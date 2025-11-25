Ce trebuie să faci dacă ai de vândut un imobil în 2025. Ce ai de plătit și ce acte trebuie să pregătești

Vânzarea unei locuințe în 2025 presupune un dosar cu acte obligatorii, taxe achitate și verificări astfel încât să nu ai multe bătăi de cap. Astfel, tranzacția se poate finaliza rapid dacă ai pregătite documentele necesare și ai achitat taxele și impozitele datorate statului pentru anul în curs.

Vânzarea unei locuințe în 2025 nu este complicată, cu condiția ca actele să fie organizate și emise. Cu toate astea, fiecare etapă are particularitățile ei și îți poate consuma timp dacă nu respecți legislația în vigoare. Conform recomandărilor notarilor, dacă pregătești dosarul cu actele și taxele necesare, tranzacția se poate finaliza în mod normal în 3-4 zile sau chiar de urgență în 1-2 zile.

Click.ro a explicat în detaliu ce trebuie să ai la tine când ajungi la notar, atunci când vrei să realizezi o tranzacție de vânzare a unui imobil în România.

Primul document pe care trebuie să îl pregătești este actul de proprietate, acesta putând fi un contract de vânzare-cumpărare, un contract de donație, o sentință civilă definitivă sau un titlu de proprietate. În cazul moștenirilor este nevoie de certificatul de moștenitor intabulat în cartea funciară.

Al doilea document important este certificatul fiscal iar acesta trebuie să confirme că nu ai datorii către stat pentru locuința pe care vrei să o vinzi. Certificatul se obține fie de la administrația financiară, fie online, prin Spațiul Privat Virtual. Documentul poate fi eliberat în aproximativ trei zile lucrătoare, iar valabilitatea lui este strict pentru cursul lunii în care este emis.

Documentația cadastrală este al treilea pas pentru tranzacția imobilului pentru care vei avea nevoie de un expert cadastral autorizat care să realizeze măsurătorile și planurile apartamentului sau casei. Costurile variază între 700-1000 de lei în funcție de suprafață și numărul de camere, iar Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București (OCPI) percepe o taxă fixă de 120 lei, urmând a elibera cadastrul în circa 18 zile lucrătoare.

Pasul patru este extrasul de carte funciară pe care îl obține notarul, acesta fiind necesar pentru verificarea situației juridice a imobilului. Dacă apartamentul este ipotecat sau are vreo interdicție notată, extrasul va conține aceste informații.

Al cincilea document necesar este certificatul de performanță energetică. Pentru apartamente, costul mediu al certificatului este de aproximativ 250 de lei, iar auditorul îl eliberează în 1-2 zile. Pentru case, tariful depinde de suprafață și de complexitatea construcției. Ca perioadă de valabilitate, certificatul este valid zece ani și te ajută inclusiv dacă vrei să închiriezi imobilul.

La punctul șase se află dovezile facturilor la utilități pe care notarii le cer, de principiu, astfel că e bine să îi prezinți, la cerere, facturile achitate pentru energie, gaze și apă, precum și o adeverință de la asociația de proprietari care dovedește că ești la zi cu întreținerea.

Al șaptelea punct este achitarea taxelor, cumpărătorul fiind cel care în mod normal se ocupă de onorariul notarului, calculat în funcție de valoarea imobilului. OCPI percepe taxe suplimentare, adică 40 de lei pentru extrasul de carte funciară și tariful de intabulare de 0,15% din prețul vânzării.

La punctul opt vorbim despre impozitul pentru tranzacție, acesta fiind obligația vânzătorului de a-l plăti. Dacă imobilul a fost deținut mai puțin de trei ani, impozitul este de 3% din valoare. Dacă îl ai în proprietate pe peste de trei ani, atunci acesta scade la 1%. Acest impozit se plătește direct la notar în ziua semnării contractului, suma urmând a fi transferată către stat până la data de 25 a lunii următoare. Nota bene, vânzătorul trebuie să aibă achitate taxele și impozitele locale pe anul în curs, dacă nu a făcut acest lucru deja, după cum este menționat și la începutul articolului.

Pe baza acestui ghid scurt, tranzacția are toate șansele de a fi finalizată rapid și fără alte obstacole, conform legislației în vigoare a anului 2025.