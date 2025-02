Mesajul lui David pentru profesori: „Zona de alfabetism funcțional e uriașă. Trebuie să aprindem lumina în primul rând la noi!”

Ministrul Educației, Daniel David, a tras un semnal de alarmă cu privire la analfabetismul funcțional din societatea românească și a transmis un mesaj cadrelor didactice participante la dezbaterea de la Cluj-Napoca pe marginea proiectelor legate de planurile-cadru pentru învățământul liceal.

Ministrul Educației, Daniel David, a participat, online, la cea de-a doua dezbatere publică pe marginea proiectelor legate de planurile-cadru pentru învățământul liceal. Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, a fost, vineri după-masă, arhiplină.

„Am ajuns în situația în care, așa cum știți bine, să avem manuale și programe complet depășite de prezent”, a susținut ministrul. David a precizat că există o foarte mare presiune pentru a definitiva planurile cadru pentru liceu, prezentând mai multe aspecte ale acestor presiuni. Poate cea mai importantă presiune vine din realitatea în care trăim azi în România:

„Cu modelele pe care le avem în acest moment, cu modul în care gândim și modul în care funcționează, de fapt, planul cadrul plus programele pe care le avem, plus manualele pe care le avem, Educația nu mai devine un factor de modernizare pentru țară. Zona de analfabetism funcțional este uriașă și crește la nivelul primar, crește la nivelul gimnazial și crește foarte mult la nivel liceal. În zona de competența a adulților, cei care ies din gimnaziu și din liceu, iarăși situația nu arată absolut deloc bine prin comparație cu mediile internaționale. Orice comparație am văzut, lucrurile arată rău, foarte rău. Nu mai este timp, trebuie să începem să lucrăm la aceste planuri”, a susținut ministrul.

„Trebuie să aprindem lumina la noi”

Daniel David a folosit o metaforă pentru a caracteriza sistemul de Educației „avem lumini și umbre, dar acum trebuie efectiv să aprindem lumina, să aducem cunoașterea în primul rând în sistemul nostru și după aceea să o transferăm în societate, prin cunoaștere, prin cultură”.

Fostul rector a susținut că rolul cadrelor didactice este ca prin educație să scape oamenii de pseudo-știință, de pseudo-cunoaștere, de pseudo-religie, de obscurantismul pe care îl găsim în jurul nostru: „Întâi trebuie să fim noi cei care ne facem ordine în casă, să aprindem lumina la noi, ca să o putem duce după aceea la ceilalți, să o ducem la oameni, să o ducem în societate.”

David le-a cerut cadrelor didactice prezente la dezbatere să aibă încredere că într-adevăr părerile lor vor fi auzite și se va ține cont de acestea: „Am spus foarte clar că aceste proiecte se pot îmbunătăți, mai mult, acestea se pot schimba chiar în esența lor dacă cu timpul, în urma dezbaterilor apar idei, modele noi și interesante.”

Planurile care vor fi finalizate în luna mai, a spus fostul rector, „vor astfel gândite încât să aibă un sprijin larg în comunitatea noastră, astfel încât oamenii să se bucure că facem această schimbare, nu să se teamă, cum am văzut în primele zile ale acestor dezbateri”.

David a încheiat cu aceeși metaforă: „haideți să construim împreună educația. Hai să aprindem luminile în educație, astfel încât să ne fie bine și noua, celor din sistem, și să fie bine și societății”.

Părinții se plâng că nu sunt ascultați

Profesorul Adrian Magdaș, directorul celui mai bun liceu din Cluj-Napoca, Colegiul Național Emil Racoviță a apreciat că se dă o mai mare flexibilitate școlilor care pot alege în funcție de resursele să-și modeleze curricula. „Mai mult, cred că flexibilizarea ar putea fi extinsă la modul în care se învață o limbă străină intensiv. De exemplu, elevii să poată renunța la studiul intensiv al unei limbi străine după 3 ani liceu, pentru a se putea concentra în ultimul an de liceu pe alte materii”.

Todea Anghel, directorul Colegiului de Turism Napoca, o școală din filiera tehnologică, profil servicii, a apreciat faptul că se dorește creșterea stagiului dedicat pregătirii practice, dar a ridicat problema resursei umane. Răspunsul din partea reprezentanților Ministerului a fost că ar trebui să se apeleze la cadre didactice asociate, posibilitate care va fi implementată mai constructiv în metodologia viitoare.

Simion Breaz, care a participat la dezbatere în calitate de părinte, a ridicat problema eliminării Geografiei din programa claselor de real a XI-a și a XII-a. Secretarul de stat Bogdan Cristescu, a susținut că, de fapt, Geografia nu se va mai face acolo unde elevii nu mai doresc să continue studierea acestei materii.

Reprezentantul părinților din Colegiul Național Gheorghe Coșbuc a transmis punctul de vedere al Federației Naționale a Părinților în care sunt punctate atât elemente pozitive ale proiectelor, precum reducerea supraîncărcării orarului, mai multe opțiuni cu privire la materiile de studiu, autonomia crescută a școlilor. „La capitolul aspectelor mai puțin pozitive, menționăm lipsa consultării reale a părinților cu privire la deciziile finale. Părinții nu au fost conultați în mod real în faza inițială”, a susținut acesta. Răspunsul din partea reprezentanților ministerului a fost că proiectele vor mai trece prin alte filtre care vor fi validate și de reprezentanții părinților.

În plus, secretarul de stat Bogdan Cristescu a negat faptul că părinții nu au fost consultați arătând că părinții sunt cei care au susținut că elevii sunt supraîncărcați, părinții au cerut mai multă flexibilitate și s-a ținut cont de părerea lor în gâdnirea proiectului suspus dezbaterii.

„N-ar fi ca și cum l-am întreba pe pacient și pe familia lui cum ar vrea să fie tratat?”

Gabriel Mircea, un cadru didactic, a susținut că i se pare că părinții și elevii sunt implicați prea mult în definitivarea planului cadru. „N-ar fi ca și cum l-am întreba pe pacient și pe familia lui cum ar vrea să fie tratat?”

Răzvan Mustață, directorul de cabinet al ministrului Educației, a susținut că în liceu și în facultate a fost reprezentant al elevilor respectiv al studenților și în calitate de rector al Facultății de Studii Economice a avut ocazia să constate că tinerii pot aduce valoare importantă dezbaterii, dacă sunt tratați cu respect.

Președintele Consiliului Județean al Elevilor a ridicat mai mute probleme printre care scăderea numărului de ore de Limba română și numărul mic de ore de Educație Fizică. „A rămas tot o oră de Educație Fizică. Un sondaj World Vision arată că 81 % dintre elevi adică 8 din 10 nu fac activitate fizică in afara școlii”, a susținut elevul.

Un moment mai delicat a fost cel în care o reprezentantă a profesorilor de Geografie din oraș a argumentat de ce ar trebui Geografia să rămână obligatorie la trunchiul comun și a insistat să transmită un dosar cu precizări secretarului de stat prezent la dezbatere.

Concluzia a fost trasă de directorul de cabinet al ministrului, Răzvan Mustață, care a reiterat îndemnul lui Daniel David de „a aprinde lumina”.