Analiză „Trump va declara victoria, mai degrabă decât să se lase prins într-un impas militar” - Zece lecții din prima luna a războiului din Iran

Think tankul Atlantic Council analizează lecțiile pe care le-am învățat de la prima lună de război din Iran. Conflictul a avut consecințe profunde, la nivel global, de la piețele energetice la economia globală și de la Golf și Orientul Mijlociu până în România, Sri Lanka, Rusia și China.

Experții Consiliului Atlantic au identificat cele mai importante lecții ale războiului de până acum. De asemenea, aceștia au analizat scenariile pentru următoarea fază a conflictului care variază de la ieșiri diplomatice până la escaladare militară.

Regimul iranian

La o lună de la începutul războiului cu Iranul, regimul iranian este rănit, zdruncinat și (poate irațional) optimist în privința viitorului său. Aparatul regimului a rezistat decapitării conducerii sale și celor peste 15.000 de lovituri asupra capabilităților și infrastructurii sale. În același timp, regimul a executat un răspuns premeditat și eficient care a impus costuri semnificative aliaților SUA din Golf și infrastructurii energetice. Controlul de facto al Strâmtorii Hormuz de către Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a fost cea mai puternică armă a sa, provocând daune semnificative economiei globale și obținând concesii unilaterale din partea Statelor Unite pentru a reduce presiunea asupra piețelor financiare.

Pe plan intern, regimul pare stabil. Republica Islamică s-a dovedit a fi rezistentă la decimarea conducerii. Nu a existat până acum nicio revoltă internă semnificativă. În mod deosebit, nu au avut loc dezertări în rândul elitelor politice și de securitate. Vocile cele mai dure din sistem au fost întărite. Toți acești factori i-au determinat pe mulți din interiorul regimului să creadă că acesta câștigă războiul, în ciuda realităților de pe câmpul de luptă.

Totuși, există provocări semnificative care depășesc războiul. Devine tot mai clar că, după respingerea negocierilor cu Statele Unite, Iranul nu are un plan clar pentru ce urmează. O ofertă raportată a SUA era departe de a fi viabilă, dar respingerea acesteia crește probabilitatea unei invazii terestre americane pe teritoriul iranian. O situație deja complicată pare pregătită să se înrăutățească mult.

Presupunând că regimul iranian supraviețuiește războiului, acesta se confruntă totuși cu o criză existențială pe termen lung. Regimul nu poate oferi oportunitățile economice sau politice pe care populația sa le dorește. Pentru a rămâne la putere, regimul din Iran va trebui fie să reprime constant și sistematic disidența, fie să facă schimbări semnificative în ideologiile fundamentale ale Republicii Islamice. Aceste schimbări par puțin probabile pe termen scurt. Prin urmare, supraviețuirea acestui război nu va face decât să amâne următoarea criză.

„Nicio altă armată din lume nu a demonstrat acest nivel de competență”

Statele Unite pot executa operațiuni rapide, precise și integrate pe multiple domenii la scară largă, dar nu pot susține acest tip de ritm operațional ridicat pe termen lung.

S-au evidențiat n luptă tehnologii noi, precum utilizarea de către armata SUA a LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Aircraft Systems), PrSM (Precision Strike Missiles) și a unui sistem de management al luptei bazat pe inteligență artificială.

Povestea reală este însă integrarea acestor capabilități, împreună cu altele, la nivelul a cel puțin șase comenzi combatante și a mii de soldați. Statele Unite livrează lovituri coordonate mai rapid ca niciodată, în timp ce colaborează simultan cu aliații și partenerii pentru a se apăra eficient împotriva atacurilor iraniene. Nicio altă armată din lume nu a demonstrat acest nivel de competență. Adversarii pot achiziționa tehnologii noi, dar nu pot cumpăra talentul și cultura de comandă și control care le permite soldaților americani să acționeze împreună fără probleme.

Menținerea acestor capabilități este însă o provocare constantă. Cererea de muniții depășește oferta disponibilă, iar, după cum a menționat Diana Maurer de la Government Accountability Office în mărturia sa din această lună: „Departamentul Apărării nu a reușit să își mențină sistemele de armament pentru a-și atinge obiectivele în toate domeniile și se confruntă cu dificultăți în furnizarea suportului logistic forțelor SUA, mai ales în medii contestate.”

De aceea, este o necesitate de securitate națională să se investească în capacitatea internă. Statele Unite trebuie să fie capabile să își susțină armata într-un conflict de mare intensitate și de durată.

