Ultima zi a armistițiului între SUA și Iran. Trump amenință Teheranul: „Va fi obligat să negocieze, altfel vor avea probleme cum nu a mai văzut niciodată”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului în ultima zi a armistițiului aflat în vigoare, afirmând că Teheranul „va fi obligat să negocieze”, în caz contrar urmând să se confrunte cu „probleme cum nu a mai văzut niciodată”.

Donald Trump a declarat luni că negocierile cu Iranul vor fi finalizate cu succes și că „toată lumea va fi mulțumită”, în ciuda blocajului evident în discuțiile dintre cele două părți.

„Am făcut o treabă grozavă și vom încheia totul, iar toată lumea va fi mulțumită”, a afirmat Trump într-un interviu telefonic acordat unui post de radio conservator din SUA, scrie presa internațională.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că Teheranul respinge orice negociere cu Statele Unite desfășurată „sub umbra amenințărilor”. Oficialul iranian a criticat dur Washingtonul, acuzând SUA că folosesc presiunea militară și blocada navală pentru a forța concesii.

Ghalibaf a condamnat decizia Statelor Unite de a impune o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, considerată de Iran o încălcare a armistițiului fragil aflat în vigoare. El a avertizat că Teheranul a pregătit noi opțiuni militare în cazul în care încetarea focului, mediată de Pakistan, nu va fi respectată.

În paralel, tensiunile dintre cele două state au escaladat după ce SUA au menținut o blocadă navală asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene, măsură catalogată de Teheran drept ilegală.

Donald Trump a declarat, la rândul său, că „Iranul va fi obligat să negocieze, avertizând că, în caz contrar, va avea de înfruntat probleme cum nu a mai văzut niciodată”.

Liderul de la Washington a reiterat că orice eventual acord trebuie să includă garanții ferme că Iranul nu va obține armă nucleară.

„Sperăm că vor face o înțelegere corectă și își vor reconstrui țara, dar nu vor avea niciodată o armă nucleară. Nu vor avea acces, nicio șansă de a avea o armă nucleară”, a subliniat președintele american.

Potrivit declarațiilor Casei Albe, reprezentanți americani urmează să participe la discuții la Islamabad, deși Iranul nu a confirmat oficial participarea și a cerut ridicarea blocadei înainte de orice progres diplomatic.

Situația rămâne tensionată și în Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a anunțat inițial redeschiderea traficului maritim, pentru ca ulterior să revină asupra deciziei și să restricționeze din nou navigația, acuzând SUA că nu și-au respectat angajamentele.