Canada, tărâmul făgăduinței pentru mulți români. „Munca e atât de multă, încât nu ai ani de viață pentru toate”

Canada se numără printre cele mai atractive țări din lume pentru imigranți și a devenit „tărâmul făgăduinței” pentru mai mult de 200.000 de români. Experiențele lor de viață arată ce ar putea găsi aici românii interesați să trăiască în Canada.

Canada, o țară cu un sistem de imigrare „prietenos”, cu o economie puternică și o calitate înaltă a vieții, reprezintă o destinație de top pentru românii care caută noi oportunități profesionale și o viață mai bună.

Peste 200.000 de români trăiesc în Canada, una dintre cele mai dezvoltate și prospere țări din lume. Printre principalele avantaje pentru muncitorii care aleg această destinație se numără salariile competitive și stabilitatea economică, într-o țară cu o populație de peste 40 de milioane de locuitori.

Canada, căutată pentru salariile mari

Românii care activează în domenii precum IT, inginerie și sănătate raportează venituri care le asigură un trai confortabil, în special în orașele mai mici ale Canadei. Domeniile în care profesează alți români educație, construcții, comerț și servicii, transport, afaceri și agricultură.

De asemenea, mulți români stabiliți aici apreciază sistemul de servicii medicale, datorită accesului gratuit sau la costuri reduse, finanțate prin impozite, oferind astfel o siguranță și o îngrijire de calitate cetățenilor săi.

Sistemul de educație este considerat de calitate, societatea este tolerantă, iar Canada se numără printre cele mai sigure țări din lume, conform relatărilor altor români, pe grupuri de Facebook ca „Români în Canada”, „Români în Toronto / Montreal / Vancouver” și „Imigrare în Canada”.

Pe aceste grupuri de Facebook și pe rețele sociale ca Reddit românii discută frecvent despre modul în care s-au integrat în societatea canadiană, despre costurile vieții, salarii, prețuri și economii, despre diferențele climatice dintre România și Canada, despre procedurile de imigrare, dar și despre comunitățile de români din Canada și despre România.

Printre dezavantajele remarcate de românii din Canada, aceștia au menționat costul ridicat al vieții în orașe mari, cum ar fi Toronto și Vancouver, clima neprielnică în provincii ca Alberta, Quebec sau Manitoba, unde iernile sunt lungi, iar temperaturile pot ajunge până la minus 30 de grade Celsius, dar și depărtarea față de familii și prieteni din România. Distanța dintre Capitala României și principalele orașe din Canada este de cel puțin 8.000 de kilometri și poate fi parcursă cu avionul în 11 - 14 ore.

Pentru un trai confortabil și posibilitatea de a face economii, o familie stabilită în Canada ar avea nevoie de venituri de cel puțin 4.000 de dolari canadieni (aproximativ 12.000 de lei) în orașele mari, în timp ce, pentru a trăi fără lipsuri majore în orașe mai mici, ar avea nevoie de venituri lunare de aproximativ 3.500 - 4.500 de dolari canadieni (CAD), estimează unii români.

Românii nemulțumiți de viața în Canada

Un român spune, pe un grup de socializare, că trăiește în Canada de 17 ani, dar este îngrijorat de piața muncii.

„Nu am emigrat recent, sunt aici de vreo 17 ani. Situația cu joburile și cu raportul salarii/costul vieții este cam neplăcută în momentul de față. În IT sunt cam 100-200 de candidați pe orice post deschis. La unele munci (ca retail, restaurante) este plin de muncitori străini temporari. Multe companii preferă să angajeze pe contract plătit la oră în loc de posturi permanente cu salariu anual și beneficii”, afirmă acesta.

Un alt român susține că acum nu este momentul de a veni în Canada: „Sunt aici din 2005 și totul s-a scumpit foarte mult și nu prea sunt joburi. Trebuie să vii dintr-o situație destul de complicată ca să vrei să vii în Canada acum. Depinde și unde în Canada”, este de părere acesta.

Pe Reddit, un alt român crede și el că este foarte dificil să te descurci în orașele mari și medii:

„Avem noroc că aici, în Montreal, există un control al chiriilor și oamenii pot ține un pic sub control costul chiriei dacă stau acolo de ceva vreme, dar nu pot să-mi închipui cum ar supraviețui un nou venit cu salariu de începător, gen 50.000-60.000 de dolari canadieni pe an și chirie de 1500/lună pentru un dormitor, la care se adaugă prețul la mâncare care aproape s-a dublat, în ultimii 5 ani. Mă îngrijorez pentru copiii mei adolescenți. Nu știu cum o să poată trăi la casa lor în câțiva ani dacă nu se repară situația”, adaugă acesta.

