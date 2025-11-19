Un bărbat pe nume JD Vance, condamnat la 2 ani de închisoare după ce i-a amenințat cu vicepreședintele care poartă același nume și pe Trump

Un american de 67 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare în Michigan pentru amenințări cu moartea pe preșdintele Donald Trump, pe unul din copiii lui și pe vicepreședintele JD Vance. Ironic, bărbatul are aceleași inițiale și nume de familie ca vicepreședintele SUA.

Între martie şi aprilie 2025, James Donald Vance Jr., rezident în Grand Rapids, a publicat sub pseudonimul „Diaperjdv” mai multe mesaje ameninţătoare pe platforma Bluesky, scrie News.ro.

Într-unul dintre mesajele sale cele mai virulente, bărbatul a scris, potrivit The New York Times: „Dacă Trump, Vance sau Musk vin vreodată în oraşul meu, vor pleca într-un sac pentru cadavre”.

El adaugă că nu-i pasă dacă va fi „împuşcat de un lunetist al serviciilor secrete sau dacă îşi va petrece restul vieţii în închisoare”, precizând că oricum mai are doar zece ani de trăit.

Condamnatul l-a ameninţat şi pe Donald Trump Jr. într-o postare din 7 martie intitulată „Donald Trump Jr. intenţionează să candideze la preşedinţie în 2028”, în care anunţă că îl va ucide înainte ca fiul cel mare al preşedintelui să obţină protecţie din partea serviciilor secrete.

Judecătorul federal Paul L. Maloney din Kalamazoo a calificat aceste acte drept o „conduită gravă” care necesită o pedeapsă cu închisoarea pentru a descuraja alte persoane să profereze ameninţări similare.

La rândul său, Vance a pledat vinovat în iulie pentru două capete de acuzare: ameninţări cu moartea sau vătămarea corporală a preşedintelui şi vicepreşedintelui şi mesaje de ameninţare.

Fiecare cap de acuzare era pasibil de o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare şi o amendă de 250.000 de dolari.

„Apariţia internetului ne oferă tuturor posibilitatea de a ne angaja într-un schimb sănătos de idei, care este atât de important pentru o democraţie. Dar unii preferă să folosească acest instrument pentru a ameninţa şi a intimida”, a subliniat procurorul federal Timothy VerHey.

El adaugă că „atunci când Vance a spus că intenţionează să-i ucidă pe preşedinte şi vicepreşedinte doar pentru că nu este de acord cu ei, a depăşit limita şi, prin urmare, trebuie pedepsit”.