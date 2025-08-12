Video A zecea zi de proteste la sediul Ministerul Educației. Lider sindical: „Ne pregătim pentru alte zece zile, dacă nu chiar 11 zile”

Sindicaliștii din învățământ au pichetat din nou, marți, 12 august, sediul Ministerului Educației și Cercetării, în cea de-a zecea zi de proteste față de pachetul de austeritate al Guvernului Bolojan.

Protestatarii au strigat „Demisia!” și au amenințat că vor fi în grevă generală până când Executivul va renunța la măsurile de austeritate care vizează educația.

„Rezistăm, nu cedăm!” s-a auzit în megafoane, între reprizele în care au răsunat vuvuzele și sirene.

Dascălii au fluturat pancarte cu mesaje precum „Cumea educație: călăul învățământului este un cadru didactic” sau Umilirea profesorilor a fost educația ultimilor 25 de ani! acum culegeți roadele!” .

„Ne pregătim pentru alte zece zile”

„Mesajul nostru este clar: abrogarea Legii nr. 141/2025, o lege care lovește grav educația din România!”, a transmis Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

„Am intrat deja în a doua săptămână, a zecea zi de proteste. Ne pregătim pentru alte zece zile, dacă nu chiar 11 zile, tot aici, la Ministerul Educației. Bineînțeles, nu vom uita Guvernul României. Pe 3, 4, 5 și 8 septembrie, acțiunile vor continua”, a anunțat Marius Nistor, președintele FSE Spiru Haret, la megafon, în fața protestatarilor.

Bolojan: „Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României”

Amintim că premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au avut luni, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

În cadrul consultărilor au fost analizate modul de implementare și efectele aplicării recentelor măsuri care au impact asupra sectorului educației, respectiv: creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, creșterea efectivelor de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora, finanțarea sistemului de învățământ.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a afirmat premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții federațiilor sindicale din educație.

Prim-ministrul a subliniat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană din acest punct de vedere. „Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Bolojan a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări și, acolo unde apar probleme, să propună soluții punctuale pentru remedierea acestora.

„Pe 8 septembrie, școala nu va începe. Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”, a transmis, tot luni, Marius Nistor, președintele FSE Spiru Haret.