Un român spune că a locuit în Ontario 15 ani, iar acum s-a mutat într-un orășel de munte. El consideră viața în Canada destul de bună, pentru cei care au de lucur.

„Suntem încă una dintre cele mai bune țări din lume, dar este adevărat că nivelul de trai a scăzut vizibil în ultimii cinci ani. Pandemia a expus crăpăturile din mai multe sisteme (imobiliar, comerț, sanitar, imigrație), care au dat practic cale liberă „vulturilor” să profite de oameni”, afirmă acesta.

Emigrantul adaugă că lacunele din reglementările imobiliare au permis profitorilor să cumpere numeroase locuințe și apoi să mărească chiriile abuziv. Oligarhia din domeniul comerțului, mai ales cel alimentar, a permis profitorilor să crească prețurile la alimentele de bază mult peste inflație și să le țină acolo chiar și acum, când inflația a scăzut. Lipsa de investiții și nepotismul, precum și controlul artificial al ofertei în sistemul sanitar, au accentuat criza timpurilor de așteptare pentru servicii medicale.

„Regulile prost gândite și ușor de ocolit din sistemul de vize de studii/muncă au permis unor profitori să creeze școli-fantomă prin care să aducă o grămadă de oameni aici „la studii” (dar, în realitate, la muncă prost plătită și prost reglementată etc. În timp ce imigranți calificați cu diplomă în medicină fac taximetrie pentru că sistemul este făcut să protejeze doctorii locali și să nu aibă prea multă concurență”, mai scrie acesta, pe Reddit.

Român fericit în Canada

Cristian Enache a plecat în urmă cu zece ani din Iași în Canada și, în prezent, spune el, muncește ca agent imobiliar, iar soția sa ca avocat.

După un deceniu petrecut în țara adoptivă, împreună cu familia, românul are numai cuvinte de laudă despre ea. Le-a scris într-o mărturie pe pagina sa de Facebook.

„În 2014, pe 13 mai, am ajuns în Quebec, unde am locuit doi ani, după care ne-am mutat în Ontario. În toți acești 10 ani, pot spune că am văzut de toate și merită să citiți și povestea noastră, care este unică în felul ei, dar asemănătoare cu a tuturor românilor din Canada în general. Trebuie să fii nebun să spui că doar România este cea mai frumoasă țară. Canada este superbă! Nu există ceva în România care aici să nu găsești! Poate leușteanul, dar l-am adus și pe el din România”, spune el.

Cristian Enache scrie că încurajează orice român care dorește să trăiască, să muncească, să-și întemeieze o familie și să aibă o viață frumoasă să vină în Canada.

„Pe absolut toți. Posibilitățile și oportunitățile de a munci, de a face bani, de a te distra, de a crește și educa copii, de a merge în vacanțe sunt, aș putea spune, nelimitate. Ce înseamnă, că România nu e la fel? Doamne ferește, dimpotrivă, e o țară frumoasă și știm bine de unde am plecat și nu vom uita asta niciodată. Poate la pensie, revenim și noi în România, cum fac mulți români. Dar dacă vrei să reușești în carieră, să faci bani, să te bucuri de ei cu cei dragi, să stai departe de politică și metehnele românești, în Canada este cel mai potrivit loc”, crede românul.

Acesta susține că dacă vrei să devii doctor, avocat, electrician, constructor, renovator, ce vrei tu, „este atâta muncă de nu ai ani de viață pentru toate”.

„Deci efectiv munca nu se mai termină niciodată, noi trebuie să spunem cât anume dorim să muncim. Și nu contează că ai propria afacere sau lucrezi la o anumită companie. De ce să lași România sau altă țară pentru Canada? Pentru că aici, dacă dai din coate, te zbați, vrei să reușești, ai cu ce și ai unde. Nu există job, carieră sau fel de viață să nu îl poți realiza în Canada”, spune românul.

Românul spune însă că oamenii care nu vor să muncească nu rezistă foarte mult în locurile de muncă oferite în Canada.

„Dacă ești leneș, te faci că muncești, o faci pe prostul, ori nu înțelegi ce înseamnă viața de zi cu zi, cred că nu are sens să mai vorbim. La muncă, tată! În Canada, spre deosebire de România, unde mai poți trage chiulul, mergi să prostești alți români și îți merge, aici e pe muncă. În România, încă mai merge: tu te faci că muncești și ei se fac că te plătesc. Aici, dacă fentezi și te dai rotund, te-au dat afară instant. Dacă însă muncești cu minimul pe economie și nu au altul mai bun, te vor ține decât deloc. Dar, ca să muncești doar cu minimul pe economie în Canada, cred că degeaba ai venit, cred că e mai bine în România pentru tine”, adaugă acesta.

