Ce trebuie să facă elevii ca să dea mai puține probe la Bac

0
0
Publicat:

Competențele lingvistice și digitale sunt probe la examenul de bacalaureat, deși rezultatele obținute nu afectează media finală. Elevii pot însă să scape de stresul suplimentar al acestor probe și să le echivaleze cu alte testări, dar pentru care trebuie să plătească. Marele avantaj al celor din urmă este însă că sunt recunoscute internațional. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Ce sunt probele de evaluare a competențelor

  • Probele de evaluare a compentențelor lingvistice de comunicare în limba română (proba A) și de evaluare a competențelor lingvistice în limba maternă (proba B) au ca scop evaluarea competențelor de comunicare orală, printr-o serie de grile, ce includ receptarea mesajului scris și producerea mesajului oral în diverse forme: descriptiv, informativ, narativ, argumentativ. Evaluarea se face pe trei niveluri de competență: utilizator mediu, utilizator avansat sau utilizator experimentat.
  • Proba pentru evaluarea competențelor la o limbă de circulație internațională are ca scop evaluarea înțelegerii unui text audiat și durează 20 de minute. Nivelul de competență lingvistică obținut este înscris pe verso-ul diplomei de bacalaureat.  Nivelurile sunt A1 (0-30,99 puncte), A2 (31-60,99 puncte), B1 (61-80,99 puncte) și B2 (81-100 puncte).
  • Proba de evaluare a competențelor digitale are ca scop  verificarea capacității elevilor de a utiliza în mod eficient instrumentele digitale. Proba durează 90 de minute și are două etape: una cu acces la internet și alta fără, în care elevii trebuie să rezolve cerințele de pe niște fișe. Evaluarea se face pe patru niveluri de competență: utilizator începător, utilizator mediu, utilizator avansat, utilizator experimentat. 
Model de subiect pentru proba de evaluare a competențelor digitale
Model de subiect pentru proba de evaluare a competențelor digitale

Cum pot elevii să echivaleze competențele

- Proba de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională poate fi echivalată cu o serie de certificate internaționale:

  • Cambridge English: KET (Key English Test) PET (Preliminary English Test) FCE (First Certificate in English) CAE (Certificate in Advanced English) CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • IELTS (International English Language Testing System)
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
  • DELF/DALF – pentru limba franceză DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
  • Goethe-Zertifikat – pentru limba germană
  • DELE - pentru limba spaniolă
  • CELI sau CILS – pentru limba italiană

Lista completă o găsiți aici

Toate aceste diplome au recunoaștere internațională. Pentru a obține un astfel de certificat, este necesar ca elevii să găsească un centru de testare acreditat și să se înscrie. Astfel de examene se dau doar contra cost. Înscrierea la examenul Cambridge, de exemplu, costă între 530 de lei și 1030, în funcție de nivelul dorit

- Proba de competențe digitale poate fi echivalată cu o serie de  certificate obținute în urma unor examene recunoscute internațional, cum ar fi: 

  • ECDL/ICDL (European / International Computer Driving Licence) Certificare recunoscută internațional, care atestă competențele de bază și avansate în utilizarea computerului.
  • Microsoft Office Specialist (MOS) Certificare oficială Microsoft pentru utilizarea programelor din pachetul Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access.

Și aceste certificate implică o serie de costuri. În cazul ECDL, de exemplu, seria de înscriere generală  are un preţ unic, stabilit de ECDL ROMANIA: 166.60 lei. În plus, taxa de examinare este în jur de 100 de lei, iar certificatul tipărit costă aproape 60 de lei. 

Educație

