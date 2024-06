Examen cu emoții la Română. Cum au trăit elevii și părinții prima probă a Evaluării Naționale

Lacrimi de bucurie, zâmbete, îmbrățișări, dar și priviri dezamăgite, ațintite în pământ. Sunt emoțiile trăite astăzi de absolvenții clasei a VIII-a care au trecut prin cel mai important examen din viața lor: cel de Evaluare Națională, proba la Limba și literatura română.

La școala Regina Maria din sectorul 6 al Capitalei părinții care și-au însoțit copiii la examen i-au așteptat pe aceștia mai bine de două ore în soare, pe o căldură insuportabilă. Însă, în ciuda caniculei care a lovit Bucureștiul încă de la primele ore ale dimineții, oamenii nu s-au mișcat din mijlocul trotuarului. Adunați în fața porții de la intrare, așezați pe borduri, rezemați de ziduri și de garduri, părinții au trăit momentul fiecare în felul lui. Unii cu cafelele în mână, obosiți, nedormiți și cu părul răvașit, alții cu covrigi, mâncând compulsiv, făcându-și vânt cu evantaiele sau doar cu câteva foi, părinții s-au adunat la umbră și au început să comenteze subiectele care răsuflaseră deja pe internet.

Mulți dintre ei se cunoșteau dinainte, iar alții s-au împrieteni pe loc: mămici,l tătici, bunici, prieteni, frați, surori, chiar și vecini. Întregul cartier părea că fierbe la foc mocnit, însă nu din cauza temperaturilor, ci a presiunii imense din sufletele oamenilor, a emoției care devenise deja una colectivă.

„Stau aici până iese. Vreau să-i văd fața. Să-l văd că zâmbește. Și să-l iau în brațe. Nu contează ce-a făcut la examen. Avem încredere că va fi bine pentru că a muncit foarte mult”, ne-a spus mama lui Ștefan, elev în clasa a VIII-a D.

„Sunt copleșită. Trăim emoții foarte mari, aș putea spune chiar mai mari decât copilul”, ne-a spus zâmbind o altă mămică. „Dar va fi bine. Fata a muncit foarte mult și nu-mi fac probleme. Dar, să vedem ce va spune când va ieși din examen. Noi nu am încercat să punem presiune, să insistăm cu învățatul, s-o batem la cap, s-o cicălim. În schimb, am încercat s-o ajutăm cât de mult am putut, s-o susținem, s-o încurajăm și să fim acolo, pentru ea. Să știe că are din partea noastră tot suportul”, a continuat femeia.

Aceasta recunoaște că emoțiile pe care le-a trăit au influențat și emoțiile fetiței sale. „În general copiii sunt influențați de emoțiile noastre, contează enorm cum gestionăm noi acest moment din viața lor, contează presiunea de acasă, de la școală, presiunea pe care o pun ei înșiși asupra lor”.

„Cum a fost, mami?”„Oribil!”

Celelate mamici aprobă spusele femeii dând din cap. Știu prea bine că teama și frica de eșec se transmit, iar nesiguranța și neîncrederea pot face diferența între o notă bună și un eșec. Raluca își frânge mâinile și se plimbă de colo- colo privind printre zăbrelele gardului din fier forjat.

„Pe acolo o să vină. Pe aleea aceea. De abia aștept. Andra a muncit mult. A învățat tot anul. Meditații, studiu individual, multe teste de evaluare, pregătire la școală. Dar tot avem emoții”. Un alt părinte ne-a mărturisit că nu știe încă ce liceu va alege copilul, însă speră la o notă de peste 8.50 la Evaluare.

Denisa, mama lui David, nu este însă prea încrezătoare. „Știu că ar fi trebui să mai lucreze. Nu prea s-a pregătit. A intrat în examen doar cu ce a învățat la școală. Ne-a spus că Evaluarea nu este foarte importantă, că această nota nu va decide ce va face el în viață. David vrea să dea la un liceu dual să fie instalator ca tatăl lui”, ne-a spus femeia. Și nici nu a apucat bine să-și termine fraza că David a și apărut lângă ea. A fost primul elev din școală care a ieșit din examen. „Cum a fost, mami? Oribil!” a dat replica băiatul.

Începând cu ora 11.00, elevii școlii Regina Maria au început să iasă, rând pe rând din examen. Cei mai mulți dintre ei, relaxați și zâmbitori, își căutau din priviri părinții. „A fost bine. Am scris tot. Subiectul doi a fost cam greu. Complicat. Ne-a dat să facem o compunere argumentativă despre un personaj și nu am avut destule detalii. Dar, față de Simulare, proba de azi a fost mai ușoară. Sper să iau un 7.50”, ne-a spus Andrei.

