Cea mai nouă materie introdusă în programa pentru liceu. Noi modificări anunțate de ministrul Educației

Geografia României va fi disciplină separată la liceu, anunță ministrul Daniel David, în urma unor discuții cu mai mulți experți despre noile planuri-cadru.

„Avem nevoie de acea componentă despre care discutam, și anume o componentă de cultură și identitate națională, în care eu văd elementele de gramatică, elementele de istorie, dar nu orice istorie, ci istoria românilor și a României, componentele de geografie, dar nu orice geografie, ci geografia României”, a spus Daniel David într-un live transmis pe Facebook.

„Cum am spus de la început și în toate discuțiile publice, sunt dispus să gândesc numărul de ore în condițiile în care venim cu această conceptualizare și în condițiile în care venim cu noi modele, în care promovăm istoria, geografia și gramatica”, a mai spus Daniel David.

Ministrul a precizat c a avut dicuții cu experții. „Am avut o întâlnire cu geografii, care și ei mi-au dat un alt model de a regândi geografia la nivelul liceului, astfel încât, după foarte mulți ani, vom avea din nou materia de Geografia României, lucru pe care mi l-am dorit de la început. Eu le-am gândit inițial – dacă țineți minte – să le aduc în clasele a IX-a și a X-a, pentru a le putea oferi tuturor copiilor, dar am fost deschis și la alte modele. Am spus că nu putem continua cu ce avem acum”, a mai adăugat ministrul Educației și Cercetării.

Ministrul Educației, Daniel David, a tras recent un semnal de alarmă cu privire la analfabetismul funcțional din societatea românească și a transmis un mesaj cadrelor didactice participante la dezbaterea de la Cluj-Napoca pe marginea proiectelor legate de planurile-cadru pentru învățământul liceal.

Daniel David a folosit o metaforă pentru a caracteriza sistemul de Educației „avem lumini și umbre, dar acum trebuie efectiv să aprindem lumina, să aducem cunoașterea în primul rând în sistemul nostru și după aceea să o transferăm în societate, prin cunoaștere, prin cultură”.