Doctrina Trump

La o lună de la începutul războiului cu Iranul, acțiunile lui Trump ne determină să regândim doctrina sa „pace prin forță”. Până în acest moment, era destul de clar că Trump este confortabil cu acțiuni scurte, rapide și decisive, precum lovitura care l-a eliminat pe generalul IRGC Qasem Soleimani în primul său mandat; Operațiunea Midnight Hammer, care a vizat situri nucleare iraniene; și Operațiunea Absolute Resolve, care l-a îndepărtat de la putere pe liderul Nicolás Maduro din Venezuela. Știm, de asemenea, că Trump nu dorește campanii militare lungi și prelungite fără un final clar, precum cele din Irak, Afganistan și Ucraina.

Astfel, deși atacurile aeriene asupra Iranului nu au fost o surpriză, o surpriză este amploarea campaniei faptul că acum pare că Trump este pe punctul de a trimite trupe terestre. Unii comentatori afirmaseră anterior că nu vom vedea niciodată trimiterea Diviziei 82 Aeropurtate în Orientul Mijlociu. Dar exact asta s-a întâmplat în această săptămână.

„Rămâne totuși predicția mea că, în concordanță cu doctrina sa „pace prin forță”, președintele SUA va declara în cele din urmă victoria și va încheia conflictul în curând, mai degrabă decât să se lase prins într-un impas militar de lungă durată”, susține Matthew Kroenig este vicepreședinte pentru geostrategie și senior director în cadrul Atlantic Council.

Opoziția iraniană

Pe fondul mesajelor contradictorii din partea administrației Trump cu privire la scopul continuării loviturilor militare ale SUA și Israelului asupra Iranului (este vorba despre schimbarea regimului sau doar despre slăbirea capacităților nucleare și de rachete balistice ale Republicii Islamice?), opoziția iraniană s-a văzut nevoită să definească urgent direcția de urmat.

În acest weekend, un grup de sute de activiști ai opoziției, diverși din punct de vedere ideologic, se întâlnesc la Londra în cadrul Iran Freedom Congress pentru a discuta viitorul Iranului și o viziune pluralistă pentru ghidarea unei tranziții. Esențial este faptul că nu poziționează această inițiativă ca pe o provocare la adresa altor figuri ale opoziției, inclusiv Reza Pahlavi, fiul șahului detronat.

Mai degrabă, scopul este „lărgirea bazei” pentru a se asigura că voci diverse sunt reprezentate în orice proces democratic viitor. Pahlavi a făcut, de asemenea, eforturi în ultimele săptămâni pentru a-și extinde influența, organizând întâlniri cu un spectru mai larg de activiști și cooptând-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace și jurista iraniană Shirin Ebadi pentru a conduce un comitet de justiție tranzitorie. Implicarea lui Ebadi este semnificativă nu doar pentru amploarea conexiunilor sale globale și legăturile cu lideri ai proceselor de justiție tranzitorie din alte țări, ci și pentru faptul că ea a susținut cândva revoluția din 1979 care l-a înlăturat pe tatăl lui Pahlavi.

Deși această demonstrație de unitate a fost salutată de unii, a fost și criticată de alții, unii cerând chiar retragerea Premiului Nobel al lui Ebadi (ceea ce este imposibil din punct de vedere tehnic). Între timp, alții susțin că niciun demers pentru drepturile omului și democrație nu poate avansa fără o încetare imediată a focului, că bombardamentele nu fac decât să slăbească societatea civilă care caută să pună capăt acestui regim și că, la finalul loviturilor, ar putea rămâne în picioare un regim și mai dur.

„Pe scurt, multe lucruri rămân de stabilit și vor deveni mai clare în următoarele săptămâni — inclusiv în contextul unor relatări din partea echipei lui Pahlavi că iranienii au organizat o mobilizare la sol care va fi activată în curând”, a susținut Gissou Nia este directoarea Strategic Litigation Project din cadrul Atlantic Council și membră a consiliului Iran Human Rights Documentation Center.

Statele din Golf

Indiferent cum se va încheia războiul, acesta nu va elimina toate capabilitățile de atac ale Iranului. Reziliența și determinarea aparentă a regimului sugerează că războiul nu va schimba nici intenția Iranului de a teroriza regiunea și de a-și afirma influența asupra Strâmtorii Hormuz.

