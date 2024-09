Bacalaureatul din vară dă peste cap structura anului școlar. Decizia finală a autorităților pune părinții pe jar

Ministerul Educației va modifica structura anului școlar în așa fel încât unitățile de învățământ să poată organza „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, inclusiv în perioada examenelor scrise de Bacalaureat. Este declarația secretarului de stat Florian Lixandru, care a venit și cu alte noutăți. Decizia vine în contextul în care probele din vară se suprapun cu orele de curs, căci pentru elevii claselor IX-a, a X-a și a XI-a școala continuă până pe 20 iunie.

Secretarul de stat Florin Lixandru a declarat la un post de televiziune că Ministerul Educației pregătește deja un proiect de modificare a structurii anului școlar. Oficialul a anunțat și alte măsuri care ar putea fi luate.

Elevii care dau Bacalaureatul vor fi repartizați în alte școli

„Examenul de Bacalaureat se organizează în centre de examen. Centrele de examen presupun existența a cel putin 250 de candidați. Practic, se vor organiza centre de examen cu respectarea acestei condiții de minimum 250 de candidați, poate și mai mult în funcție de capacitatea fiecărei școli. Și atunci vom încerca pe cât posibil să reducem numărul unităților de învățământ care vor organiza examen în ziua respectivă”, a precizat oficialul. Cu alte cuvinte, elevii care vor da Bacalaureatul în vară ar putea să susțină probele într-o altă școală diferită de cea în care au învățat. „Și vom avea grijă ca acolo unde avem și gimnaziu și liceu să nu organizăm centru de bacalaureat, elevii să meargă în altă unitate de învățământ, unde este strict învățământ liceal", a continuat Florian Lixandru.

Părinte: „Și cine se va ocupa de copii?”

Totodată, mai precizează secretarul de stat, unitățile de învățământ vor avea posibilitatea ca în săptămâna examenelor să organizeze „Scoala altfel” sau „Saptamana verde”. „Lucrăm acum la un proiect de modificare a structurii anului școlar care le va da posibilitatea organizării acestor activități specifice „Școlii altfel”, respectiv „Săptămânii verzi”, și în perioada de desfășurare a examenelor, astfel încât să nu perturbăm activitatea”, a explicat Lixandru. Iuliana Constantinescu, reprezentanta părinților din sectorul doi al Capitalei, a precizat pentru Adevărul că această soluție nu stă în picioare. „Mă întreb cum vor fi organizate activitățile și cine îi va însoți pe copii în vizitele pe care ar trebui să le facă. Căci profesorii vor fi „prinși” cu examenele. Apoi, profesorii nu au dreptul de a le cere părinților bani pentru bilete la muzeu, teatru, alte instituții. Cine va da aceșți bani? Alocă ministerul fonduri pentru ca acești elevi să plece din școală?”, se întreabă Iuliana Constantinescu. Acesta a spus că părinții vor fi cei care vor suporta financiar consecințele unei astfel de măsuri. „Vor fi obligați să scoată ei înșiși bani din buzunar pentru deplasarea copiilor în alte locații”.

Elevii care învață dimineața ar putea fi mutați în schimbul doi

Acolo unde acest lucru nu este posibil, a mai spus secretarul de stat, școala va trebui să reorganizeze programul elevilor: „Elevii care învață dimineața vor veni în tura de după-amiază”. Însă nici această soluție nu este agreată de părinți. Iuliana Constantinescu ne-a explicat că sunt foarte puține școli unde se învață de dimineață, într-o singură tură. „În general, elevii învață în două ture: de dimineață și de după-amiază. Dacă îi muți pe cei de dimineață după amiază, pe aceștia din urmă unde îi muți? Noaptea? Îi chemăm în schimbul trei?”

Ligia Deca: „Calendarul Bacalaureatului nu se poate schimba”

Întrebată, în cadrul unei emisiuni televizate, dacă se poate reveni la calendarul inițial al Bacalaureatului, cel din anii trecuți, Ligia Deca a răspuns că acest lucru este imposibil. „Nu se poate. Structura anului școlar a fost deja anunțată, a fost anunțat calendarul examenelor naționale. Motivele pentru care am optat pentru această variantă au fost și ele anunțate și au venit ca urmare a feedback-ului public. Știm cu toții ce temperaturi au fost în acest an, dar nu este vorba doar despre asta.Este vorba, de exemplu, și despre mulți absolvenți care voiau să meargă înspre universități care finalizează etapa de înscriere foarte repede. Și, atunci, acest bacalaureat care se întindea mult în luna iulie le limita acest drept de a se înscrie în învățământul superior. De asemenea, probele de competențe au loc în iarnă tocmai pentru a lăsa copiii să se concentreze mai bine pe probele scrise din timpul bacalaureatului și am lăsat și zile libere între probe tocmai pentru ca elevii să poată performa mai bine. Am dat o serie de opțiuni pentru a se putea organiza aceste examene și sunt convinsă că fiecare unitate de învățământ și fiecare centru de examen va găsi soluțiile potrivite. Trebuie să ne gândim în primul rând la copii”, a precizat ministra.

Declarațiile vin în contextul în care peste 30 de profesori de la Colegiul Național „Sfântul Sava”din București au înaintat ministrului o scrisoare deschisă. Dascăli au precizat că nu vor face față și încheierii situației școlare și organizării examenului de Bacalaureat.

Calendar Bacalaureat 2025, prima sesiune. Ce examene se vor da în iarnă

16 - 20 decembrie 2024: Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea probelor A, B, C, D

27 - 29 ianuarie 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

29 - 31 ianuarie 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

3 - 5 februarie 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

5 - 7 februarie 2025: Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30 mai - 4 iunie 2025: Susţinerea probelor A, B, C, D de către elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate, care nu pot participa la Bacalaureat în perioada 27 ianuarie - 7 februarie

Calendar Bacalaureat 2025, prima sesiune. Ce examene se vor da în vară

2 - 6 iunie 2025: Înscrierea candidaţilor la probele scrise ale primei sesiuni de examen

6 iunie 2025: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 iunie 2025: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

16 iunie 2025: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

20 iunie 2025: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14,00 - 18,00)

23 - 24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor

30 iunie 2025: Afişarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2025, sesiunea a doua

14 - 21 iulie 2025: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

4 - 5 august 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

5 august 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

6 august 2025: Evaluarea competenţelor digitale - proba D

7 - 8 august 2025: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

11 august 2025: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

14 august 2025: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

18 august 2025: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14,00 - 18,00)

19 - 20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor

26 august 2025: Afişarea rezultatelor finale