Evaluare Națională 2024. Profesor de matematică: „A existat un item cu care copiii nu s-au întâlnit niciodată”

Subiectele la proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2024 au fost mai dificile decât în anii trecuți. În plus, a existat un item cu care mulți elevi nu s-au întâlnit niciodată, este de părere un profesor de matematică din Brașov.

Anul acesta, subiectele la proba de matematică de la Evaluarea Națională 2024 au fost mai dificile decât în anii trecuți. Prin urmare, ar trebui să facă o departajare mai bună în cazul elevilor care au luat note mari, este de părere Cătălin Ciupală, profesor de matematică la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov. Lupta acerbă se va duce între elevii care au luate note peste 8.50. Acolo se va vedea cine a învățat cu adevărat pentru examen.

„Au fost câteva subpuncte care erau destul de dificile și au fost într-o proporție mai mare decât în alți ani. Mă refer la 3-4 subpuncte chiar dificile, care pot face mai bine departajarea la notele mari decât anul trecut”, a declarat profesorul de matematică pentru Republica.

Mai mult, dascălul bănuiește că mulți dintre elevi nu s-au întâlnit niciodată cu unul dintre itemi, mai exact cu cel cu graficul unei funcții, unde elevilor li se cerea să calculeze distanța de la punctul C la dreapta AB. „Punctul C nu era la originea axelor. Cele mai multe probleme sunt cu distanța de la originea axelor la graficul funcției, iar aici era un pic diferit. Nu era greu, era e stilul de problemă clasică, dar în ultima perioadă parcă nu am mai văzut așa des o astfel de cerință”, spune Cătălin Ciupală.

Cele mai dificile cerințe, la subiectul al treilea. Cercul i-a pus în dificultate pe copii

Un alt exercițiu dificil a fost, în opinia sa, cel de la punctul 4 b, subiectul III: Demonstrează că AH = 3HD „Nu era ușor, cred că e itemul cea mai mare dificultate, care va fi rezolvat cel mai puțin de către copii, sper ca Ministerul Educației să facă publice rezultatele pe itemi, pentru a putea realiza o analiză mai atentă. Este atipic, copiii poate că nu s-au întâlnit deloc cu așa ceva, ceea ce e foarte bine. Cel puțin doi-trei itemi trebuie să fie complet noi”, este de părere profesorul.

Un alt exercițiu care ar putea pune probleme este 5 de la III, în care este vorba despre un cerc. „Era destul de dificil, dar dificultatea aici constă și în faptul că, de multe ori, nu se prea se dădeau la Evaluarea Națională probleme de geometrie cu cerc, deși noi le întâlnim mereu. Copiii le consideră dificile, acum s-a dat o astfel de problemă, e foarte bine, fiindcă există tendința de a trece peste anumite exerciții sau capitole, dacă nu se dau la Evaluarea Națională”, a comentat dascălul.

Nici exercițiul 6 punctul b nu era așa de ușor, deși nu era foarte dificil. „Este o problemă clasică de geometrie, dar ar putea face diferența. Sunt destul de multe subpuncte care pot face departajarea, până acum erau foarte multe note îngrămădite în jurul lui 9,50. Anul acesta de la 8,50 la 10 trebuia să știi carte”, punctează profesorul.

Evaluare Națională 2024, proba la Matematică. Subiecte matematică grilă, ușurele

La proba de joi, elevii au avut de rezolvat un singur item inspirat din realitate.

„Dacă elevii unei clase se aşază câte 2 în fiecare bancă din laboratorul de fizică, atunci rămân în picioare 3 elevi. Dacă elevii se aşază câte 4 în bancă, atunci rămân 5 bănci libere și o bancă în care stă un singur elev.

a) Verifică dacă în acea clasă pot fi 30 de elevi. Justifică răspunsul dat.

b) Determină numărul băncilor din laboratorul de fizica.”

„Inclusiv la exercițiul acesta cu așezatul în bănci copiii puteau greși, să știți că de multe greșesc la anumite forme de sistem”, atrage atenția Cătălin Ciupală. Cu toate acestea, el crede că vor fi destul de multe note peste 5, întrucât subiectele grilă au fost „ușurele”.

Examenul de Evaluare Națională 2024 continuăastăzi, 28 iunie, cu proba la Limba maternă. Elevii minoritari din România vor da examen la limbile maghiară, germană, croată, italiană, sârbă, slovacă, ucraineană și la limba rromani. Examenul începe la ora 9.00, iar candidații au la dispoziție 120 de minute să rezolve subiectele.