Statele Unite și Israelul pot fi mulțumite de lovitura dată capacităților de rachete cu rază lungă și programului nuclear iranian, mai ales în contextul în care Trump caută o ieșire care să calmeze piețele globale și presiunea politică internă. Însă amenințarea asupra vecinilor Iranului din Golf va rămâne.

Atacurile Iranului asupra tuturor celor șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului oferă o oportunitate fără precedent pentru aprofundarea integrării diplomatice, de securitate și economice între aceste state, într-un mod care le-ar putea consolida semnificativ reziliența. Solidaritatea manifestată imediat după atacuri a demonstrat potențialul unei astfel de unități, inclusiv printr-o rezoluție istorică a Consiliului de Securitate al ONU.

Totuși, la o lună distanță, vechile tensiuni reapar, inclusiv în privința modului și momentului în care ar trebui încheiat războiul și a felului în care ar trebui să arate regiunea după încetarea bombardamentelor. De asemenea, pare că există în continuare o ruptură între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care ar putea pune în pericol unitatea Golfului.

Țările din Golf nu au o soluție simplă pentru a gestiona amenințările crescute de securitate și economice după război. Deși poate exista frustrare față de Statele Unite, reacțiile Rusiei și Chinei arată clar că sprijinul de securitate american nu poate fi înlocuit. Iar deși perturbările în producția de petrol și gaze întăresc eforturile de diversificare economică, impactul asupra transportului aerian, maritim și asupra încrederii investitorilor demonstrează că niciun sector nu este complet protejat.

„Soluția probabilă a statelor din Golf va fi o diversificare intensă: aprofundarea parteneriatelor de securitate cu mai mulți actori, reducerea vulnerabilităților strategice prin noi coridoare comerciale și energetice și dezvoltarea unor industrii mai puțin sensibile la perturbări, precum tehnologia avansată”, a susținut Allison Minor este directoarea Project for Middle East Integration din cadrul Atlantic Council.

Israel

În timp ce forțele SUA și Israelului desfășoară o campanie militară comună fără precedent în Iran, cu rezultate operaționale semnificative — un punct culminant al cooperării militare bilaterale — opiniile despre conflict diferă considerabil între publicul american și cel israelian.

Spre deosebire de SUA, unde sondajele indică aproximativ 60% opoziție față de război, în Israel sprijinul a fost ridicat încă de la început, cu peste 80% susținere inițială și peste 90% în rândul israelienilor evrei. Sondajele mai recente indică o ușoară scădere, pe măsură ce populația resimte efectele atacurilor cu rachete, dar majoritatea covârșitoare continuă să susțină războiul.

Această susținere este de înțeles, având în vedere angajamentul declarat al regimului iranian pentru distrugerea Israelului și ostilitatea sa manifestată prin sprijinirea organizațiilor teroriste, atacuri cu rachete balistice și dezvoltarea unui program nuclear.

Interesele globale care domină dezbaterea americană — riscul de suprasolicitare în războaie de schimbare de regim, impactul economic global și competiția strategică cu China și Rusia — sunt mult mai puțin prezente în discursul israelian.

Deși premierul Benjamin Netanyahu rămâne o figură controversată, opoziția politică și-a exprimat aproape unanim sprijinul pentru campanie.

Economia globală

Am învățat două lucruri interconectate despre economia globală în această lună de război.

Primul: piețele contează pentru operațiunile militare. Loviturile au fost intensificate frecvent vinerea și în weekend, iar declarațiile despre dezescaladare au coincis adesea cu deschiderea piețelor asiatice sau începutul săptămânii. Nu este o coincidență. Există o comunicare directă între Casa Albă și Wall Street. Și Teheranul înțelege acest lucru, formulând mesaje menite să creeze incertitudine în momente-cheie.

Al doilea: realitatea economică nu poate fi ignorată. Închiderea Strâmtorii Hormuz a afectat economia globală în mod repetat — de la prețul gazului, la heliu (esențial pentru industria cipurilor) și până la îngrășăminte și securitatea alimentară.

„Războiul a arătat că economia globală rămâne extrem de dependentă de câteva puncte strategice critice”, a susținut Josh Lipsky, expert în economie internațională la Atlantic Council.

Piețele globale de energie

Riscurile geopolitice sunt și vor rămâne o caracteristică permanentă a piețelor energetice, dar următoarea criză energetică ar putea depăși chiar și războiul cu Iranul.

