Trei cercetători au primit Nobelul pentru Economie pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație”

Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au primit Premiul Nobel pentru Economie 2025, a anunțat luni, 13 octombrie, Academia Regală Suedeză de Științe.

Potrivit sursei citate, Mokyr a fost premiat „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație” și „pentru identificarea premiselor pentru o creștere susținută prin progres tehnologic”, iar Aghion și Howitt, în comun, „pentru teoria creșterii susținute prin distrugere creativă”.

Acesta este ultimul premiul Nobel anunțat în acest sezon.

Joel Mokyr, istoric economic la Universitatea Northwestern, statul american Illinois, este specializat în perioada 1750–1914 și în legăturile dintre industrializare, creșterea economică și bunăstare, scrie Financial Times.

Philippe Aghion, de la Collège de France, INSEAD și London School of Economics, a câștigat premiul, a scris o carte intitulată Endogenous Growth Theory (Teoria creșterii endogene) împreună cu al treilea laureat, Peter Howitt, profesor la Universitatea Brown, statul american Rhode Island.

Howitt este specializat în macroeconomie și economie monetară. Biografia de pe site-ul Universității Brown arată că Howitt este considerat unul dintre fondatorii abordării moderne „Schumpeteriene” a teoriei creșterii economice și că „a fost activ în căutarea unor noi fundamente pentru macroeconomie și teoria monetară, scriind extensiv pe tema politicii monetare canadiene.”