Pacienții de la Spitalul din Ștei se autoaccidentează, cad singuri sau se automutilează. Cum explică șefii clinicii dezastrul descoperit acolo

Conducerea spitalului de psihiatrie din localitatea Ștei, din județul Bihor pretinde că bolnavii de aici se încaieră între ei, se autoaccidentează, cad singuri sau automutilează, de aceea au fost găsiți plini de vânătăi la controlul făcut de inspectorii Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu dizabilități. Cât privește saltele mucegăite și pline de urină, mizeria din spital, pereți degradați sau mâncarea alterată: „Controlul dânșilor a venit într-un moment în care noi făceam igienizarea”, spune directorul medical, Adrian Horga.

Conform raportului întocmit în urma controlului, bolnavii erau agresați de angajații spitalului și chiar electrocutați cu un aparat de electroșocuri. Inspectorii au sesizat poliția, ANPC-ul, Direcția de Sănătate Publică, dar și Institutul de Medicină Legală.

Reporterii „Adevărul” au vorbit cu managerul instituției și cu directorul medical al spitalului care pretinde că nereguli au fost găsite doar într-o secție. „Au vizitat tot spitalul însă nereguli, așa cum spun ei, au găsit dar într-o singură secție: Secția 1 Psihiatrie bărbați”, se scuză managerul unității medicale, Horia Miara.

„Aparatul cu electroșocuri era nefuncțional”

El recunoaște că se confruntă cu probleme în spital însă, pretinde că lucrurile au fost mult exagerate. „Aparatul cu electroșocuri descoperit de echipa de control este nefuncțional și a fost găsit într-o noptieră, într-un salon unde nu sunt cazați pacienți. Nu este aparatul spitalului, nici nu știam de existența lui. Ulterior, unul dintre angajați a recunoscut că-i aparține. De ce l-a adus? Aparatul are atașat un dispozitiv de tip lanternă, iar omul a spus că s-ar fi folosit de acea sursă de lumină în cazul în care ar fi existat vreo pană de curent. Dar, dacă mă întrebați pe mine, povestea nu prea stă în picioare pentru că dacă se întrerupe curentul, noi funcționăm cu ajutorul unui generator”.

Managerul susține că pacienții loviți, care prezentau echimoze, tăieturi, nu au fost electrocutați cu acest aparat, așa cum inspectorii ar fi dat de înțeles. „Acele echimoze nu au fost cauzate prin electrocutare. Sub nicio formă. Și cei de la IML, după ce au analizat situația, au spus același lucru”.

Horia Miara vine cu o altă explicație: oamenii s-ar fi lovit singuri. „Să vă spun ce se întâmplă: pacienții sunt bolnavi psihic internați în baza unor sentințe judecătorești, articolul 110, din Codul Penal. Sentințe penale pentru fapte de genul omoruri, violuri și alte violențe. Suferă de schizofrenie cei mai mulți dintre ei, dar mai sunt și alte boli, sunt și cu retard. Și se mai încaieră între ei. Se mai și autoaccidentează, cad singuri, se automutilează câteodată. Toate aceste incidente sunt consemnate în registrele privind evenimentele adverse actului medical”.

Același lucru ni l-a explicat și directorul medical al instituției, psihiatrul Adrian Horga: „Este vorba despre bolnavi cu severe tulburări de comportament care se agresează între ei. Acest tip de comportament este specific, din păcate, în saloanele destinate special acestei patologii și anume dizabilitate cognitivă severă, retard mental sever. Acele leziuni nu erau sub nici o formă de marcă electrică. Nu sunt leziuni provocate prin electroșocuri”.

Directorul medical a precizat și că acel dispozitiv cu electroșocuri este interzis în spital, iar persoana care l-a introdus, dacă i se va dovedi vinovăția, va fi trasă la răspundere. „Nu e voie să aduci așa ca într-un spital, mai ales într-unul de psihiatrie. Este o chestiune gravă prezența acelui bason în spital, chiar dacă nu a fost folosit împotriva pacienților”.

Conform codului muncii, sancțiunile pe care le riscă angajatul pot fi de la avertisment până la desfacerea contractului de muncă. „Însă un avertisment ar fi prea blând dacă va fi găsit vinovat. Deocamdată, angajatul lucrează în continuare în spital”, a continuat managerul Miara. Acesta ne-a mai spus că declarațiile pacienților care au acuzat personalul spitalului de agresiuni repetate nu pot fi luate în considerare, căci acești oameni sunt bolnavi: „Pacienții sunt bolnavi psihic și au tot felul de diagnostice. Nu pot fi luate toate declarațiile lor în considerare, ca fiind veridice”.

„Mici îmbrânceli sau bumbăceli. Poate se mai ridică vocea”

Atunci, ne întrebăm, ce căuta acel aparat în spital? „Foarte probabil, angajatul respectiv, care lucrează la noi de aproape cinci ani, a încercat să-i intimideze pe pacienți. Mulți au un comportament violent. Însă, chiar și așa, chiar dacă nu a folosit bastonul, intimidarea este, de asemenea, interzisă”, mai spune managerul.

Întrebat dacă angajații ar fi putut agresa fizic bolnavii, directorul a răspuns că nu crede una ca asta, dar se cercetează și aceste posibile fapte. „În acest sens, Comisia de Cercetare Disciplinară a primit imaginile de supraveghere de pe camerele video. Urmează să vedem dacă pacienții au fost agresați de către personal sau alte persoane. Eu încă nu am văzut imaginile. Dar, în câteva zile, cel mai probabil, vom ști exact ce s-a întâmplat acolo”, continuă directorul Horia Miara.

