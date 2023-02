Un băiat de 9 ani a absolvit liceul și acum se pregătește de facultate

Un băiat de 9 ani din comitatul Bucks din Pennsylvania, care a absolvit liceul și acum urmează o facultate, spune că performanța sa impresionantă este una pe care o pot realiza și alți copii.

„Aș spune că ar trebui să știi la ce ești bun și la ce nu ești bun, pentru că dacă nu ești bun la o materie, nu ar trebui să te simți deprimat că nu ai luat un 10+ la acea materie", a declarat David Balogun pentru „Good Morning America". „

„Dacă nu ești atât de bun la acea materie, dar dacă ești bun la, să zicem, toate celelalte materii sau la majoritatea celorlalte materii, poți totuși să excelezi și să absolvi la o vârstă fragedă."

David a devenit cel mai tânăr elev care a absolvit școala Reach Cyber Charter School, cu sediul în Harrisburg, Pennsylvania, și acum urmează cursuri la Bucks County Community College, notează abcnews.

Băiatul de 9 ani a spus că inițial nu și-a propus să meargă la facultate mai devreme, dar când și-a dat seama că acest lucru este posibil, a făcut din asta un obiectiv.

„La început, am vrut doar să absolv mai devreme", a spus David. „Și apoi, după clasa a treia, profesorul a spus că ar trebui să merg în clasa a patra... așa că, în acel moment, am decis că vreau să absolv la vârsta de 10 ani. Iar mama mi-a spus: „Dacă depui efort, noi te vom sprjini și probabil că vei putea absolvi la vârsta de nouă ani". Așa că am decis: „Bine, voi absolvi la nouă ani"."

Științele fixe sunt preferate de băiat

David s-a angajat într-un program accelerat și a studiat pe tot parcursul anului, îmbrățișând o varietate de materii.

„După cum spune mama mea, materia mea preferată este să învăț lucruri noi", a spus David. „Fie că este vorba de artă, matematică, științe, engleză, studii sociale, voi fi fericit să învăț ceva nou."

El a spus că îi plac în special matematica și științele, în special chimia nucleară, și speră ca într-o zi să se îndrepte spre astronomie, inginerie sau dezvoltare de software.

Când nu învață, David a spus că îi place să construiască roboți și să urmărească videoclipuri despre orice, de la astronomie la fiziologie.

Mama lui David, Ronya Balogun, a declarat pentru că familia lor este „extrem de mândră" de realizările de până acum ale copilului de 9 ani.

Henry Balogun, tatăl lui David, a declarat: „Este fantastic și îi suntem profund recunoscători lui Dumnezeu că fiul nostru a reușit să își atingă obiectivul. El este încă pe drumul său. Nu a ajuns încă la final.”

Mama copilului îi sfătuiește pe alți părinți să își sprijine copilul ori de câte ori este posibil. „Este foarte satisfăcător, dar trebuie să ieși din tipare și să fii capabil să vezi lucrurile în afara sistemului.", a spus ea.