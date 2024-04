WP: Trump i-a cerut guvernatorului Floridei să ajute la finanțarea campaniei

Ron Desantis a fost de acord să-l ajute pe fostul președinte al SUA, a declarat o sursă din ziar.

Fostul lider american Donald Trump s-a întâlnit cu fostul său rival în cursa prezidențială, Ron DeSantis. În timpul întâlnirii i-a cerut guvernatorului Floridei ajutor pentru a strânge fonduri pentru campania sa electorală, a relatat The Washington Post (WP), citând sursele.

Potrivit acestora, întâlnirea a avut loc duminică dimineață la Miami (Florida). Trump, care a fost criticat anterior de DeSantis, speră că guvernatorul își va folosi conexiunile puternice și va găsi donatori care să-l ajute să strângă fonduri semnificative pentru campanie. În urma întâlnirii, care a durat câteva ore, DeSantis a acceptat să-l ajute pe Trump.

Guvernatorul l-a susținut pe fostul președinte în ianuarie, după ce a părăsit cursa prezidențială. Cu toate acestea, doar câteva zile mai târziu a făcut remarci critice la adresa fostului președinte. După aceasta, politicienii nu au mai comunicat. După cum notează WP, întâlnirea de duminică a fost prietenoasă.

Financial Times a relatat anterior că Trump a strâns cu 75 de milioane de dolari mai puțin din donații decât președintele Joe Biden în 2024, din cauza scăderii numărului de donatori financiari. Potrivit publicației, în primul trimestru al acestui an, Biden a strâns 165 de milioane de dolari, comparativ cu puțin sub 90 de milioane de dolari de către Trump. Campania fostului președinte și structurile aferente au atras aproximativ 900 de mii de donatori din iulie 2023 până în primul trimestru al anului 2024, față de 1,17 milioane în aceeași etapă în 2020. În ultimul an, campania republicană a cheltuit milioane de dolari pe litigii, înregistrând un deficit semnificativ.

Alegerile prezidențiale din SUA vor avea loc pe 5 noiembrie. Trump a primit deja numărul necesar de voturi de la delegați pentru a deveni candidatul republican la președinția Statelor Unite. Biden, care candidează pentru al doilea mandat, și-a asigurat sprijinul unui număr suficient de delegați ai Partidului Democrat. Astfel, lupta se va desfășura, în mod previzibil, între aceiași candidați ca acum patru ani, când Biden l-a învins pe Trump, care urmărea realegerea în cea mai înaltă funcție guvernamentală.