Munca în Canada, garanția succesului

Să muncești cu minimul pe economie la început este un lucru corect, afirmă românul.

„Dacă însă nu-ți place să faci joburi de supraviețuire la început ca să faci școala sau să împingi o carieră, un business, atunci trebuie să ai bani deoparte, când vii aici, să te poți întreține atâta timp cât respectiva afacere crește sau școala durează, dacă nu vrei să muncești între timp din nevoie de bani. Cine are un plan foarte bine definit – „vreau asta, de asta am venit în Canada, îmi doresc următoarele lucruri să realizez” – fără să iei în calcul banii, vei reuși sută la sută. Fără dubii!”, scrie acesta.

El spune că zilnic întâlnește români care au reușit:

„Și nu mă refer niciodată la bani în primul rând. Banii vin și pleacă. Îi vezi că zâmbesc zi de zi natural, sunt oameni faini, au familie, ne întâlnim, bem o bere, mâncăm un mic, mergem în vacanțe, avem un acoperiș deasupra capului, avem ce să punem pe masă mâine dimineață copiilor, nu ne lipsește absolut nimic dintr-o viață normală”, scrie românul.

Acesta spune că el și soția sa sunt cetățeni canadieni, ceea ce le oferă un mare avantaj de a călători. Însă cel mai mult apreciază oportunitățile de dezvoltare oferite copiilor.

„Poți alege orice tip de școală dorești, poți ajuta să plătești la școli private, poți merge la școli gratuite, fiecare părinte alege după cum își dorește ce este mai bine pentru copilul lui”

Sistemul sanitar este mult peste România,în ce privește calitatea serviciilor.

„Tehnologia și mediul medical în Canada, clar, prin banii pe care îi au, sunt mai sus, mai ales și prin norocul de care beneficiem să fim vecini cu americanii, de unde primim multe informații, studii, etc., de care profităm și noi, canadienii”, adaugă acesta.

„Sunt milioane de oameni care ar dori să fie în locul meu din toată lumea. Canada nu m-a invitat să vin, nu mi-a promis câini cu colaci în coadă, ci doar spune: „Vino, dacă îți place munca, poți să îți îndeplinești orice vis în Canada. Orice vis”, concluzionează românul.

Canada, una dintre țările atractive pentru români

Canada, unul dintre cele mai sigure și bogate state din lume, a fost de-a lungul timpului o destinație căutată de românii atrași de prosperitatea și siguranța oferite aici. Se numără printre cele mai mari economii din lume.

Este bogată în resurse naturale ca petrol, gaze naturale, minerale și lemn. Are o industrie dezvoltată în producția de automobile, echipamente industriale și produse tehnologice, are un sector tehnologic în expansiune și o piață bancară importantă.

Este și un loc atractiv pentru turiști. Marile sale orașe Toronto, Montreal, Vancouver și Ottawa sunt apreciate pentru calitatea vieții, arhitectura impresionantă, viața culturală vibrantă.

În afara lor, Canada atrage prin peisajele spectaculoase ale Munților Stâncoși, prin marile sale lacuri ca Ontario și Louise, prin pădurile și tundrele sale, locuri ideale pentru protejarea faunei sălbatice. Nordul Canadei este popular pentru observarea aurorei boreale, în provinciile Yukon, Teritoriile de Nord-Vest și Alberta.

Canadienii sunt mari iubitori de activități în aer liber, ca drumeții, schi, ciclism montan, iar hockey-ul este cel mai popular sport practicat aici. Canada este o țară cunoscută și pentru diversitatea etnică și culturală și pentru faptul că de-a lungul timpului, imigrarea aici a fost încurajată.

Peste 200.000 de români trăiesc în Canada

Peste 200.000 de români trăiesc în Canada, potrivit celui mai recent recensământ. Primii români au migrat aici la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primii ani ai secolului XX, din regiunile istorice ale Transilvaniei, Bucovinei și Banatului, aflate atunci sub stăpânire austro-ungară.

Aceștia au fost atrași de oportunitățile oferite de guvernul canadian prin Legea Pământurilor și crearea Dominionului Canada, care încurajau colonizarea și dezvoltarea regiunilor vastelor teritorii canadiene.

În perioada interbelică, numeroși români au imigrat în Canada, lucrând în principal în agricultură, dar și în industrie și comerț, în orașele mari precum Montreal, Toronto și Windsor. În primii ani ai regimului comunist, alți români au reușit să plece în Canada, mulți dintre ei fiind refugiați politici, care au fugit de opresiunea regimului comunist.

Un nou val de migranți a sosit în Canada în anii '90. În prezent, comunitățile de români sunt concentrate în special în zonele metropolitane Toronto și Montreal.