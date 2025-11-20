Zelenski se întâlnește la Kiev cu o delegație a Pentagonului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalţi oficiali ai Pentagonului, a anunţat administraţia sa, la o zi după relatări în presă despre un plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiţii favorabile Kremlinului, relatează AFP.

Preşedintele Zelenski urmează să primească delegaţia joi seara, a anunţat biroul prezidenţial.

Întâlnirea are loc după o vizită fără rezultate a preşedintelui ucrainean miercuri în Turcia, Zelenski sperând că Washingtonul se va implica din nou în negocierile de pace. Însă emisarul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, nu a participat la reuniunea de la Ankara.

Delegaţia Pentagonului, condusă de secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, s-a întâlnit miercuri cu şeful statului major al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, precum şi cu ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Svyrydenko s-a întâlnit joi cu Driscoll, ea descriind vizita drept o oportunitate pentru oficialii americani „de a evalua situația de la fața locului și a fi martori direcți la consecințele agresiunii rusești”.

Consilierul lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat că președintele intenționează să se întâlnească cu delegația americană, relatează Kyiv Post.

Potrivit Wall Street Journal (WSJ), Driscoll – însoțit de doi generali cu patru stele – urmează să poarte discuții cu Zelenski, alți înalți oficiali ucraineni și reprezentanți ai industriei de apărare din Ucraina.

De asemenea, el intenționează să se întâlnească ulterior cu oficiali ruși.

Conform WSJ, Casa Albă a ales să-i implice în discuții pe Driscoll și pe liderii militari de rang înalt parțial pentru că consideră că Moscova ar putea fi mai deschisă la discuții mediate de armată și din frustrarea că eforturile diplomatice anterioare nu au dat rezultate.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat că Driscoll călătorește în Ucraina pentru a „face o idee despre faptele de pe teren” înainte de a raporta asupra situației. Un alt oficial a spus că misiunea sa este de a relansa discuțiile de pace în numele lui Trump.

Presa americană a relatat că Washingtonul și Moscova lucrează în secret la un plan pentru a pune capăt războiului la scară largă de aproape patru ani, declanșat de invazia Rusiei din 2022.

Planul ar impune Kievului să cedeze teritoriu și să reducă dimensiunea armatei sale cu mai mult de jumătate – condiții echivalente cu capitularea din perspectiva Kievului.

Kremlinul a transmis că „nu are nimic de spus” despre aceste relatări de presă. Washingtonul și Kievul nu au comentat public presupusa propunere.

Un plan de pace în 28 de puncte, propus de SUA pentru Ucraina, ar conține un mecanism prin care Rusia ar prelua controlul asupra estului Donbasului în schimbul plății unei chirii Ucrainei, a relatat joi The Telegraph, citând surse proprii. Kievul și-ar păstra din punct de vedere legal proprietatea asupra teritoriului.