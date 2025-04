Un adolescent moldovean, care si-a ucis părinții în SUA, intenționa sa-l asasineze pe Donald Trump

Nikita Casap, în vârstă de 17 ani din statul american Wisconsin, este acuzat că și-a ucis mama și tatăl vitreg pentru a „obține mijloacele financiare și autonomie” pentru a-l asasina pe președintele Donald Trump și a răsturna guvernul SUA, conform presei americane.

Luna trecută, Nikita Casap a fost acuzat că și-a ucis mama, Tatiana Casap, în vârstă de 35 de ani, și tatăl vitreg, Donald Mayer, în vârstă de 51 de ani, și că ar fi stat două săptămâni în locuința în care se aflau corpurile neînsuflețite ale victimelor.

FBI-ul îl acuză de tentativă de asasinare a președintelui american, precum și de tentativa de folosire a unei arme pentru declanșarea unui război rasial, semănând haos.

Conform FBI, un asemenea „manifest” a fost găsit pe un dispozitiv ce i-ar fi aparținut lui Nikita Casap.

„Documentul făcea apel la asasinarea președintelui pentru a declanșa un război rasial și a semăna haos. Casap a dezvăluit planurile sale pe TikTok și Telegram, identificându-se ca un adept al „Order of the Nine Angles”, pe care FBI-ul o descrie drept o sectă neo-nazistă care susține utilizarea violenței și terorismului pentru a răsturna guvernele și a distruge civilizația modernă”, scrie presa din SUA.

Potrivit FBI, adolescentul ar fi plătit parțial pentru „o dronă cu mecanism de lansare” a „unui explozibil, mai exact un cocktail Molotov” asupra unei ținte.

Iar uciderea părinților săi ar fi fost o acțiune din planul său, mai exact pentru a obține mijloace financiare și autonomia de care avea nevoie pentru a realiza planul, se arată în declarația oficială a oficialilor americani.

Nikita Casap a fost arestat pe 28 februarie în Kansas, la 800 de mile distanță de casa sa din Wisconsin, fiind la volanul mașinii tatălui său vitreg.

„Adolescentul de 17 ani a fost inițial acuzat de conducerea unui vehicul fără consimțământul proprietarului și furt de bunuri mobile, înainte de a fi acuzat ulterior de dublu omor, ascunderea corpurilor neînsuflețite, precum și furt de bunuri în valoare de peste 10.000 de dolari, și două capete de utilizare frauduloasă a unui act de identitate pentru a obține bani”, conform oficialilor americani.

Avocații acestuia nu au venit cu un punct de vedere cu privire la acuzațiile care i se aduc.