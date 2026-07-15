Articol publicitar

Fundația Bog’Art a premiat trei studenți care au creat, pentru NEW WAVE Art Prize, lucrări de artă inspirate de evoluția AI

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Trei studenți de la universitățile de arte din România au câștigat competiția NEW WAVE Art Prize, ediția 2026, lansată de Fundația Bog’Art. Tinerii au creat lucrări de artă spectaculoase, inspirate de tema concursului din acest an, „Valoarea umană la începutul epocii AI”, aducând în prim-plan relația dintre om și tehnologie într-un context global marcat de transformări accelerate.

1784109350 dlsR jpg

Radu Gheorghe, Dana Guzu și Ana Huțanu au impresionat juriul cu lucrările realizate și au primit fiecare câte un premiu în valoare de 2000 de euro.

55 de proiecte au fost înscrise în concursul lansat de Fundația Bog’Art în luna aprilie 2026. Artiștii au fost încurajați să răspundă, printr-o lucrare de artă, unor întrebări esențiale: Cum ne construim identitatea într-o lume în care granița dintre real și virtual devine tot mai difuză? Ce se schimbă în procesul creativ al artistului? Este inteligența artificială un instrument sau un partener? Poate tehnologia să înțeleagă emoția sau doar să o simuleze?

Propunerile au putut lua forma unei picturi, a unui desen, a unei sculpturi sau a unei instalații și au trebuit să reflecte viziunea personală asupra modului în care inteligența artificială redefinește identitatea și relațiile umane.

new wave art prize 2026 finala 3 jpg

În urma jurizării, opt aplicații au fost selectate, fiecare finalist primind suma de 500 de euro pentru realizarea lucrării propuse.

Lucrările finale au fost expuse joi, 9 iulie, în cadrul unui vernisaj găzduit de galeria Sandwich Neurohope din București și analizate de un juriu format din Bogdan Doicescu – Membru Fondator Fundația Bog’Art, Catinca Tăbăcaru – Galerist, Co-Director RAD Fair, Daniela Pălimariu – Artist, Co-Director RAD Fair, Ștefan Sava – Artist, Co-fondator Salonul de Proiecte, Mihnea Mircan – Curator, Fundația Plan B Cluj, Lorena Brează – Arhitect, Fondator The Challenge Academy.

În urma jurizării, trei lucrări au fost desemnate câștigătoare.

Radu Gheorge a impresionat la NEW WAVE Art Prize cu o serie de picturi inspirate de fotografiile din arhiva familiei sale. ”Propunerea mea explorează identitatea etnică într-un context dominat de tehnologie și globalizare, unde memoria personală riscă să fie înlocuită de versiuni generate algoritmic. Prin prelucrarea imaginilor din arhiva familiei mele am construit un avatar hibrid, situat între memorie și simulare digitală”, explică Radu Gheorghe.

Dana Guzu a realizat un peisaj al cărei proces de creație poate fi asemănat cu cel al  algoritmilor. ”Propunerea mea de proiect constă în realizarea unei lucrări de mari dimensiuni ce permite privitorului pătrunderea în imaginarul peisajului digital. Asociez, astfel, imersivitatea creată prin dimensiune, cu integrarea tehnologiei inteligenței artificiale în demersurile umane, precum și viceversa - pătrunderea instanței umane în universul artificial”, spune Dana Guzu.

Ana Huțanu a impresionat cu o instalație de mari dimensiuni realizată din perne personalizate. ”Instalația își propune să reprezinte o bază de date personală, care cartografiază printr-un puzzle de forme neregulate și organice, procese personale interne și exteriorizarea acestora prin pictură. Această lucrare fragmentată reprezintă fluiditatea trăirii umane, schimbătoare şi imperfectă, dar fără de care ne-am robotiza existența”, explică Ana Huțanu.

bogdan doicescu fundatia bogart new wave art prize 2026 jpg

“Considerăm că NEW WAVE Art Prize are toate ingredientele pentru a deveni unul dintre principalele repere pentru tinerii artiști din România, un spațiu complementar educației formale care oferă ceva esențial: vizibilitate, resursă și confirmare că munca studenților de azi contează pentru scena de artă din România”, declară Bogdan Doicescu.

NEW WAVE Art Prize este un proiect creat de Fundația Bog’Art pentru a descoperi și susține studenții talentați din universitățile de arte din România. Competiția oferă un cadru profesionist de afirmare, facilitând tranziția de la concept la producția unei lucrări expuse publicului larg.

Lucrările finaliștilor NEW WAVE Art Prize pot fi admirate de public, la galeria Sandwich Neurohope, până la data de 30 august 2026, de miercuri până vineri, între orele 12:00 și 17:00.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Mesajul lui Nicușor Dan, la Summitul de la Kiev. Ce spune șeful statului despre granițele Ucrainei
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Actele necesare pentru înscriere
mediafax.ro
image
Rapid a plătit 900.000 de euro pe el şi părăseşte Giuleştiul cu coada între picioare! Ofertă din Albania
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare
digi24.ro
image
Toată lumea-l știe drept Lamine Yamal. Acum s-a aflat ce scrie în pașaportul lui. Legătura dintre numele fotbalistului și Mahomed
gsp.ro
image
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi cauza decesului
digisport.ro
image
Ce mănâncă Ioana Ginghină la micul dejun. „După 40 de ani, trebuie să consumăm mult mai multă proteină”
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Gemeni de 11 ani, găsiţi morţi în râu în Spania. Plecaseră să joace fotbal şi nu s-au mai întors acasă
observatornews.ro
image
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
cancan.ro
image
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cât timp funcționează măștile de oxigen din avion în caz de urgență. Explicațiile piloților despre sistemul care poate salva vieți
playtech.ro
image
”Mi-a rupt inima că nu a putut fi prezent la meci”. Cui i-a dedicat Pedro Porro golul marcat contra Franței în semifinalele Cupei Mondiale 
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Povestea celor patru copii care au învins jungla amazoniană. Au rezistat 40 de zile după un accident aviatic în care le-a murit mama
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind alegerile! Cum ar vota românii
mediaflux.ro
image
Toată lumea-l știe drept Lamine Yamal. Acum s-a aflat ce scrie în pașaportul lui. Legătura dintre numele fotbalistului și Mahomed
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
image
Motivul pentru care un tânăr de 21 de ani vrea să renunțe la salariul mare din Norvegia pentru a reveni în România. „Sfatul meu este să rămâi acolo”
click.ro
image
Rețeta simplă a Gabrielei Cristea de bastonașe de dovlecei. Secretul pentru un preparat crocant la exterior și fraged la interior
click.ro
Regina Maria Luisa a Spaniei foto profimedia 0137193739 jpg
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei
okmagazine.ro
Desert cu prune Sursa foto shutterstock 2501332815 jpg
Desertul cu prune cu care nu dai greș
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani îi intră în buzunar lui Mihai Trăistariu la sfârșitul verii: „La mine totul e ocupat!”
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!