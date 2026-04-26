Video „Vreau să merg acasă”. Văduva lui Charlie Kirk, în lacrimi după împușcăturile de la Cina Corespondenților de la Casa Albă

O înregistrare video care circulă online o arată pe Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, escortată afară de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, în lacrimi, după împușcăturile au avut loc, scrie NDTV Word.

Înregistrarea video, care a fost distribuită pe platforma de socializare X, o arată ghidată de personalul de securitate, în timp ce pare vizibil afectată în timp ce părăsește locul evenimentului. Era în lacrimi și a fost auzită în repetate rânduri spunând: „Vreau doar să merg acasă. Vreau doar să merg acasă”.

Momentul a captat atenția, mai ales după ce soțul ei, Charlie Kirk, un aliat al lui Trump, a fost împușcat mortal în septembrie anul trecut în timp ce vorbea la Universitatea Utah Valley.

Împușcăturile au avut loc în momentul în care evenimentul avea loc la Washington Hilton, iar oamenii au auzit brusc zgomotei puternice.

Președintele SUA, Donald Trump, care se pregătea să țină un discurs, a fost imediat luat de agenții Serviciilor Secrete. Atacatorul a împușcat un agent al Serviciilor Secrete, care este acum în stare stabilă.

Stephen Miller, consilier senior al lui Trump, secretarul Apărării Pete Hegseth și alți oficiali de rang înalt au fost, de asemenea, escortați afară de către agenții de securitate. În timp ce directorul FBI, Kash Patel, a fost evacuat din încăpere după ce s-au raportat aproximativ cinci împușcături.

La eveniment au participat mai mulți lideri cheie, inclusiv Prima Doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, alături de alți oficiali de rang înalt și membri ai cabinetului. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, care se afla în concediu de maternitate, a participat și ea la cină.

Trump a apreciat ulterior Serviciul Secret și pe ceilalți ofițeri de aplicare a legii. „O seară destul de lungă în Washington, Serviciile Secrete și forțele de ordine au făcut o treabă fantastică. Au acționat rapid și curajos”, a scris el pe Truth Social.

Bărbatul înarmat a fost identificat ca fiind un tânăr de 31 de ani din California. El a fost reținut.