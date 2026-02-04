Ilie Bolojan anunță numirea unui nou ministru al Educației până săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că săptămâna viitoare va fi numit un nou ministru al Educației. În ultimele săptămâni, de când a preluat interimar portofoliul, Bolojan a declarat că principalul său obiectiv a fost deblocarea absorbției de fonduri europene pentru sistemul educațional.

„La capitolul zvonistică avem, din păcate, prea multă... inclusiv legat de posibilele nominalizări la Educație sau aspecte care țin de astfel de reduceri (de posturi - n.r.), care nu au nicio bază reală. Sper că până săptămâna viitoare închidem aspectele care țin de educație”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferință de presă.

Prim-ministrul a precizat că, în perioada în care a condus interimar ministerul, a avut ca prioritate deblocarea absorbției de fonduri europene:

„În aceste câteva săptămani în care am deținut acest portofoliu, delegând competențele secretarilor de stat, dar participând la rezolvarea problemelor mari, am avut ca obiectiv principal, pe de-o parte, să deblocăm absorția de fonduri europene pe componenta de educație. Avem întârzieri destul de mari și avem câteva mii de obiective în școlile din România care trebuie finalizate. Și prin măsurile care au fost adoptate de reorganizare a efortului de personal, prin reașezări în interior și prin sprijinul Ministerului Proiectelor Europene, ținta este să reducem perioadele de plăți de la 70 de zile, 80 de zile cât au ajuns astăzi, la 15-20 de zile în așa fel încât să asigurăm, de exemplu, fluxurile de plăți”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat și nevoia de îmbunătățire a calității sistemului de învățământ și adaptarea acestuia la realitatea economică:

„Lucruri care trebuie să le facem în anii următori, crescând an de an, nu scăzând bugetele pe educație. (...) Ar fi bine să avem niște date publice transparente legate de câți absolvenți, de exemplu, al facultăților de Medicină în România iau rezidențiatul. În procente, pe facultăți, pe universități”, a adăugat Bolojan.

De asemenea, șeful Guvernului a explicat că absolvenții ar trebui monitorizați pentru a se cunoaște gradul de angajare în domeniul pentru care s-au pregătit:

„Ceea ce putem să facem și vrem să facem în așa fel încât să urmărim absolvenții unor anumite facultăți, în ce domenii lucrează în anii următori, în așa fel încât să vezi dacă acel domeniu unde vrei să te înscrii are adresabilitate în economie sau nu. Aceste lucruri, alte măsuri de creștere a calității, poate finanțarea și funcție de performanță, nu doar de numărul de studenți, ar putea să aducă schimbări bune în anii următori, nu de pe o zi pe alta, în sistemul de învățământ românesc”, a spus Bolojan.

Întrebat cât intenționează să mai rămână la conducerea ministerului, premierul a afirmat „Săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru”.

Întrebat cine ar putea fi noul ministru, Bolojan a evitat să dea detalii: „Când se va lua o decizie, vă promit că vă informez”.

Vacanța postului a apărut în luna decembrie, după demisia ministrului Daniel David. Acesta și-a anunțat retragerea din funcție pe 22 decembrie, explicând că plecarea sa este amiabilă.

„Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a transmis Daniel David.

David a explicat că a decis să demisioneze deoarece sistemul de educație nu mai era într-un pericol iminent, România scăpând de amenințarea suspendării fondurilor europene, și a dorit să revină la profesia sa de psiholog. În plus, a considerat corect ca bugetul pe 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra.

El a mai adăugat că și-a anunțat încă din vară intenția de a nu mai rămâne mult în funcție și că a refuzat să mai facă reduceri de fonduri la domeniile pe care le gestiona – Educație și Cercetare.