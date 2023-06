Înscrierile la Evaluarea Națională și la Bacalaureat se prelungesc până pe 16 iunie

Ministra Educației, Ligia Deca, a transmis că se prelungește, din nou, perioada de înscriere la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat. Decizia vine în contextul în care greva profesorilor continuă și luni, 12 iunie.

Potrivit ultimului anunț al ministrei, înscrierile se prelungesc până pe 16 iunie.

De asemenea, aceasta a transmis că, potrivit calendarului actual, „pe 13 iunie ar fi trebuit să se termine perioada de încheiere a situațiilor școlare pentru clasa a VIII-a și pentru clasa a XII-a sau clasa a XIII-a la seral și frecvență redusă. Această dată se va prelungi până pe 16 iunie, în cele în cazul celorlalte clase nu se impun în acest moment modificări, ele având cursuri până pe 16 iunie. Deci, practic, în acest moment, toate clasele, toți elevii până pe 16 iunie trebuie să aibă situația școlară încheiată”.

Când se echivalează probele de competențe

Ministra a precizat că ordonanța de urgență adoptată duminică este necesară și dacă mâine toți profesorii ar reveni înapoi la clase. Potrivit actului normativ, probele de competențe din cadrul examenului de Bacalaureat vor fi echivalate cu mediile la disciplinele relevante din liceu.

„Perioada în care se va desfășura acest proces de echivalare este prevăzut a fi între 12 și 21 iunie și rămâne valabil faptul că aceste probe de competențe pot fi echivalate cu certificate obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale, așa cum era prevăzut și înainte. Modificarea la care facem referire se referă la faptul că, în lipsa acestor certificate, echivalarea se face pe baza mediilor din timpul liceului.

De exemplu, pentru nivelul de competență digitală, echivalarea se va face în baza mediei aritmetice obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor, adică TIC, în clasele a IX-a respectiv a X-a, dacă au studiat doar 1 an, echivalarea se face în baza mediei din anul respectiv. Pentru cei care nu au studiat TIC, echivalarea se face în baza mediei obținute de elevi la o disciplină echivalentă, dacă vorbim despre elevii din promoții anterioare, de exemplu matematici aplicate în tehnica de calcul, tehnologii pe computer, calculatoare, algoritmi de calcul ș.a.m.d.”, a mai spus ministrul.

De asemenea, OUG-ul prevede ca examenul de titularizare 2023 să se bazeze doar pe proba scrisă și să nu mai fie luate în calcul inspecțiile, deoarece peste 18.000 nu au fost efectuate din cauza grevei. În plus, actul prevede și că în acest an, evaluarea națională de la clasa a VI-a nu se va mai susține.