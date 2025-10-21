search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Video Un miliardar a investit 400.000 de dolari într-o casă cu trei etaje, construită într-un copac. Cum arată locuința de lux
Video Un miliardar a investit 400.000 de dolari într-o casă cu trei etaje, construită într-un copac. Cum arată locuința de lux

Publicat:

Miliardarul Todd Graves și-a construit o casă în valoare de 400.000 de dolari într-un copac,  transformând un proiect din copilărie într-un refugiu creativ, cu trei etaje, dotat cu bar, vitralii și vedere panoramică, care a atras mai multe vedete, printre care Snoop Dogg, potrivit Forbes.

„Este distractiv să ai lucruri care par magice”, spune Todd Graves, fondatorul Raising Cane's Chicken Fingers, din sufrageria casei sale din copac.

Construcția are trei etaje și a costat aproape 400.000 de dolari.

Structura este instalată într-un stejar viu, înalt de 30 de metri, în grădinile proprietății lui Graves din Baton Rouge, Louisiana (SUA). Chiar dacă dispune de un tobogan tradițional, imobilul este mai puțin o zonă de joacă pentru copii și mai mult o reședință suspendată, demnă de un miliardar.

Spațiul dispune și de un post de observație, cum au casele tradiționale americane construite în copaci, dar se diferențiază prin terasa exterioară de 42 de metri pătrați și spațiul interior de 37 de metri pătrați, cu un living confortabil, un dormitor spațios și o toaletă funcțională.

Tavanul este realizat din pin, fiind folosit lemn recuperat dintr-o veche fabrică. Vitraliile ornamentate din dormitor au fost recuperate din New Orleans, după uraganul Katrina.

O bilă de oglindă atârnată de luminatorul de deasupra patului duce cu gândul la decorul celor peste 900 de restaurante ale lanțului său de fast-food specializat în pui prăjit. Un pod suspendat de 21 de metri, în stilul satelor Ewok din Star Wars, leagă spațiul de o terasă de observare de pe malul lacului, cu vedere la campusul Universității de Stat din Louisiana.

Construcția a fost inspirată de casele și forturile pe care Graves le construia în copilărie. Miliardatul a apelat la ajutorul lui Pete Nelson de la Nelson Treehouse and Supply din Washington, care a prezentat proiectul – pe atunci cel mai mare din cariera sa – într-un episod din 2015 al emisiunii Treehouse Masters de pe Animal Planet.

Suma de aproximativ 270.000 de lire sterline (360.000 de dolari) pe care Graves susține că a cheltuit-o pentru casa din copac, situată între reședința sa principală și casa de oaspeți de 465 de metri pătrați, este echivalentă cu prețul mediu al unei case tipice din Statele Unite.

FOTO captură video YouTube Forbes
FOTO captură video YouTube Forbes

Suma reprezintă mai puțin de 0,002% din averea sa de 22 de miliarde de lire sterline. Proiectul are și o valoare strategică pentru miliardar.

Potrivit lui Graves, în vârstă de 53 de ani, spațiul servește ca refugiu pentru a gândi și a-și limpezi mintea, ceea ce îl ajută în rolul său la cârma Raising Cane's.

Ce vedete au trecut prin casa din copac

Casa din copac a devenit un punct de întâlnire pentru vedete.

Ceea ce a început ca un spațiu de recreere pentru cei doi fii ai lui Graves și copiii din cartier s-a transformat într-o destinație pentru celebritățile care vizitează orașul. 

Rapperul Nelly, jucătorul de fotbal american Ja'Marr Chase și fostul star NBA Shaquille O'Neal s-au numărat printre oaspeții miliardarului.  Acesta din urmă a fost atât de impresionat de acest loc încât l-a angajat pe Nelson să construiască o casă în copac cu tematică speakeasy pe proprietatea sa din Georgia.

Și rapperul Snoop Dogg a ținut să viziteze locul când a concertat în Baton Roug.

„Todd este ca un membru al familiei pentru mine”, a spus muzicianul. 

Construcția este o dovadă că visul unei căsuţe cocoţate în copac, în care să-ţi petreci serile lungi de vară, nu dispare nici la maturitate. 

