Stanford, declarată „indezirabilă” în Rusia, pe lângă alte universități de top. Studenții și colaboratorii riscă pedepse cu închisoarea

Rusia a inclus Universitatea Stanford pe lista organizațiilor „indezirabile", o decizie care expune persoanele afiliate instituției la riscuri legale severe, inclusiv pedepse cu închisoarea. Rușii care studiază la mai multe instituții din străinătate se pot confrunta cu consecințe legale la întoarcerea în țară.

Măsura, adoptată vineri, 10 aprilie, de Ministerul rus al Justiției, face parte dintr-o amplă campanie a Kremlinului de restricționare a societății civile și a colaborărilor internaționale, intensificată după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina din 2022. Autoritățile ruse nu au oferit explicații oficiale privind includerea universității americane pe această listă.

Odată cu această desemnare, orice legătură cu instituția – inclusiv colaborări academice sau studii – poate atrage sancțiuni. Persoanele afiliate riscă până la patru ani de închisoare, iar liderii organizațiilor vizate pot primi pedepse de până la șase ani, Kyiv Independent.

Pe listă a fost inclus și Centrul pentru Studii Ruse, Est-Europene și Eurasiatice (CREEES) din cadrul universității.

Legea privind organizațiile „indezirabile”, adoptată în 2015, a fost folosită frecvent de autorități pentru a viza ONG-uri, instituții media independente și organizații pentru drepturile omului, considerate critice la adresa regimului condus de președintele Vladimir Putin. Aceste organizații nu mai au voie să opereze pe teritoriul Rusiei, iar distribuirea materialelor lor este interzisă.

Decizia vine la scurt timp după ce Universitatea Tufts a fost, la rândul său, inclusă pe lista organizațiilor „indezirabile”, fiind acuzată de autoritățile ruse de „propagandă anti-rusă”.

Până în prezent, Rusia a desemnat cel puțin 19 universități occidentale ca fiind „indezirabile”, printre care Universitatea Yale, Bard College, Universitatea California Berkeley și Universitatea George Washington.

Cetățenii ruși care studiază la aceste instituții în străinătate se pot confrunta cu consecințe legale la întoarcerea în țară, iar relațiile academice internaționale devin tot mai restricționate.