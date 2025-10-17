search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Daniel David propune colaborarea cu autoritățile locale, „astfel încât în jurul școlilor mediul să fie curat, să nu ai dealeri"

Publicat:

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, vineri seară, 17 octombrie, că este important să existe un control în afara școlii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri.

Daniel David/FOTO: Mediafax
Daniel David/FOTO: Mediafax

„Asta poți să o faci prin colaborare cu autoritățile locale, mai ales cele de ordine publică, astfel încât în jurul școlilor mediul să fie curat, să nu ai dealeri, consum de droguri sau alte forme de adicție, jocuri de noroc și așa mai departe.

Și tot în afara scolii contează foarte mult ce face familia, ce fac părinții. Adică trebuie să lucrezi cu familiile, fiindcă ceea ce face familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri. După aceea, sigur, ne mutăm în cadrul școlii. Sunt câteva activități care trebuie coordonate între ele”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, la Medika Antidrog, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, în şcoli este esenţial cum se comportă ceilalţi elevi, ce fac profesorii sau ce face personalul administrativ. Daniel David a explicat că un alt nivel în şcoli se referă la tratament efectiv, când ai deja consumatori.

„Aici putem vorbi mai ales de tratamente care ţin de intervenții psihoterapeutice și mă refer în primul rând la protocoale care ar trebui să fie validate științific şi la tratamente în afara şcolii, în care tratamentele psihoterapeutice se pot combina cu tratamentele medicale. Legătura cu Ministerul de Interne pentru a avea mai mulţi poliţişti, de exemplu, în jurul unităţilor şcolare, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”, a precizat ministrul Educaţiei.

Întrebat despre existenţa echipajelor de poliţie în jurul şcolilor unde se ştie că sunt probleme, ministrul Daniel David a spus că există „o mobilizare extraordinară pentru a ne ajuta să controlăm consumul de droguri şi violenţa, dar şi consumul de droguri în şcoală şi mai ales în jurul şcolii”.

„Avem o colaborare strategică cu Ministerul de Interne pe care aş numi-o foarte bună”, a adăugat ministrul Educaţiei, Daniel David.