În istoria recentă, invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie și alimente la nivel global, amplificând inflația deja generată de efectele pandemiei COVID-19 asupra lanțurilor de aprovizionare și de consumul de revenire. În 2026, războiul SUA–Iran ar putea deveni cea mai mare criză energetică din istoria modernă, șeful Agenției Internaționale pentru Energie avertizând că actualul șoc de ofertă ar putea depăși chiar și cele două crize petroliere din anii 1970 combinate.

Deși riscurile geopolitice din energie sunt în mod inerent imprevizibile, ele nu sunt, în general, imposibil de anticipat. Pandemia COVID-19 a fost un caz unic, dar președintele rus Vladimir Putin a amenințat credibil cu o acțiune militară majoră în Ucraina încă din 2021, iar analiștii avertizează de decenii asupra capacității Iranului de a închide Strâmtoarea Hormuz.

Un alt risc geopolitic previzibil, și mai mare, planează asupra piețelor energetice globale. Dacă Republica Populară Chineză ar încerca să absoarbă Taiwanul prin constrângere — probabil printr-o blocadă sau carantină — ar putea declanșa cea mai mare criză geopolitică și energetică din istorie.

Atât Statele Unite, cât și China sunt puteri nucleare, dar dețin și pârghii critice asupra lanțurilor globale de aprovizionare cu energie. China ar putea folosi monopolul asupra mineralelor critice și vulnerabilități cibernetice, în timp ce SUA ar încerca să limiteze importurile chineze de petrol și alte resurse.

„La fel cum invazia Rusiei în Ucraina și blocarea Strâmtorii Hormuz au fost riscuri previzibile, o criză în Strâmtoarea Taiwan trebuie luată în calcul și pregătită din timp”, susține Joseph Webster este senior fellow la Atlantic Council.

Rusia și Iranul

Rusia a fost, în mare parte, un beneficiar al războiului din mai multe motive. În primul rând, atenția SUA și globală s-a mutat de la agresiunea Moscovei în Ucraina către războiul din Golf. În al doilea rând, nevoia SUA de armament în Orientul Mijlociu ar putea reduce stocurile disponibile pentru Ucraina. În al treilea rând, creșterea previzibilă a prețului petrolului a determinat Washingtonul să suspende sancțiunile asupra petrolului rusesc, oferind un impuls financiar imediat economiei ruse.

Totuși, nu toate consecințele sunt favorabile Moscovei. Sistemele de apărare aeriană din Golf nu au făcut față pe deplin atacurilor iraniene, ceea ce a determinat unele state să colaboreze cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților de apărare și drone. Acest lucru întărește industria de apărare ucraineană.

Un aspect important este decizia lui Vladimir Putin de a furniza Iranului componente pentru drone și informații. Iranul furnizase anterior drone Rusiei, iar acum beneficiază de îmbunătățirile aduse de Moscova acestor tehnologii.

Scopul Rusiei este clar: să împiedice sau să încetinească o victorie a SUA și să prelungească suspendarea sancțiunilor petroliere.

„Dacă drone rusești sau cu componente rusești vor ucide soldați americani, acest lucru ar putea determina o reacție puternică din partea SUA, inclusiv sprijin militar crescut pentru Ucraina”, a susținut John E. Herbst este fost ambasador al SUA în Ucraina.

China și Iranul

La o lună de la începutul războiului, Beijingul vede din ce în ce mai mult conflictul ca pe o oportunitate strategică.

Din punct de vedere energetic, China este mai puțin dependentă de importuri decât alte state și dispune de rezerve importante. Iranul are interesul să mențină fluxul de plăți din China, astfel că evită să atace navele chinezești din Strâmtoarea Hormuz.

Până acum, dezavantajele pentru China sunt minime, iar beneficiile sunt clare: războiul obligă Statele Unite să reducă prezența militară în regiunea Asia-Pacific. Pentru China, acesta este un câștig strategic major.

De exemplu, SUA au început să mute sisteme antibalistice din Coreea de Sud către Orientul Mijlociu pentru a face față Iranului.

În același timp, SUA se confruntă cu lipsuri de muniții, ceea ce ar putea reduce sprijinul pentru Ucraina și ar încuraja Rusia — un alt avantaj pentru China.

Analiștii chinezi nu se așteaptă la prăbușirea regimului iranian sau la o victorie rapidă a SUA, ci la un conflict prelungit care va consuma resursele americane.

„În viziunea Beijingului, Statele Unite se implică din nou într-un conflict în Orientul Mijlociu care le va slăbi capacitatea de a contracara ambițiile Chinei în regiunea Indo-Pacific”, a susținut Melanie Hart, expert în politica Chinei la Atlantic Council.