„Poate că este vorba despre mici inadvertente atitudinale și care au tentă violentă, dar nu de violență extremă. Ceea ce avem în investigare este dacă nu cumva există comportamente nepotrivite - dar nu mă refer la violență extremă - precum mici îmbrânceli, bumbăceli sau poate violență verbală. Ridică vocea..lucruri pe care deja le reglementăm prin reinstruirea personalului în acest sens”, mai spune și directorul medical.

Saltele murdare, pacienți cu haine rupte. Explicațiile directorilor

Inspectorii care au venit în control au descoperit și alte nereguli pe care conducerea spitalului ni le-a explicat. Ar fi vorba, în primul rând despre saltele murdare, mucegăite, deteriorate. „Controlul dânșilor a venit într-un moment în care noi făceam igienizarea. Câteva saltele erau scoase pe holuri pentru a fi spălate, curățate. Tot atunci se făcea și schimbarea lenjeriei. La noi în spital sunt oameni care poartă pampers, care se murdăresc frecvent. Și atunci sunt foarte greu de întreținut. Dar, dacă rupi acest lucru din context, da, pare că sunt neîngrijiți. Dar nu sunt. Este doar o exagerare”, a precizat dr. Adrian Horga.

Cât despre băile la comun, fără separatoare, acolo unde bolnavii se spală la grămadă, managerul a recunoscut că, într-adevăr așa este. „Avem băi separate pentru femei și bărbați. Însă da, la bărbați este această problemă a separatoarelor care nu există. Clădirea este foarte veche, a fost construită în 1966. Grupurile sanitare au fost renovate. Însă numărul de dușuri și de toalete trebuie raportat la număr de paturi, ca să corespundem, pentru că spațiul nu ne permite, am amplasat dușurile într-o zonă distinctă, fără separatoare între ele”.

Horia Miara a ținut să precizeze că în spital se fac modernizări frevente. „Am modernizat grupurile sanitare, am schimbat dușurile, chiuvetele, robineții, dușumeaua. Am varuit tot spitalul anul trecut”.

Povestea micilor alterați și a hainelor rupte

De la băi și dușuri neconforme, inspectorii au ajuns în bucătărie unde au descoperit alimente ieșite din termenul de valabilitate. „Au găsit o caserolă cu mici, carne congelată și expirată. Dar acei mici nu erau pentru pacienți, erau pentru uzul personalului. Era mâncarea angajaților uitată în frigider. Este un cuptor acolo la bucătărie, iar doamnele ar fi urmat, probabil, să-și pregătească ceva. Sau au vrut și nu au mai apucat..or fi uitat de caserolă acolo. Apoi, au fost descoperite alte două, trei caserole de smântână, și ele tot expirate. Tot mâncarea angajaților. Plus niște pâine neetichetată. Dar departe de a da mâncare alterată vreodată bolnavilor”, se apară conducerea spitalului.

Iar din bucătărie, controlul s-a mutat în saloane. Aici pacienții, mulți dintre ei, au fost găsiți cu haine rupte și murdare. „Au un echipament pe care îl punem la dispoziție noi, spitalul. Pantaloni de trening, tricouri, bluze. Hainele sunt spălate periodic. Problema este că mulți dintre pacienți își rup aceste haine, alții, dacă nu sunt spravegheați, se dezbracă. De exemplu, chiar în timpul controlului am schimbat de haine pacienții secției respective iar la scurt timp unul deja li se rupsese”, a mărturisit managerul.

Cât despre obiectele de igienă personală, pacienții le folosesc tot pe cele primite din partea spitalului. „Au prosoape, săpunuri, șampon. Dar nu le putem lăsa la îndemâna lor căci vrem să evităm incidentele. Unii pot bea șamponul sau pot mânca pasta de dinți și apar alte probleme”.

Motive și soluții

De ce s-a ajuns într-o astfel de situație? Din lipsa personalului, spune conducerea spitalului. „Am avea nevoie de mai mulți angajați care să-i supravegheze pe bolnavi mai atent. Însă trebuie să am și cu ce să-i plătesc pe acești oameni. Ca să vă faceți o idee: în prezent pe o secție de aproximativ 100 de bolnavi, am vreo 10 infirmieri care lucrează în ture și vreo 6 supraveghetori, care lucrează și ei în ture. Apoi, în timpul unui an de zile angajații își iau concedii de odihnă. Datorită specificului spitalului, numărul zilelor de concediu este mai mare. O persoană care are vechime mare în muncă poate să aibă și 35-40 de zile lucrătoare de concediu de odihnă într-un an. Asta înseamnă că ei lucrează 10 luni din 12. Și atunci, toate lucrurile astea influențează graficul de lucru”, mai explică situația managerul spitalului.

Horia Mara a declarat că va face în perioada următoare angajări. „În perioada asta există o ordonanță care blochează angajările. Vom solicita deblocarea posturilor. Vom face și o rotire a cadrelor medicale în cadrul spitalului. Am mai schimbat din personalul secției unde au fost probleme și vom aduce personal care să facă lucrurile mai bine. Am făcut un curs de instruire la nivelul întregului personal, pe etică și integritate. Și am făcut săptămâna trecută cu personalul de supraveghere, cu infirmierii și supraveghetorii o instruire cu privire la drepturile pacienților, la faptele care sunt interzise, la relele tratamente și la toate aspectele care țin de această situație”.

Directorul medical Adrian Horga susține că spitalul de psihiatrie din Ștei este recunoscut pe plan local, național și internațional pentru bunele practici în medicina de psihiatrie. „Nu am avut niciodată plângeri din partea vreunui pacient sau aparținător”.