Un militar american din trupele speciale, arestat după ce a câștigat peste 400.000 de dolari pariind pe capturarea lui Maduro

Un militar din trupele speciale ale SUA a fost arestat după ce s-a folosit de informații clasificate pentru a pariat pe capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro înainte ca operațiunea să fie făcută publică, relatează CBS News.

Plutonierul-major Gannon Ken Van Dyke, care a participat direct la operațiunea de capturare a lui Maduro, este acuzat că a folosit informații confidențiale pentru a obține câștiguri bănești substanțiale. Potrivit anchetatorilor federali, acesta ar fi plasat pariuri în valoare de peste 33.000 de dolari pe platforma de predicții Polymarket, înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe oficial, pe 3 ianuarie, că liderul venezuelean a fost capturat și scos din țară.

Pariurile s-au dovedit câștigătoare, aducându-i acestuia un profit de peste 409.000 de dolari. Conform rechizitoriului făcut public în New York, Van Dyke este acuzat de utilizarea ilegală a informațiilor guvernamentale, furt de informații clasificate, fraudă și tranzacții financiare ilegale.

Departamentul de Justiție a precizat că acesta a participat atât la planificarea, cât și la efectuarea operațiunii militare de capturare a liderului Venezuelei. Procurorul Jay Clayton a subliniat că piețele de predicții nu pot deveni un refugiu pentru exploatarea informațiilor clasificate, calificând acțiunile drept o tranzacționare ilegală pe seama unei operațiuni militare sensibile.

Van Dyke era specialist în comunicații în cadrul Comandamentului de operațiuni speciale întrunite unitate care coordonează forțe de elită precum Delta Force și SEAL Team Six. El era în serviciu activ din 2008 și fusese promovat la gradul de plutonier major în 2023, fiind staționat la baza de la Fort Bragg, Carolina de Nord.

Pe 3 ianuarie, Trump a anunțat pe rețeaua Truth Social capturarea lui Maduro și a soției acestuia. Cu puțin timp înainte, contul asociat lui Van Dyke ar fi plasat mai multe pariuri, inclusiv unul de peste 32.000 de dolari pe faptul că Maduro va fi înlăturat până la finalul lunii ianuarie 2026. Alte pariuri vizau o posibilă invazie americană în Venezuela și alte potențiale acțiuni militare.

Ulterior, militarul ar fi retras majoritatea câștigurilor și ar fi încercat să-și șteargă urmele, solicitând inclusiv ștergerea contului de pe platformă.

Reprezentanții Polymarket au declarat că au identificat activitatea suspectă și au sesizat autoritățile, colaborând cu ancheta. Compania a transmis că astfel de practici nu sunt tolerate și că acest caz este o mărtuie pentru funcționarea mecanismelor de control.

Trump a declarat că nu era la curent cu situația, dar a comparat incidentul cu celebrul caz al lui Pete Rose, un jucător de baseball pedepsit pentru că a jucat la pariuri. Președintele american a criticat fenomenul global al piețelor de pariuri, comentând că lumea a devenit „un soi de cazinou”.

„Din păcate, întreaga lume a devenit într-un anume fell un cazinou, și dacă te uiți la ce se întâmplă peste tot în lume, în Europa și pretutindeni, se practică aceste pariuri”, a spus el. „Niciodată nu am fost un mare susținător al acestui lucru. Îmi place ideea în sine, dar asta e situația.”

Cazul este considerat o premieră în SUA, însă nu este singular la nivel internațional. În februarie, doi soldați israelieni au fost acuzați de fapte similare, fiind suspectați că au folosit informații clasificate pentru pariuri pe aceeași platformă.

Directorul executiv al Polymarket, Shayne Coplan, declara anterior că existența unor utilizatori cu acces la informații privilegiate poate aduce un avantaj pieței, dar a subliniat necesitatea unor reguli stricte și a respectării standardelor etice.

Anul trecut, Shayne Coplan, directorul general al Polymarket, comenta astfel despre problema utilizatorilor care tranzacționează pe baza informațiilor privilegiate..

„Cred că este un lucru bun ca oamenii să intre pe piață și să aibă un avantaj competitiv. Evident, trebuie să îi selecționezi cu grijă și să fii foarte clar și strict în ceea ce privește limitele și... etica, iar noi dedicăm mult timp acestui aspect.”