Doamna ministru Ligia Deca trebuie să demisioneze

Declarațiile făcute recent de ministrul educației, doamna Ligia Deca, la o interpretare de bună credință, sunt fie semnul neștiinței, fie semnul unei manipulări.

Am amintit de interpretare, având în vedere acele elemente ale discursului despre care Umberto Eco (în Interpretare și suprainterpretare) arată că țin de distincția dintre a interpreta și a folosi un text. Atunci când interpretăm un text, ne întrebăm despre intenția autorului și intenția textului (mesajul textului), astfel încât cititorii (lectorii) să poată susține că au înțeles textul.

Ce anume a spus doamna ministru? Ieri, adică după reacția dură incorectă și cinică a președintelui Iohannis, a arătat că procentul personalului participant la grevă este de 52,8 %, adică în scădere față de 58 % din 31 mai și 64 % cât era ,,înainte de ziua de 1 iunie când a fost adoptată Ordonanța de Urgență”. Mai mult, aproximativ 15.000 de participanți la grevă s-au retras pe motiv de „încredere a cadrelor didactice în măsurile luate de Guvern”.

Aceste afirmații arată o crasă neștiință, necunoaștere a legislației din educație, în sensul că greva, pentru a continua, are nevoie de peste 50% din personalul de la începutul grevei. Așadar, nicidecum jumătate din numărul total al cadrelor didactice din România. In plus, Ministerul Educației nici măcar nu are asemenea date (numai sindicatele știu zilnic numărul de participanți la grevă).

Să presupunem că doamna ministru nu a știut acest aspect. Dacă ar fi așa, de ce a susținut ceva despre încrederea în guvern? Doamna ministru a vrut să lase impresia că cei care au renunțat la grevă, ar fi renunțat pe motiv de încredere în guvernanți. Această afirmație nu numai că este tendențioasă (nici măcar nu este susținută de vreo cercetare, de vreun sondaj etc), dar este complet falsă: cei care au renunțat la grevă în ultimele zile nu au devenit brusc apărători ai guvernului, pe care, pe 22 mai l-au sancționat cu grevă. Cei care au renunțat la grevă s-au întors la catedră din grijă și responsabilitate față de elevi și față de părinți. Nicidecum, față de guvernanți.

Legând acum cele două părți ale declarației rezultă cu claritate că intenția ,,autorului” textului a fost aceea de a manipula greviștii, de a-i obliga să renunțe, de a-i dezinforma cu privire la realitate și de a-i face prin mijloace mârșave, frauduloase, mincinoase să revină la catedră.

Cum nu întotdeauna socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg, declarațiile doamnei ministru au avut efect exact contrar: mulți profesori au reintrat în grevă. Sunt sigur că sindicatele, ce au datele zilnice, vor confirma azi și în zilele următoare acest aspect.

Având în vedere că a mințit și a manipulat opinia publică, doamna Ligia Deca trebuie să își dea urgent demisia.