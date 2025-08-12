search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video A zecea zi de proteste la sediul Ministerul Educației. Lider sindical: „Ne pregătim pentru alte zece zile, dacă nu chiar 11 zile”

0
0
Publicat:

Sindicaliștii din învățământ au pichetat din nou, marți, 12 august, sediul Ministerului Educației și Cercetării, în cea de-a zecea zi de proteste față de pachetul de austeritate al Guvernului Bolojan.

Protestatarii au strigat „Demisia!” și au amenințat că vor fi în grevă generală până când Executivul va renunța la măsurile de austeritate care vizează educația.

„Rezistăm, nu cedăm!” s-a auzit în megafoane, între reprizele în care au răsunat vuvuzele și sirene.

Dascălii au fluturat pancarte cu mesaje precum „Cumea educație: călăul învățământului este un cadru didactic” sau  Umilirea profesorilor a fost educația ultimilor 25 de ani! acum culegeți roadele!” .

image

„Ne pregătim pentru alte zece zile”

„Mesajul nostru este clar: abrogarea Legii nr. 141/2025, o lege care lovește grav educația din România!”a transmis Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).  

„Am intrat deja în a doua săptămână, a zecea zi de proteste. Ne pregătim pentru alte zece zile, dacă nu chiar 11 zile, tot aici, la Ministerul Educației. Bineînțeles, nu vom uita Guvernul României. Pe  3, 4, 5 și 8 septembrie, acțiunile vor continua”, a anunțat Marius Nistor, președintele FSE Spiru Haret, la megafon, în fața protestatarilor.

Citește și: Protestele din Educație continuă, în ciuda promisiunilor ministrului. „Nu cedăm”

Bolojan: „Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României”

Amintim că premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au avut luni, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

În cadrul consultărilor au fost analizate modul de implementare și efectele aplicării recentelor măsuri care au impact asupra sectorului educației, respectiv: creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, creșterea efectivelor de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora, finanțarea sistemului de învățământ.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a afirmat premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții federațiilor sindicale din educație.

Prim-ministrul a subliniat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană din acest punct de vedere. „Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Bolojan a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări și, acolo unde apar probleme, să propună soluții punctuale pentru remedierea acestora.

„Pe 8 septembrie, școala nu va începe. Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”, a transmis, tot luni, Marius Nistor, președintele FSE Spiru Haret.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele
gandul.ro
image
Victor Ponta: Salariile și pensiile au scăzut cu 7,8% – fără ca cineva să spună direct
mediafax.ro
image
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
fanatik.ro
image
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
gsp.ro
image
Primarul Capitalei a făcut anunțul în direct: ”Vă spun în premieră!”. Investiție de peste 30 de milioane de euro
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în familia unor români aflați în vacanță, în Sardinia. Copilul lor a ieșit din hotel și s-a ascuns în mașina parcată la soare
antena3.ro
image
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
playtech.ro
image
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Contrast climatic, un anticiclon loveşte România. Elena Mateescu anunţă inversiuni termice
romaniatv.net
image
Se oprește apa până pe 31 august!
mediaflux.ro
image
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Emma Thompson la Oscar foto Profimedia jpg
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
”Pune cruce egocentrismului tău sau ia-ți adio de la împăcarea cu Regele!” Sfaturi fără menajamente primite de Harry

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie