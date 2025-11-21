search
Avertisment Europol: copiii, recrutați prin jocuri video pentru a comite crime. Cel mai grav caz șochează Europa

Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol, avertizează că grupările criminale folosesc copiii pentru a comite acte de tortură și crime și îi transformă în instrumente ale războiului hibrid, potrivit Politico.

jocuri video jpg

Europa se confruntă cu o formă de criminalitate fără precedent: rețele care recrutează și manipulează minori pentru a comite violențe extreme, uneori chiar crime la comandă.

„Transformarea copiilor în arme pentru grupurile de crimă organizată este ceea ce se întâmplă acum pe teritoriul european”, a declarat Catherine De Bolle. Fenomenul a devenit, spune ea, principala amenințare criminală la adresa Uniunii Europene.

Rețelele criminale îi abordează pe copii în mediul lor natural: jocurile video multiplayer și aplicațiile de chat de pe smartphone. Discuțiile încep prietenos, cu subiecte precum animalele de companie sau viața de familie, apoi agresorii își mută victimele în conversații private, unde încep manipularea.

Copiii sunt apoi constrânși să ofere informații personale, precum adresa exactă, și sunt șantajați cu divulgarea acestor date sau cu violențe asupra familiei ori animalelor de companie.

„Avem cazuri în care infractorii ucid animalul copilului pentru a-i demonstra că vor merge și mai departe dacă nu ascultă”, avertizează De Bolle.

Crime la comandă comise de minori

Europol are deja confirmate 105 cazuri de minori implicați în violențe la comandă, inclusiv 10 crime. Multe tentative eșuează din cauza lipsei de experiență a copiilor, dar altele sunt duse la capăt.

„Cel mai grav caz” descris de De Bolle este cel al unui băiat care, la ordinul recrutorilor, și-a ucis sora mai mică. „Nu am mai văzut așa ceva până acum”, spune oficialul Europol.

Copiilor li se promit sume mari – chiar și 20.000 de dolari pentru o crimă –, deși mulți nu primesc banii niciodată. Nu doar minorii vulnerabili sunt vizați: chiar și copii proveniți din familii stabile pot fi atrași de promisiuni materiale precum pantofi scumpi sau gadgeturi.

Pe lângă grupările criminale tradiționale, șefa Europol avertizează asupra unei tacticii noi: implicarea minorilor în acțiuni de spionaj pentru state ostile.

Tinerii sunt determinați să fotografieze sau să filmeze obiective sensibile sub pretextul unor „misiuni online”, fără să conștientizeze că devin instrumente ale unor operațiuni hibride.

În momentul în care minorul este descoperit, rețeaua care l-a recrutat renunță instant la el și caută o altă victimă de manipulat. „În multe cazuri, părinții nu înțeleg cum este posibil așa ceva”, spune De Bolle, care subliniază că mediul digital oferă agresorilor acces la copii în intimitatea casei lor.

Ea recomandă părinților discuții deschise despre pericolele online: „Nu poți controla tot ce face copilul, dar trebuie să vorbești cu el despre ce se întâmplă pe internet.”

Droguri, submarine și IA – arsenalul noilor metode criminale

Pe biroul Europol ajung și alte fenomene în creștere:

De Bolle spune că traficanții folosesc nave semi-submersibile pentru a transporta cocaina din America de Sud până în largul Europei, unde este preluată de bărci rapide și introdusă ilegal pe continent, inclusiv prin Portugalia.

Folosirea IA a amplificat de mii de ori volumul de fraude online. E-mailurile de phishing sunt tot mai credibile, deepfake-urile sunt greu de depistat, iar „frauda romantică” înregistrează o creștere masivă.

„Inteligența artificială este un multiplicator al criminalității”, spune De Bolle. „Tehnologia încă nu este suficient de avansată pentru a separa clar falsul de autentic.”

Europol cere acces la comunicațiile criptate

Pentru a combate fenomenul, De Bolle consideră esențial ca autoritățile să poată accesa mesajele criptate, atunci când există un mandat judecătoresc. Furnizorii de servicii online ar trebui să fie obligați să ofere acest acces, afirmă ea.

