Donald Trump a fost în ultimele trei luni ținta a două tentative de asasinat. Iar activitatea și eficiența Secret Service sunt puse sub semnul întrebării. Într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, A.T. Smith, fost director adjunct Secret Service, a vorbit despre incidente și despre ce e de făcut.

Înființat în 1865 și având la ora actuală peste 8.300 de angajați, Secret Service asigură protecția președinților americani din 1901 și pe cea a candidaților principali la alegerile prezidențiale începând cu 1968, după asasinarea lui Robert Kennedy.

În iulie 2024, Donald Trump a fost rănit în ureche în timpul unui miting la care participau mii de susținători. Directoarea Secret Service, Kimberly Cheatle, a demisionat la câteva zile după acest incident grav, după ce agenţia a fost criticată dur pentru eşecul său de a împiedica ranirea candidatului.

Ulterior, pe 16 septembrie, în timpul unei partide de gold, agenții Secret Service au observat țeava unei puști ieșind prin niște tufișuri și au deschis focul asupra suspectului, au declarat oficialii americani. FBI a declarat că Trump se afla la o distanță de câteva sute de metri de suspect în acel moment. Persoana reținută în legătură tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump nu a tras niciun foc de armă. De data asta, spre deosebire de prima tentativă de asasinat asupra lui Trump, la mitingul de campanie din Butler, sistemul de protecție al Secret Service a funcționat.

Fost director adjunct al Secret Service în perioada 2012-2015, A.T. Smith are o vastă experiență în domeniu. Și-a început cariera în Secret Service în 1986 ca agent special, lucrând în total în cunoscuta agenție federală timp de 29 de ani și având de-a lungul anilor numeroase funcții de top. Înainte de a activa la vârf în Secret Service, A.T. Smith a lucrat opt ani în Departamentul de Poliție din Greenville County.

Fostul înalt oficial are două mastere în Management și Justiție la Universitățile Johns Hopkins și Alabama, fiind licențiat în Justiție la Universitatea din Carolina de Sud.

În 2010 a fost recompensat cu Premiul Prezidențial pentru Servicii Meritorii. A primit de asemenea Premiul de Excelență al Șefului Departamentului Securității Interne.

Interviul exclusiv pentru ”Adevărul” este primul acordat de A.T. Smith pentru o publicație din Europa.

Au fost în ultimele luni două tentative de asasinat asupra lui Donald Trump. Iar aceste tentative de asasinat ridică întrebări asupra activității Secret Service. În opinia dumneavoastră, are nevoie Secret Service de mai mult ajutor și de mai mulți oameni?

Cred că da, e nevoie de mai mulți oameni în Secret Service, și spun asta bazându-mă pe ce declară autoritățile. E necesar să fie oameni mai mulți. Este o perioadă extrem de încărcată pentru Secret Service, nu doar pentru că suntem în an electoral și au loc alegeri prezidențiale în America, ci și pentru că în curând va începe Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care este cumva întotdeauna un vârf în ceea ce privește numărul mare de oameni de care Secret Service are nevoie, fiind vorba de numeroși șefi de stat și de guvern, și cred că probabil vor reloca mulți oameni din diferite zone din țară. Legat de tentativa de asasinat din Butler, din iulie, cred că una dintre probleme a fost aceea că Secret Service a relocat mulți oameni către alte agenții federale. Însă eu sper că problema resurselor umane se va remedia.

Care sunt lecțiile ce trebuie învățate după aceste două tentative de asasinat?

Întotdeauna sunt lecții de învățat. Pentru că de fiecare dată când este o tentativă de asasinat, asta înseamnă o vulnerabilitate. O tentativa de asasinat dovedește vulnerabilitate și în același timp îți permite să o analizezi, să explorezi acea vulnerabilitate și, învățând din vulnerabilitate, să o remediezi. Iar Secret Service a făcut asta de fiecare dată. Secret Service a învățat constant să se perfecționeze. După asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, puștile cu lunetă au devenit o problemă, un risc. Iar Secret Service a devenit foarte proactiv în acest sens. Așa au apărut contralunetiștii, pentru ca Secret Service să poată gestiona așa cum trebuie riscurile ridicate de trăgătorii de la distanță.

Întotdeauna trebuie să fii proactiv în Secret Service, să te adaptezi în funcție de scenariu. Legat de ultima tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, una dintre informațiile recente ce apar acum este aceea că s-ar fi putut știi că gardul de la terenul de golf și terenul însuși ar putea fi vulnerabilități. Trebuie adaptare în funcție de situație, de loc.

Ar trebui Secret Service ”să iasă din modelul reactiv și să treacă la modelul de alertă”, așa cum a spus recent directorul Ronald Rowe?

Sfatul meu ar fi ca în loc de a gândi un model de alertă, ar fi mai indicat poate un model de scenariu în care să se analizeze ce ar putea să meargă prost. Și eu cred că Secret Service este constant în modelul de alertă.

”Președintele Biden, Kamala Harris și Donald Trump trebuie să aibă un nivel adecvat de securitate”

Protecția Secret Service pentru candidații la alegerile prezidențiale este diferită comparativ cu cea pentru președinții în funcție. Este nevoie de o schimbare în acest sens?

Candidații care primesc protecție trebuie să îndeplinească anumite condiții. Trebuie să aibă un anumit nivel de popularitate în sondaje printre altele și să aibă o anumită sumă din strângerile de fonduri. Iar apoi decizia protecției se ia de către un comitet din care fac parte printre alții membri ai Camerei Reprezentanților și șeful Departamentului Securității Interne. Ei decid când și dacă se acordă protecție unui candidat la alegerile prezidențiale.

Cred că la ora actuală, atât președintele Biden, cât și Kamala Harris și Donald Trump trebuie să aibă un nivel adecvat de securitate pur și simplu din cauza vremurilor în care trăim.

Donald Trump este o persoană care merge des în locuri publice. Cât de mult crește această atitudine dificultatea Secret Service de a proteja un candidat prezidențial?

Într-o lume perfectă, Secret Service nu ar lăsa un președinte să părăsească reședința, dar asta nu e posibil. Și, după cum știți, candidații prezidențiali sunt, în anumite scenarii, lăsați să aibă mișcări în afara programului zilnic, cum ar fi mersul la un teren de golf. Iar acesta nu e cu siguranță un eveniment public ce ar putea să atragă oameni sau să îi facă să afle că un anume candidat vine de exemplu la terenul de golf. Iar Secret Service trebuie să aibă grijă ca oamenii să nu afle că acel candidat prezidențial e în acel loc public. Iar când candidatul ajunge în acel loc, fie că e vorba de un teren de golf, o piață sau un restaurant, intervine elementul-surpriză. Și după ce candidatul ajunge acolo, toți oamenii care vin ulterior sunt verificați, inclusiv cu detectoare. Cumva, nu poți să închizi tot. Dacă un candidat merge la un restaurant, nu poți închide acel restaurant. La fel, nu poți închide complet un teren de golf, sunt oameni acolo care joacă sau încep un joc.

Este foarte problematic să închizi complet un perimetru. Și, cum am spus, a fost o vulnerabilitate legat de acel teren de golf, iar anchetatorii trebuie să investigheze mai mult linia împrejmuirii și a gardului viu.