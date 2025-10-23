Fundația Bog’Art a acordat burse și mențiuni Upgrade, în valoare totală de 10.000 de euro, unor studenți care pot schimba în bine viitorul României

Fundația Bog’Art a încheiat cu succes prima ediție a programului de burse Upgrade, prin intermediul căruia și-a propus să descopere și să susțină tinerii cu potențial, rezultate școlare remarcabile și planuri de dezvoltare profesională în România, capabili să contribuie activ la progresul societății.

Din cele 231 de aplicații primite din partea elevilor și studenților din întreaga țară, 14 s-au calificat în finală, iar, în urma interviurilor desfășurate, s-a decis acordarea a patru burse UPGRADE, fiecare în valoare de 2.000 de euro, și, în mod excepțional, a două mențiuni, fiecare în valoare de 1.000 de euro.

Câștigătorii burselor UPGRADE by Bog’Art Foundation, ediția 2025

Bucur-Sabău Maria-Mirabela – născută în Reghin, în prezent studentă la Facultatea de Inginerie Medicală din București. Maria dezvoltă dispozitive, senzori și tehnologii biomedicale moderne pentru diagnostic, tratament și cercetare. Are în plan un masterat axat pe științele biomedicale și își propune să construiască în România proiecte și, pe termen lung, o companie care să dezvolte tehnologii biomedicale moderne.

Chiricheș Florentina-Brigita – a ales să devină studentă la Psihologie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din iubire pentru oameni și din dorința profundă de a contribui la sănătatea mintală și la sprijinirea persoanelor vulnerabile. În prezent este studentă la master, specializarea Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie, și urmează formarea ca psihoterapeut sistemic de cuplu și familie. Vrea să continue specializarea în domeniul psihoterapiei și să dezvolte proiecte de suport psihologic, în special un grup ACA (Adulți Copii ai Alcoolicilor), dedicat tinerilor și adulților care au crescut în familii afectate de alcoolism, așa cum s-a întâmplat și în cazul ei.

Pora Ana-Maria – născută în Broșteni, este studentă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale, și absolventă a programului de licență Psihopedagogie specială. Își dorește să se specializeze în terapie sistemică de cuplu și familie și să obțină acreditări în domeniul psihopedagogiei speciale. Are în plan să se perfecționeze în metode și tehnici de intervenție pentru persoanele cu cerințe speciale, dar și să fie vocea lor în spațiul public. Prin formare și cercetare, vrea să transmită lumii întregi că persoanele cu dizabilități nu sunt o sumă a lucrurilor pe care nu le pot face, ci suma tuturor lucrurilor minunate pe care le pot realiza.

Saragea Paula-Denisa – studentă la doctorat în domeniul neuroștiințelor/neurobiologiei, cu un focus asupra bolilor neurodegenerative. Cercetează aplicabilitatea terapeutică a unor extracte vegetale de elecție, cu acțiune multitarget, în patologia bolii Alzheimer. Desfășoară independent experimente și teste în laborator, are rezultate academice solide, participări active la conferințe științifice și se implică în proiecte educaționale și activități de voluntariat în laboratoarele Institutului Regional de Oncologie Iași și în cadrul Centrului de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice.

Câștigătorii mențiunilor UPGRADE by Bog’Art Foundation, ediția 2025

Stoian Alexandru-Dragoș – pianist, student la Universitatea Națională de Muzică București. Premiant sau finalist la competiții internaționale, a concertat alături de Filarmonica de Stat Sibiu, Orchestra UNMB și Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea. Bursa Upgrade îl va ajuta să își recondiționeze pianul, îmbunătățindu-i performanța artistică și permițându-i să se concentreze mai mult pe dezvoltarea profesională și creativă.

Nașca Tudor – a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, și este în prezent în primul an de master. A dezvoltat un proiect prin care a integrat două tehnologii într-un boiler electric: utilizarea unui conductor din fibră de carbon pentru încălzire și a materialelor cu schimbare de fază pentru stocarea energiei termice. Își dorește să extindă acest proiect de cercetare, experimentând diferite construcții și poziționări ale celor două tehnologii pentru a identifica varianta cu cea mai mare eficiență energetică.

Premierea celor șase câștigători a avut loc vineri, 17 octombrie 2025, la sediul Fundației Bog’Art din București.

„Prin programul de burse Upgrade by Bog’Art Foundation ne-am propus să creăm un centru de excelență bazat pe meritocrație, format din tineri cu rezultate remarcabile, și să construim o nouă generație de lideri, pentru ca țara noastră să aibă un viitor frumos. Ne dorim ca aceste burse și mențiuni să îi ajute să facă primii pași către atingerea țelurilor lor, să fie o rampă de lansare pentru orice

inițiativă – fie că urmează cursuri de specializare, publică un studiu sau lansează un proiect propriu. Ei știu cel mai bine ce au de făcut, tocmai de aceea sunt câștigătorii burselor Upgrade. Am încredere în ei că vor alege o cale extraordinară și le suntem alături prin aceste burse Upgrade, care să îi ajute să își construiască un parcurs profesional, didactic sau antreprenorial de succes și să își urmeze visurile”, declară Bogdan Doicescu, Membru Fondator, Fundația Bog’Art

Despre programul de burse UPGRADE

UPGRADE este un program anual de burse, inițiat de Fundația Bog’Art, creat pentru a sprijini tinerii cu potențial extraordinar, cu vârste între 16 și 30 de ani, integrați într-o instituție de învățământ (liceu, facultate, studii postuniversitare sau doctorat), o școală vocațională, o școală de meserii ori un program de formare sportivă de nivel avansat. Scopul este investiția în următoarea generație de profesioniști, inovatori și lideri, capabili să contribuie activ la dezvoltarea societății românești, indiferent de domeniul lor de activitate.

Despre Fundația Bog’Art

Lansată în 2025, Fundația Bog’Art își propune să contribuie la construirea unui viitor armonios în România, să accelereze schimbarea în bine, să-i îndrume pe cei care au nevoie de sprijin și să le ofere resurse pentru a reuși în domeniile în care își investesc pasiunea.

Activitatea fundației este structurată pe patru direcții principale: educație, sănătate, artă și proiecte sociale, dar și pe dezvoltarea de parteneriate strategice cu organizații aliniate valorilor și misiunii sale.

„Bog’Art este o afacere de familie care a fost ghidată mereu de dorința de a construi mai mult decât lucruri tangibile. Ne-am dorit să contribuim la un viitor mai bun. Valorile care ne definesc – arta, educația, sănătatea și solidaritatea socială – sunt acum și reperele esențiale ale Fundației Bog’Art. Visăm să lăsăm generațiilor viitoare o lume mai armonioasă și să fim un exemplu care demonstrează că valorile autentice, trăite și cultivate zilnic, pot deveni temelia unei lumi mai bune”, declară Bogdan Doicescu.