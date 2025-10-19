Trump l-ar fi îndemnat pe Zelenski să accepte termenii Rusiei, altfel Putin va „distruge Ucraina”. Întâlnirea dintre cei doi, plină de tensiuni

Președintele Donald Trump l-ar fi îndemnat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului, avertizând că președintele Vladimir Putin ar fi spus că va „distruge” Ucraina dacă nu va fi de acord.

Întâlnirea dintre președinții SUA și Ucrainei a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă aprinsă”, Trump folosind „în mod constant cuvinte obscene”, potrivit unor surse apropiate situației, scrie Financial Times.

Sursele au adăugat că președintele SUA a dat la o parte hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas și a reluat în mod repetat ideile exprimate de liderul rus în convorbirea lor telefonică de cu o zi înainte.

Deși ulterior Trump a sprijinit înghețarea liniilor frontului actuale, întâlnirea tensionată a reflectat natura imprevizibilă a poziției președintelui SUA privind războiul și disponibilitatea sa de a susține cerințele maxime ale lui Putin.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unui efort recent al președintelui american de a pune capăt războiului Rusiei, după armistițiul obținut între Israel și Hamas.

Zelenskiy și echipa sa s-au dus la Casa Albă sperând să convingă SUA să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă, însă președintele american a refuzat în cele din urmă.

Oficialul a precizat că Trump i-a spus lui Zelenskiy că pierde războiul, avertizând: „Dacă vrea [Putin], te va distruge”.

Întrevederea dintre cei doi s-a încheiat abrupt după 2,5 ore.

„Cred că am terminat. Să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare”, a spus Trump, referindu-se la discuțiile planificate dintre SUA și Rusia. Președintele american intenționează să se întâlnească cu Putin la Budapesta în termen de două săptămâni.

Zelenski în schimb a avut o conferință telefonică cu liderii europeni imediat după întâlnirea cu Trump. Mai mulți dintre ei s-ar fi arătat nedumeriți de aparenta schimbare de opinie a lui Trump, a declarat o sursă care a participat la apel.