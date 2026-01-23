search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Ce schimbări sunt propuse în structura anului şcolar 2026–2027. Ministerul Educaţiei a pus proiectul în consultare publică

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul structurii anului şcolar 2026–2027, care prevede schimbări privind organizarea cursurilor şi a vacanţelor, inclusiv reducerea opţiunilor pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare.

A fost lansat în consultare publică proiectul privind anul şcolar 2026–2027 FOTO Shutterstock
A fost lansat în consultare publică proiectul privind anul şcolar 2026–2027 FOTO Shutterstock

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat, vineri, în consultare publică proiectul de structură a anului şcolar 2026-2027. În varianta propusă şi lansată în consultare, cursurile anului şcolar 2026-2027 încep în 7 septembrie 2026 şi se încheie în 18 iunie 2027. Pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie în 11 iunie 2027, iar pentru clasa a XII-a cursurile se încheie în 4 iunie 2027, se arată în proiectul publicat pe site-ul Ministerului.

„Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027”, arată reprezentanţii ministerului.

Potrivit acestora, în ceea ce priveşte intervalul propus pentru cele două săptămâni de vacanţă între care se poate opta (22-28 februarie/1-7 martie), propunerea este justificată de nevoia de a crea un echilibru în ceea ce priveşte numărul de săptămâni consecutive de cursuri.

Perioada examenelor

Potrivit sursei citate, în proiectarea structurii anului şcolar 2026-2027 în această formă, la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării s-au avut în vedere:

-perioada de desfăşurare a probelor de competenţe din cadrul examenului naţional de Bacalaureat 2027 în ultimele două săptămâni de cursuri ale anului şcolar 2026-2027;

-desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026 - 2027 și a probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor. În acest sens, precizăm că începerea anului școlar în data de 14 septembrie (față de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie și, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfășurării examenelor naționale);

-organizarea simulărilor probelor scrise ale examenelor naționale (evaluarea națională și examenul național de bacalaureat) în luna martie 2027.

„Menţionăm că aceste proiecţii privind perioadele de desfăşurare alocate examenelor naţionale sunt orientative, calendarele de desfăşurare urmând a fi stabilite ulterior, prin documente distincte, după parcurgerea procesului de transparenţă decizională”, se mai arată în proiect.

„Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”

Conform propunerii, cursurile se vor desfăşura între 7 septembrie 2026 - 23 octombrie 2026, 2 noiembrie 2026 - 22 decembrie 2026, 11 ianuarie - 19 februarie/26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, 1 martie/8 martie 2027 - 23 aprilie 2027, - 5 mai 2027 - 18 iunie 2027.

Elevii vor fi în vacanţă în intervalele 24 octombrie 2026 - 1 noiembrie 2026; 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027; o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 22 februarie - 7 martie 2027; 24 aprilie 2027 - 4 mai 2027; 19 iunie 2027 - 5 septembrie 2027.

De asemenea, programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Forma finală a structurii anului şcolar 2026-2027 va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS).

Educație

