureat dintr-unul din anii trecuți.

Mai exact, i-am cerut să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte relația dintre două personaje ale romanului „Enigma Otiliei”, de George Călinescu. Răspunsul este demn de clasicele perle ale elevilor care nu studiază suficient pentru examene.

„Relația dintre cele două personaje principale din romanul «Enigma Otiliei» de George Călinescu, Otilia și Felix, este una complexă și profundă. Pe de o parte, Felix este un bărbat ambițios și inteligent, care își dorește să ajungă la un nivel înalt în societate și care își iubește soția, Matilda (Felix nu avea soție - n.r.). Pe de altă parte, Otilia este o tânără sensibilă și naivă, care se simte singură și care își caută un sens în viață.

Relația dintre cei doi începe să se dezvolte atunci când Felix o cunoaște pe Otilia la un bal (de fapt, Felix a întâlnit-o pe Otilia în casa unchiului sau Costache Giurgiuveanu - n.r.) și începe să o considere drept o sursă de inspirație și de încântare.

În ciuda faptului că Matilda (soția inexistentă - n.r.) încearcă să-l oprească, Felix devine tot mai interesat de Otilia, ceea ce duce la o apropiere emoțională între cei doi (cei doi s-au apropiat fără să se opună nimeni - n.r.). Acest lucru îl face pe Felix să se simtă mai aproape de Otilia și să înceapă să o vadă ca pe o ființă umană, nu doar ca pe o sursă de distracție sau inspirație (Felix era îndrăgostit de Otilia, nu o vedea ca pe o distracție - n.r.).

În cele din urmă, Felix începe să înțeleagă că Otilia este mult mai complexă decât își imaginează și că aceasta are nevoie de ajutor. El începe să-și petreacă tot mai mult timp cu ea și să o înțeleagă mai bine, ceea ce duce la o legătură emoțională puternică între cei doi. În concluzie, relația dintre Felix și Otilia din romanul «Enigma Otiliei» de George Călinescu este una profundă și complexă, care evoluează”, a fost textul generat de ChatGPT.

Trebuie utilizat cu responsabilitate

De aceea, părerile legate de ChatGPT sunt împărțite. Pe deoparte, elevii consideră că tehnologia este un sprijin pentru tineri, deoarece îi ajută să-și rezolve mai repede temele și să o facă într-un mod mai distractiv, pe de altă parte, experții atrag atenția cu privire la limitările inteligenței artificiale.

„Cunosc elevi, printre care și eu, care au încercat acest ChatGPT și au oferit feedback pozitiv. Este important să ne adaptăm lumii digitalizate spre care ne îndreptăm și să utilizăm cu responsabilitate mijloacele de educație media și de inteligență artificială”, spune Miruna Croitoru, președinta Consiliului Național al Elevilor.

Ea subliniază că temele nu trebuie să fie un stres sau o obligație presantă, ci un mod de a aprofunda materia predată în clasă, iar o astfel de tehnologie poate fi de ajutor. Totuși, avertizează că „trebuie să avem cu toții un grad ridicat de responsabilitate când o utilizăm”.

La rândul lor, profesorii nu au emoții că pot fi păcăliți de elevi. Ruxandra Achim, profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, spune că fiecare dascăl își cunoaște elevii, astfel că poate să observe, cu ușurință, intervenții atipice în modul de abordare al acestora cu privire la anumite subiecte. Aceasta precizează că profesorii pot testa dacă elevii au folosit ChatGPT pentru a scrie anumite teme, dacă îi pun să explice anumite idei din text, să le dezvolte sau chiar să le exemplifice.

O părere asemănătoare are și Cristache Iulian, președintele Federației Părinților Elevilor, care arată că „profesorii nu trebuie să evalueze niște șabloane, ci trebuie să pună accent pe gândirea critică și pe modul în care un elev poate să explice anumite idei și să-și argumenteze răspunsul”. Acesta consideră că ChatGPT poate fi „un sprijin, deoarece inteligența artificială culege informația din toate sursele posibile și încearcă să dea un răspuns cât mai aproape de realitate”, dar este esențial ca evaluarea făcută de profesori să fie una profundă, astfel încât acest ajutor să nu se transforme într-un mod de a plagia.

Însă psihologul Mihai Copăceanu explică faptul că tendința de a folosi aplicații online sau anumite softuri pentru a ne rezolva sarcinile și a ne ușura munca vine cu riscuri mari.

„În mediul educațional ne confruntăm din păcate deopotrivă cu elevi sau studenți și profesori care folosesc aplicații pentru a redacta anumite proiecte. Aparent sună ca un avantaj, însă realizarea unui eseu științific în mod clasic necesită parcurgerea unor etape care corespund unor procese psihice. Cu cât folosim mai mult aplicațiile online, cu atât ne folosim mai puțin neuronii. Când un elev redactează un eseu de la identificarea surselor bibliografice la analizarea critică a unor conținuturi, compararea, sunt etape care antrenează creierul uman”, spune acesta.

Expertul subliniază că folosirea ChatGPT-ului nu antrenează cognitiv deloc tinerii, iar „funcțiile psihice precum atenția, concentrarea, memorarea, gândirea, raționamentul sunt semnificativ afectate”.

ChatGPT, interzis în New York

Școlile din New York au interzis folosirea ChatGPT pe toate dispozitivele și rețelele din școlile publice din oraș, deoarece se crede că acesta are un efect negativ asupra gândirii elevilor. În plus, unele facultăți din SUA au schimbat curriculumul și modul de predare deoarece foarte mulți studenți foloseau inteligența artificială pentru rezolvarea temelor.