Părinții copiilor care încă se aflau în examen s-au adunat lângă băiat buluc. „Sper să fi făcut bine compunerea”, și-a spus mai mult pentru el tatăl unui alt elev, gândindu-se la propriul său copil, iar apoi și-a făcut cruce.

„Trebuia să demonstrăm, că ăla e ăla. Nu știu ce am făcut”

Vlad, un alt elev cu care am vorbit, ne-a mărturisit că exercițiile de la gramatică l-au pus în dificultate. Însă puștiul nu părea deloc îngrijorat. Făcuse bine la Literatură.

„Exercițiul opt de la gramatică. Au fost multe confuzii care puteau fi făcute. Însă la compunere m-am descurcat. Nu mi s-a părut greu. Sper să iau peste nota 9.00. Iar la mate..sigur o să iau 10”.

Andrei, un coleg de-al său, tot la gramatică a avut probleme, însă a recunoscut că proba a fost mai ușoară decât cea de la Simulare.

„M-au încurcat propozițiile alea, de nu știu ce fel, în care trebuia să demonstrăm că ăla e ăla. Dar la caracterizare a fost bine. Am reușit s-o scot la capăt”.

Când a ieșit pe poarta școlii, Ștefan, un puști simpatic cu ochelari, a fost primit de părinți și colegi cu ropote de aplauze. Gestul a fost răbufnirea emoțiilor strânse ghem în sufletul tuturor și care s-au revărsat parcă la unison.

„Subiectul 1 a fost ușor. Mi-au plăcut mult textele. La subiectul doi trebuia să caracterizezi un personaj, dar nu știai cine era personajul. Nu-i spunea numele. Trebuia să-ți dai tu seama dacă este personajul principal. A fost așa ca o capcană, dar sper să iau un 8.50, Doamne ajută un 9”, ne-a mai spus băiatul, iar apoi s-a îndreptat către mama lui. Fără niciun cuvânt, dar cu ochii în lacrimi, femeia și-a luat copilul în brațe.. „Vino la mami, puiule! Bravo! O să fie bine!”

Ariana speră la o notă peste 9. Copila a ieșit din examen zâmbind și și-a îmbrățișat mama. care aproape tremura de emoție. Râdeau. „Cum a fost? A fost bine! Bravo mamă! Bravo!” Pe fața femeii se citea fericirea.

„Caracterizarea mi s-a părut puțin grea, dar cred că m-am descurcat. În rest, a fost totul în regulă, un examen ok, acceptabil. M-am descurcat bine și la gramatică. Îmi și place mai mult, ce-i drept”. Am întrebat-o pe Ariana cum stă la capitolul emoții, moment în care fata a zâmbit și și-a privit cu subînțeles părinții „Eu am stat bine..părinții nu știu…”, a râs eleva. „Ai mei au avut mai multe emoții decât mine”.

„Am presimțit că voi greși la gramatică”

Pe Diana, în schimb, nu a luat-o prin surprindere caracterizarea pe care a avut-o de făcut la examen.

„A fost caracterizare și anul trecut și am lucrat mult pe asta. Nu m-a luat prin surprindere. La gramatică am avut ceva probleme, cred că am greșit la cerințe simple din cauza emoțiilor”. Diana ne-a spus că nu a dormit foarte bine în ultimele două nopți. „Am avut mari emoții. Am avut coșmaruri cu româna. Parcă am presimțit că voi greși la gramatică”.

Trotuarul din fața școlii Regina Maria a devenit astăzi, pentru câteva ore, locul care timpul parcă s-a oprit în loc. Cu privirile ațintite dincolo de poarta înaltă de fier, cu inima cât un purice, cu gândul la copii și abia stăpânindu-și emoțiile părinții au trăit un moment unic, prin care vor trece doar o singură dată în viață. „Mă uit la băiatul meu și nu-mi dau seama cum a trecut timpul. Parcă mai ieri eram împreună, în curtea școlii, la festivitatea de început de an, când a intrat la pregătitoare. Acum așteptăm să vedem la ce liceu va fi admis”, ne-a spus mama unui alt elev care încă nu ieșise din examen.

Copiii mici au crescut mari, iar după hopul de azi mai urmează unul: miercuri copiii se vor întoarce în bănci pentruba susține proba la Matematică.

Ce vor face până atunci? Mulți dintre ei ne-au spus că se vor duce cu părinții la a înghțată. Să suporte mai bine canicula acestor zile de foc.