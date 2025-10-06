Cât de multe știm cu adevărat despre fumat?

Publicat:

Nu este un secret faptul că fumatul este dăunător, iar renunțarea este cea mai bună alegere pe care o poate face cineva. Cu toate acestea, aproximativ un miliard de oameni încă fumează. 

Cât de multe știm cu adevărat despre fumat? Și mai mult decât atât, cât de multe știm despre alternativele fără fum — o alegere mai puțin dăunătoare pentru fumători decât continuarea fumatului?

Testează-ți cunoștințele și află.

Aproximativ câți fumători sunt în România?

A. 2 milioane

B. 4 milioane

C. 6 milioane

Renunțarea la tutun și nicotină este întotdeauna cea mai bună alegere, însă mulți nu fac asta.

Fumătorii adulți care nu renunță nu au alte opțiuni.

A. Adevărat.

B. Fals

Care dintre următoarele afirmații este adevărată despre produsele fără fum?

A. Produsele fără fum ard tutunul, deci sunt la fel ca țigările.

B. Produsele fără fum nu sunt lipsite de riscuri și eliberează nicotină, care creează dependență, dar sunt o alegere mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului.

C. Alternativele fără fum nu creează dependență, deoarece nu conțin nicotină.

Produsele fără fum sunt doar pentru…

A. Fumătorii adulți care doresc să renunțe complet la produsele din tutun și nicotină.

B. Fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.

C. Toți adulții.

Răspunsuri corecte: 1 – A, 2 – B, 3 – B, 4 – B

Într-o țigară, substanțele chimice nocive sunt eliberate în cantități mari atunci când tutunul este ars. Aceste substanțe sunt cunoscute ca fiind principala cauză a bolilor asociate fumatului, precum cancerul pulmonar. Prin comparație, produsele fără fum sunt exact așa – lipsite de fum. Ceea ce înseamnă că pot produce niveluri considerabil mai scăzute de substanțe chimice dăunătoare decât țigările. Desigur, nu sunt lipsite de riscuri și conțin nicotină, care creează dependență, dar reducerea substanțelor nocive le face o alegere mai puțin dăunătoare pentru adulți decât continuarea fumatului. Renunțarea completă la tutun și nicotină este întotdeauna cea mai bună opțiune, dar mai există și alte alternative pentru cei care nu renunță. Atunci când alegi o alternativă, este important să te informezi și să optezi pentru un produs fundamentat științic, testat riguros și provenit de la un comerciant de încredere.

Material realizat cu susținerea Philip Morris România

Alternative fără fum

