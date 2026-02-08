Ce sunt testele PISA și când se dau în România. Modele de teste PISA

Probabil că ați auzit de multe ori că România este pe ultimele locuri la testele PISA. Dar ce sunt aceste teste? Aflați din material ce competențe verifică, când se susțin și de către ce elevi, dar și cum arată modelele.

Ce sunt testele standardizate PISA - Programme for International Student Assessment

Testele PISA sunt evaluări internaționale standardizate, organizate de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) de aproape 30 de ani. Sunt susținute în peste 80 de țări din lume și reprezintă un studiu comparativ.

Testările nu urmăresc memorarea informațiilor, ci capacitatea elevilor de a gândi critic și de a înțelege, analiza și aplica cunoștințele dobândite la școală în contexte concrete, apropiate de situațiile cotidiene.

Evaluarea se concentrează pe trei domenii principale:

Lectură/citire – înțelegerea și interpretarea textelor

Matematică – raționament matematic și aplicarea logicii

Științe – înțelegerea fenomenelor științifice din viața de zi cu zi

Rezultatele obținute la testele PISA oferă autorităților și specialiștilor în educație informații esențiale despre punctele forte și slabe ale sistemului de învățământ din acea țară. Datele pot fi folosite pentru a formula politici educaționale, pentru a îmbunătăți metodele de predare și pentru a reduce discrepanțele dintre diferite categorii de elevi. De asemenea, stimulează schimbul de bune practici între națiuni.

Când se dau testele PISA în România. Ce copii susțin examenele

Testele PISA se organizează o dată la trei ani, în aceeași perioadă pentru toate țările participante. Ultima testare de acest fel a avut loc în 2025, ceea ce înseamnă că următoarea este programată pentru 2028.

La testele PISA participă elevi de 15 ani. Vârsta nu a fost aleasă întâmplător. În majoritatea țărilor participante, la 15 ani elevii se află aproape de finalul ciclului gimnazial sau tocmai l-au terminat. Selecția elevilor se face aleatoriu, din mai multe școli din țară, pentru a asigura o reprezentare corectă.

Testele PISA urmăresc să evidențieze dacă elevii pot interpreta corect un text, pot rezolva probleme practice folosind raționamentul matematic sau pot explica fenomene științifice întâlnite în viața de zi cu zi. Prin aceste competențe, evaluarea arată în ce măsură tinerii sunt pregătiți pentru continuarea studiilor, viitoarea integrare pe piața muncii și adaptarea la o societate în continuă schimbare.

Modele de teste PISA

OECD a publicat un set de itemi din testul de matematică din 2022. Câteva exemple de exerciții sunt următoarele:

Elevilor li s-a prezentat, într-un tabel, distanțele medii între Soare și planete, în unități astronomice (1 ua – 150 milioane kilometri). În funcție de distanțele date între trei planete și de poziționarea lor față de soare, li s-a cerut să determine care sunt cele trei planete, în ordinea corectă.

Răspunsul corect este: Jupiter, Saturn, Uranus. Acesta a fost considerat un item de Nivel 3 (pe o scară de la 1 la 6, unde nivelul 1 este cel mai scăzut nivel), așadar de dificultate moderată.

La un alt exercițiu, elevilor li s-a oferit același set de date referitor la distanțele între Soare și planete, în unități astronomice (1 ua – 150 milioane kilometri). Și li s-a cerut să aleagă, din patru opțiuni de răspuns, distanța între Soare și Neptun, calculată în kilometri. Elevii au avut și de transformat unitățile astronomice în kilometri.

Răspunsul corect este: 4.500 milioane km. Acesta a fost considerat un item de nivel 2.

Pentru prima dată în 2022, PISA a inclus și un test de gândire creativă, destinat să măsoare abilitatea elevilor de a genera și evalua idei originale. Acest test a conținut 32 de sarcini prin care se cerea elevilor să creeze, să explice sau să îmbunătățească idei într-un context concret. Exemple:

Save the Bees – Propune idei pentru conservarea albinelor.

– Propune idei pentru conservarea albinelor. Wheelchair Accessible Library – Găsește soluții pentru accesibilizarea unei biblioteci

– Găsește soluții pentru accesibilizarea unei biblioteci Space Comic – Creează o mini-poveste vizuală despre spațiu

Mai multe modele și exerciții puteți găsi pe site-ul OECD.

Ce rezultate are România la testele PISA

Pe parcursul participărilor la testările PISA, România s-a situat astfel:

PISA 2000: loc 34 din 42 țări participante

PISA 2006: loc 47 din 57

PISA 2009: loc 49 din 65

PISA 2015: loc 48 din 72

PISA 2018: loc 47 din 79

PISA 2022: loc 45 din 81

Chiar dacă rezultatele din 2022 par îmbucurătoarea, partea rea este că la nivelul Uniunii Europene am fost pe penultimul loc. Testarea de atunci a arătat că: