Un adolescent acuzat că și-a ucis sora vitregă în timpul unei croaziere s-a predat autorităților. Riscă închisoare pe viață

Un adolescent acuzat de agresiune sexuală și uciderea surorii sale vitrege de 18 ani pe un vas de croazieră s-a predat autorităților federale, după ce un judecător i-a anulat decizia privind eliberarea preventivă.

Biroul procurorului american din Miami a confirmat că Timothy Hudson se află în arest. Judecătorul Edwin Torres a depus miercurea trecută ordinul de revocare a eliberării preventive a lui Timothy, dar ordinul a fost sigilat până luni după-amiază. Ordinul prevedea că Hudson ar trebui să se predea șerifilor americani de la tribunalul federal din Tampa.

Judecătorul hotărâse în februarie că tânărul de 16 ani putea locui cu un unchi și putea fi monitorizat electronic. Dar, după ce cazul a fost transferat la tribunalul pentru adulți, procurorii au vrut ca Timothy să fie în arest, potrivit The Guardian.

În cele din urmă, judecătorul a fost de acord că problema arestării preventive a lui Timothy ar trebui tratată ca și cum ar fi fost un adult, deși Timothy va fi ținut într-un centru pentru minori autorizat.

„Guvernul a stabilit, prin dovezi clare și convingătoare, că nicio condiție sau combinație de condiții de eliberare nu va asigura în mod rezonabil siguranța comunității în viitor”, a scris Torres în ordinul său.

Timothy a pledat nevinovat la acuzațiile de crimă de gradul întâi și abuz sexual agravat în cazul morții Annei Kepner.

Minorii sunt rareori urmăriți penal în instanța federală, iar numele lor sunt de obicei reținute. Dar acest caz a ajuns în instanța federală deoarece Kepner a murit aparent în apele internaționale, în afara jurisdicției vreunui stat.

Și numele lui Timothy a fost făcut public pentru că a fost acuzat de crimă ca și cum ar fi fost un adult.

Anna Kepner, sora sa vitregă, călătorise în noiembrie pe nava Carnival Horizon cu familia sa, inclusiv cu Timothy. Înainte ca nava să fie programată să se întoarcă în Florida, trupul ei a fost găsit ascuns sub un pat într-o cameră pe care o împărțea cu Hudson și un alt adolescent, se arată într-o plângere penală.

Cauza morții lui Kepner, pe 6 noiembrie, a fost stabilită a fi asfixie mecanică, adică atunci când un obiect sau o forță fizică împiedică pe cineva să respire.

Avocații acuzării și ai apărării au prezentat argumente pro și contra încarcerării lui Timothy până la procesul său, în cadrul unei audieri din 27 mai. Însă Torres a declarat că a dorit să discute cu serviciul șerifilor despre logistica reținerii lui Hudson în centrul Floridei, mai aproape de familia sa, decât în ​​sudul Floridei, unde are loc procesul. Hudson a ieșit din tribunal după audiere.

Alejandra Lopez, procuror adjunct american, a susținut în cadrul audierii că infracțiunile de care este acuzat Timothy sunt atât de grave încât instanța nu ar trebui să riște un alt atac violent. Autopsia a stabilit că Kepner a fost imobilizată și violată cu forța, au declarat procurorii. Ea a menționat, de asemenea, că probabil i-au trebuit trei până la cinci minute lui Hudson pentru a o strangula pe Kepner până când aceasta a murit.

Procurorul a susținut, de asemenea, că Timothy reprezenta un risc mult mai mare de a fugi, deoarece acum riscă o posibilă condamnare pe viață dacă va fi găsit vinovat pentru acuzații din postura de adult. Ca minor, ar fi fost eliberat la vârsta de 21 de ani, indiferent de acuzațiile pentru care a fost găsit delincvent.

Evan Kuhl, de la biroul avocatului public federal, i-a spus judecătorului în timpul audierii că Timothy a respectat condițiile eliberării sale timp de luni de zile fără probleme.

Tatăl lui Kepner, Christopher Kepner, a emis anterior o declarație în care spunea că familia „are încredere în sistemul judiciar pentru a căuta adevărul cu grijă și integritate”.

„Situația este profund dureroasă și complexă pentru întreaga familie”, a spus Kepner.

Anna Kepner a fost majoretă la școala creștină din Titusville, Florida, la aproximativ 65 km est de Orlando. La slujba de pomenire din noiembrie, membrii familiei i-au încurajat pe oameni să poarte culori strălucitoare în loc de tradiționalul negru, „în onoarea sufletului strălucitor și frumos al Annei”.