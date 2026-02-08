search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce sunt testele PISA și când se dau în România. Modele de teste PISA

0
0
Publicat:

Probabil că ați auzit de multe ori că România este pe ultimele locuri la testele PISA. Dar ce sunt aceste teste? Aflați din material ce competențe verifică,  când se susțin și de către ce elevi, dar și cum arată modelele.

Teste PISA 2 jpg

Ce sunt testele standardizate PISA - Programme for International Student Assessment

Testele PISA sunt evaluări internaționale standardizate, organizate de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) de aproape 30 de ani. Sunt susținute în peste 80 de țări din lume și reprezintă un studiu comparativ. 

Testările nu urmăresc memorarea informațiilor, ci capacitatea elevilor de a gândi critic și de a înțelege, analiza și aplica cunoștințele dobândite la școală în contexte concrete, apropiate de situațiile cotidiene.

Evaluarea se concentrează pe trei domenii principale:

  • Lectură/citire – înțelegerea și interpretarea textelor
  • Matematică – raționament matematic și aplicarea logicii
  • Științe – înțelegerea fenomenelor științifice din viața de zi cu zi

Rezultatele obținute la testele PISA oferă autorităților și specialiștilor în educație informații esențiale despre punctele forte și slabe ale sistemului de învățământ din acea țară. Datele pot fi folosite pentru a formula politici educaționale, pentru a îmbunătăți metodele de predare și pentru a reduce discrepanțele dintre diferite categorii de elevi. De asemenea, stimulează schimbul de bune practici între națiuni. 

Când se dau testele PISA în România. Ce copii susțin examenele

Testele PISA se organizează o dată la trei ani, în aceeași perioadă pentru toate țările participante. Ultima testare de acest fel a avut loc în 2025, ceea ce înseamnă că următoarea este programată pentru 2028. 

La testele PISA participă elevi de 15 ani. Vârsta nu a fost aleasă întâmplător. În majoritatea țărilor participante, la 15 ani elevii se află aproape de finalul ciclului gimnazial sau tocmai l-au terminat.  Selecția elevilor se face aleatoriu, din mai multe școli din țară, pentru a asigura o reprezentare corectă.

Testele PISA urmăresc să evidențieze dacă elevii pot interpreta corect un text, pot rezolva probleme practice folosind raționamentul matematic sau pot explica fenomene științifice întâlnite în viața de zi cu zi. Prin aceste competențe, evaluarea arată în ce măsură tinerii sunt pregătiți pentru continuarea studiilor, viitoarea integrare pe piața muncii și adaptarea la o societate în continuă schimbare.

Modele de teste PISA

OECD a publicat un set de itemi din testul de matematică din 2022. Câteva exemple de exerciții sunt următoarele:

Elevilor li s-a prezentat, într-un tabel, distanțele medii între Soare și planete, în unități astronomice (1 ua – 150 milioane kilometri). În funcție de distanțele date între trei planete și de poziționarea lor față de soare, li s-a cerut să determine care sunt cele trei planete, în ordinea corectă.

FOTO PISA 2022
FOTO PISA 2022

Răspunsul corect este: Jupiter, Saturn, Uranus.  Acesta a fost considerat un item de Nivel 3 (pe o scară de la 1 la 6, unde nivelul 1 este cel mai scăzut nivel),  așadar de dificultate moderată.

La un alt exercițiu, elevilor li s-a oferit același set de date referitor la distanțele între Soare și planete, în unități astronomice (1 ua – 150 milioane kilometri). Și li s-a cerut să aleagă, din patru  opțiuni de răspuns, distanța între Soare și Neptun, calculată în kilometri. Elevii au avut și de transformat unitățile astronomice în kilometri.

FOTO PISA 2022
FOTO PISA 2022

Răspunsul corect este: 4.500 milioane km. Acesta a fost considerat un item de nivel 2. 

Pentru prima dată în 2022, PISA a inclus și un test de gândire creativă, destinat să măsoare abilitatea elevilor de a genera și evalua idei originale. Acest test a conținut 32 de sarcini prin care se cerea elevilor să creeze, să explice sau să îmbunătățească idei într-un context concret. Exemple:

  • Save the Bees – Propune idei pentru conservarea albinelor.
  • Wheelchair Accessible Library – Găsește soluții pentru accesibilizarea unei biblioteci
  • Space Comic – Creează o mini-poveste vizuală despre spațiu

Mai multe modele și exerciții puteți găsi pe site-ul OECD. 

Ce rezultate are România la testele PISA

Pe parcursul participărilor la testările PISA, România s-a situat astfel: 

  • PISA 2000: loc 34 din 42 țări participante
  • PISA 2006: loc 47 din 57
  • PISA 2009: loc 49 din 65
  • PISA 2015: loc 48 din 72
  •  PISA 2018: loc 47 din 79
  •  PISA 2022: loc 45 din 81  

Chiar dacă rezultatele din 2022 par îmbucurătoarea, partea rea este că la nivelul Uniunii Europene am fost pe penultimul loc.  Testarea de atunci a arătat că:

  • aproape jumătate dintre elevi (42%) nu înțeleg ce citesc
  •  doar jumătate (51%) fac conexiuni matematice
  •  56% pot recunoaște explicația corectă privind fenomenele științifice familiare.
Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! Care este starea de sănătate a schioarei americane. Update
fanatik.ro
image
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Plante perene pe care le poți planta în februarie. Grădina se va umple de flori la primăvară
playtech.ro
image
Ce au făcut Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-un hotel de lux din Anglia. Totul a costat o avere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii Italiei”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Anunț pentru 9,5 milioane de români privind pensiile private! ASF a dat vestea duminică
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Dimensiunea redusă a rezervelor blindate germane a contribuit și ea la succesul contraofensivei sovietice (© Getty Images)
Reacția germană după declanșarea Operațiunii Uranus: Situația forțelor române „ne obligă să adoptăm măsuri radicale”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?