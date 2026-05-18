Alexandru Pițigoi, pe podiumul Campionatului European de Viteză în Coastă după primele trei etape

Pilotul bucureștean Alexandru Pițigoi ocupă locul 3 în clasamentul Grupei 2 din Campionatul European de Viteză în Coastă, după primele trei etape desfășurate în Austria, Spania și Portugalia.

Triplu campion național la turisme în 2022, 2023 și 2024, Pițigoi, aflat la volanul unui Porsche 992 GT3 Cup, a încheiat pe locul 5 la grupa sa în etapa desfășurată în weekend, în Portugalia. La capătul celor două manșe de concurs, acesta a fost cronometrat cu timpul de 4:26,446.

Singurul român prezent la etapa continentală din Portugalia s-a clasat, de asemenea, pe locul 8 la divizia turismelor. De altfel, acesta este totodată singurul conațional care vizează un sezon complet în competiția continentală organizată sub egida FIA.

Pentru Pițigoi au fost două curse disputate într-un interval de numai o săptămână. După ce, în perioada 9-10 mai, a concurat cu succes în Spania, unde a ocupat locul 3 la grupă și locul 6 la general, pilotul a plecat imediat spre Portugalia, pentru etapa de la Braga Fraião.

„A fost o săptămână solicitantă, cu două curse una după alta. Imediat după Spania unde am avut parte de o vreme foarte capricioasă, am plecat direct în Portugalia unde am găsit un traseu complet diferit, mult mai rapid și condiții meteo excelente. Sunt fericit că am reușit să ne atingem obiectivul în aceste două etape atât de diferite. Sunt în continuare în Top 3 și cred că pot încheia anul acolo, sus, pe podium”, a declarat pilotul.

Cu 40 de puncte după trei etape, Pițigoi este devansat în clasament doar de spaniolul Javier Villa Garcia (BRC 110T), cu 68 de puncte, și de austriacul Kevin Rath (Porsche 992 GT3 Cup), cu 55 de puncte. De asemenea, ocupă locul 9 în clasamentul general al turismelor, acolo unde același Garcia este lider autoritar.

A patra etapă, din totalul celor 10 programate în acest sezon, va avea loc în perioada 6-7 iunie, la Sternberk, în Cehia.