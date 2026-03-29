Afacerea Blue Air: Statul a plătit 319 milioane de lei pentru o companie garantată cu avioane de 30 ani și o pădurice. Cât s-a recuperat

Ministerul Finanțelor a plătit din banii publici peste 319 milioane de lei pentru a acoperi datoriile Blue Air față de Eximbank, după ce compania aeriană s-a prăbușit din punct de vedere financiar. Garanțiile acceptate de stat în schimbul acestei sume erau avioane fabricate la începutul anilor '90 și un teren împădurit în Băneasa. Patru ani mai târziu, recuperarea banilor se dovedește a fi un eșec. Procedura de faliment este în curs, activele s-au vândut la prețuri derizorii, iar statul a pierdut deja dreptul de a recupera o amendă de 2 milioane de euro aplicată de Protecția Consumatorilor.

În august 2020, pe fondul restricțiilor de mobilitate impuse din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul condus de Ludovic Orban a aprobat o Ordonanță de urgență prin care acorda un ajutor de stat de 300,7 milioane lei sub forma unor garanții la un credit luat de Blue Air de la Eximbank, bancă în care principalul acționar este Ministerul Finanțelor.

Cu alte cuvinte, statul român se angaja să achite datoriile Blue Air în cazul în care compania nu efectuează plățile. Hotărârea de guvern a fost semnată de Ludovic Orban, premier, Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, și Lucian Bode, ministrul transporturilor.

Garanția: șase avioane vechi și o pădurice

Decizia nu era, în sine, ieșită din comun pentru contextul pandemic. Problema a apărut în ceea ce privește garanțiile pe care Blue Air le-a constituit în favoarea statului, în schimbul acestui sprijin.

Hotărârea de guvern prevedea negru pe alb că Blue Air trebuia să constituie în favoarea statului garanții de cel puțin 100% din valoarea împrumutului, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente. Practic, activele gajate trebuiau să acopere integral riscul asumat de stat. În practică, guvernul a acceptat un pachet de garanții a cărui valoare reală s-a dovedit ulterior a fi o fracțiune din suma garantată.

Drept garanții principale, compania a oferit șase aeronave: patru Boeing 737-500 (cu numerele de serie 24942, 24943, 24940, 24778) și două Boeing 737-300 (24453, 24909). La momentul acordării garanției, cea mai nouă dintre ele avea 31 ani, iar cea mai veche depășea 33 ani.

Tot în pachetul de garanții a intrat un teren intravilan de circa 9,4 hectare în zona Pădurii Băneasa, pe Șoseaua București-Ploiești. Pe lângă acestea, Blue Air a gajat și acțiunile deținute de acționarii companiei, inclusiv ale CEO-ului și acționarului principal Mihai Cătălin Rada, în mai multe entități juridice din grup, precum și participațiile la Blue Air Technic.

319 milioane de lei plătiți. Cât s-a recuperat

Blue Air nu a reușit să-și onoreze obligațiile față de Eximbank. Ministerul Finanțelor a trebuit să activeze garanția și să plătească, în locul companiei, ratele de capital și dobânzile scadente. Răspunsul transmis de minister la solicitarea „Adevărul" cuantifică amploarea reală a plăților.

„Ministerul Finanțelor a efectuat în calitate de Garant în cadrul împrumutului contractat de compania Blue Air Aviation de la Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. în valoare de 300.774.999,45 lei, în numele companiei, plata ratelor de capital și a dobânzilor scadente, conform graficului de rambursare a împrumutului, în sumă totală de 319.060.887,06 lei, din Fondul de risc gestionat de Ministerul Finanțelor", a transmis Ministerul Finanțelor la solicitarea „Adevărul”.

Cu alte cuvinte, statul a plătit mai mult decât valoarea nominală a garanției acordate inițial, diferența reprezentând dobânzile acumulate. Banii au fost achitați din Fondul de risc, adică din bani publici administrați de Ministerul Finanțelor.

Compania a intrat în insolvență în martie 2023, prin încheierea pronunțată de Tribunalul București pe 21 martie, care a desemnat ca administrator judiciar un consorțiu format din Infinexa Restructuring și Mușat & Asociații Restructuring Insolvency. Restructurarea nu a funcționat, iar în iulie 2025 același tribunal a deschis procedura de faliment.

Ministerul Finanțelor și-a înscris creanțele în categoria creanțelor garantate și a solicitat înscrierea la masa credală a unui total de 178,5 milioane de lei. Suma este considerabil mai mică decât cei 319 milioane plătiți efectiv.

Explicația ține de intervenția Comisiei Europene, care în anul 2024 a stabilit că suma de 163,8 milioane de lei reprezintă ajutor de stat ilegal și a dispus recuperarea acesteia.

„Debitul companiei Blue Air Aviation S.A. la Fondul de risc gestionat de Ministerul Finanțelor solicitat a fi înscris în Tabelul preliminar al creanțelor societății debitoare Blue Air Aviation S.A. este în sumă totală de 178.565.589,38 lei (inclusiv accesoriile la fondul de risc)", precizează ministerul.

Faliment din iulie 2025. Activele, vândute pe nimic

Problema este că activele recuperate sunt departe de a acoperi datoria. Terenul din Băneasa, unul dintre elementele centrale ale pachetului de garanții, a fost vândut de ANAF la licitație pentru un preț de 11,5 milioane de lei, sumă care reprezintă mai puțin de 4% din totalul banilor primiți de Blue Air de la stat și aproximativ 7% din suma declarată ajutor ilegal de Comisia Europeană. Trei dintre cadrele de avion ale companiei au fost adjudecate cu puțin peste 140.000 de euro în total și vor fi transformate în hoteluri și restaurante.

Alte două avioane Boeing 737-500 au fost scoase la licitație în martie 2026 la un preț de pornire de aproximativ 238.250 de euro fiecare. Aeronavele nu au mai fost întreținute din iunie 2022, și-au pierdut certificarea de navigabilitate și necesită costuri suplimentare de sute de mii de euro pentru a fi repuse în funcțiune.

În privința executării garanțiilor privind pachetul de acțiuni preluat de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), Ministerul Finanțelor refuză să furnizeze detalii, invocând un litigiu în curs.

„Referitor la solicitarea privind situația juridică a executării garanției de stat prin preluarea de către AAAS a pachetului de acțiuni deținute de societatea Blue Air Aviation SA, precizăm că aceasta face obiectul unui litigiu în curs de soluționare, putând fi astfel încălcat interesul legitim al statului și aducându-se atingere dreptului acestuia la un proces echitabil, sens în care această informație este exceptată de la accesul liber la informații de interes public al cetățenilor potrivit art.12 alin.(1), lit. f) din Legea nr.544/2001", a precizat Ministerul Finanțelor.

Amenda de 2 milioane de euro, pierdută din cauza unui termen depășit

La pierderile deja acumulate se adaugă o înfrângere procedurală. În octombrie 2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor amendase Blue Air cu aproape două milioane de euro pentru anulări abuzive de curse.

Potrivit Fanatik, suma nu mai poate fi recuperată în cadrul procedurii de lichidare. Pe 13 februarie 2026, Tribunalul București a menținut decăderea statului din dreptul de a fi înscris creditor pentru creanța de 10,09 milioane de lei din cauza faptului că ANAF a depășit termenul limită pentru înscrierea la masa credală. Blue Air contestase în instanță amenda ANPC, iar până la soluționarea contestației, termenul de înscriere a creanței a trecut fără ca autoritățile să acționeze în timp util.