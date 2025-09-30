search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
„You Tube capitulează!” Donald Trump va primi 22 de milioane de dolari pentru a renunța la procesul împotriva platformei. Cum s-a ajuns aici

Publicat:

YouTube a ajuns la un acord financiar cu Donald Trump, acceptând să îi plătească 22 de milioane de dolari pentru a evita un proces intentat după suspendarea contului său în urma evenimentelor de la Capitoliu din ianuarie 2021.

Neal Mohan, Donald Trump şi cecul de 24,5 milioane de dolari. FOTO: X
Neal Mohan, Donald Trump şi cecul de 24,5 milioane de dolari. FOTO: X

YouTube, parte a grupului Google, a preferat să evite un proces lung și imprevizibil, plătind 22 de milioane de dolari pentru a închide litigiul deschis în iulie 2021, după ce i-a suspendat contul lui Donald Trump, în urma evenimentelor de la Capitoliu. Compania nu și-a recunoscut vina și nici nu a promis modificarea politicilor de moderare.

Ce spune Donald Trump

Donald Trump a reacționat imediat pe platforma sa Truth Social, unde a salutat „o victorie uriaşă” și a publicat un fotomontaj în care apare primind un cec uriaș din mâinile directorului YouTube, Neal Mohan (suma de 24,5 milioane de dolari face referire şi la despăgubirile pe care You Tube le va plăti şi altor reclamanţi).

Banii urmează să fie transferați unui trust, care are printre obiective și finanțarea construirii unei săli de bal gigantice la Casa Albă.

Suspendarea contului lui Trump fusese decisă la 12 ianuarie 2021, la câteva zile după atacul asupra Capitoliului, un episod violent care a zguduit Statele Unite și a provocat moartea a cinci persoane. Platforma și-a justificat decizia prin faptul că mesajele lui Trump reprezentau un risc de instigare la noi tulburări. Contul lui Donald Trump a fost restabilit abia în martie 2023, după mai bine de doi ani de blocaj.

Litigii similare

YouTube este ultima mare platformă care a preferat să încheie amiabil litigiile cu Trump, după ce Meta a acceptat să plătească 21 de milioane de dolari la începutul lui 2025, iar X, fostul Twitter, a achitat 10 milioane de dolari câteva săptămâni mai târziu.

În același timp, acorduri similare au fost semnate și cu alte companii media. CBS a plătit 16 milioane de dolari în iulie 2025 pentru a evita un proces legat de un interviu cu Kamala Harris, iar ABC acceptase deja în decembrie 2024 să îi achite 15 milioane de dolari într-un alt litigiu.

Înțelegerea cu YouTube include și plata suplimentară de 2,5 milioane de dolari către alți deținători de conturi suspendate după evenimentele din 6 ianuarie, printre care Austen Fletcher și Naomi Wolf, cunoscuți pentru promovarea teoriilor conspiraționiste.

„O capitulare rușinoasă”

Nu toată lumea a salutat însă decizia platformei You Tube de a ajunge la o înţelegere. Organizația Media Matters a calificat acordul drept „o capitulare rușinoasă și lipsită de viziune”.

„A te supune fără motiv în acest moment înseamnă a-l încuraja pe Trump și eforturile sale de a înăbuși vocile disidente prin controlarea mass-media și a platformelor online”, a declarat Angelo Carusone, președintele asociației.

Numeroși juriști au susținut, de altfel, că șansele lui Trump de a câștiga în instanță erau reduse, întrucât YouTube și celelalte rețele sociale, fiind companii private, au dreptul să reglementeze conținutul publicat pe platformele lor.

Pentru Donald Trump însă, aceste înțelegeri reprezintă o victorie de imagine. Ele îi permit să se prezinte în fața susținătorilor săi ca un adversar al cenzurii impuse de Big Tech și să transforme litigii juridice complicate într-o serie de succese politice.

SUA

