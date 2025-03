Cazul gemenilor Scott și Mark Kelly, folosiți de NASA pentru un studiu al efectelor zborului spațial de lungă durată asupra corpului uman

Administrația Națională Aeronautică și Spațială (NASA) a efectuat un studiu pe gemeni, care a examinat efectele zborului spațial de lungă durată asupra corpului uman.

Frații Scott și Mark Kelly au făcut parte din studiul NASA pe gemeni. În timp ce Scott a petrecut 340 de zile în spațiu, Mark a rămas pe Pământ ca subiect de control. Oamenii de știință au comparat gemenii înainte, în timpul și după misiunea lui Scott de a înțelege modul în care mediul spațial influențează corpul la nivel molecular, fiziologic și psihologic.

Studiul a avut loc pe parcursul misiunii istorice de un an, din martie 2015 și până în martie 2016, ajutând oamenii de știință să înțeleagă mai bine impactul zborului spațial asupra corpului uman prin studiul gemenilor identici.

„Astronautul pensionar Scott Kelly a petrecut un an pe orbita joasă a Pământului la bordul Stației Spațiale Internaționale, în timp ce astronautul pensionar Mark Kelly, geamănul său identic, a rămas pe Pământ. Similitudinea genetică a gemenilor le-a oferit oamenilor de știință un număr redus de variabile și un grup de control ideal, ambele importante pentru investigația științifică”, potrivit NASA.

Studiul celor de la NASA a descoperit că Scott a suferit numeroase schimbări fizice şi genetice după timpul petrecut în spaţiu, însă, odată ce acesta s-a întors pe Pământ, corpul său a început să revină la normal.

„91,3% dintre nivelurile de expresie genetică ale lui Scott au revenit la normal (linia de bază) în șase luni de la aterizare. Gradul de schimbări epigenetice observat la Scott în spațiu nu a fost mai mare decât cel observat la Mark pe Pământ Vaccinul antigripal administrat în spațiu a funcționat exact ca pe Pământ (corpul lui Scott a reacționat la fel)”, transmite NASA.

Cine sunt Scott și Mark Kelly

Scott Kelly, un fost astronaut, deține recordul pentru cele mai multe zile în spațiu, completând cea mai lungă misiune spațială unică, de un an, a unui astronaut american în octombrie 2015. Scott este un fost pilot de luptă militar, pilot de testare, inginer, astronaut pensionar și căpitan al Marinei SUA. El a efectuat patru zboruri spațiale și a comandat Stația Spațială Internațională (ISS) în timpul a trei expediții, potrivit site-ului său. Scott deține recordul pentru cele mai cumulate zile petrecute în spațiu. El a fost într-o misiune de un an la bordul ISS. Fostul astronaut locuiește acum în Houston, Texas, relatează The Economic Times.

Mark Kelly, fratele geamăn al lui Scott, este un căpitan retras al Marinei SUA, fost astronaut și în prezent senator democrat din Arizona, funcție pe care o deține din 2020. Recent, Mark s-a despărțit de autoturismul său Tesla, afirmând într-un videoclip că nu anticipa că va deveni „o problemă politică” la momentul achiziției. El și-a exprimat nemulțumirea față de președintele Donald Trump și de Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) condus de Elon Musk.