Marți, 21 Aprilie 2026
Ultima zi a armistițiului între SUA și Iran. Trump amenință Teheranul: „Va fi obligat să negocieze, altfel vor avea probleme cum nu a mai văzut niciodată”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului în ultima zi a armistițiului aflat în vigoare, afirmând că Teheranul „va fi obligat să negocieze”, în caz contrar urmând să se confrunte cu „probleme cum nu a mai văzut niciodată”.

Donald Trump Foto: Profimedia
Donald Trump Foto: Profimedia

Donald Trump a declarat luni că negocierile cu Iranul vor fi finalizate cu succes și că „toată lumea va fi mulțumită”, în ciuda blocajului evident în discuțiile dintre cele două părți.

„Am făcut o treabă grozavă și vom încheia totul, iar toată lumea va fi mulțumită”, a afirmat Trump într-un interviu telefonic acordat unui post de radio conservator din SUA, scrie presa internațională.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că Teheranul respinge orice negociere cu Statele Unite desfășurată „sub umbra amenințărilor”. Oficialul iranian a criticat dur Washingtonul, acuzând SUA că folosesc presiunea militară și blocada navală pentru a forța concesii.

Ghalibaf a condamnat decizia Statelor Unite de a impune o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, considerată de Iran o încălcare a armistițiului fragil aflat în vigoare. El a avertizat că Teheranul a pregătit noi opțiuni militare în cazul în care încetarea focului, mediată de Pakistan, nu va fi respectată.

În paralel, tensiunile dintre cele două state au escaladat după ce SUA au menținut o blocadă navală asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene, măsură catalogată de Teheran drept ilegală.

Donald Trump a declarat, la rândul său, că „Iranul va fi obligat să negocieze, avertizând că, în caz contrar, va avea de înfruntat probleme cum nu a mai văzut niciodată”.

Liderul de la Washington a reiterat că orice eventual acord trebuie să includă garanții ferme că Iranul nu va obține armă nucleară.

„Sperăm că vor face o înțelegere corectă și își vor reconstrui țara, dar nu vor avea niciodată o armă nucleară. Nu vor avea acces, nicio șansă de a avea o armă nucleară”, a subliniat președintele american.

Potrivit declarațiilor Casei Albe, reprezentanți americani urmează să participe la discuții la Islamabad, deși Iranul nu a confirmat oficial participarea și a cerut ridicarea blocadei înainte de orice progres diplomatic.

Situația rămâne tensionată și în Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a anunțat inițial redeschiderea traficului maritim, pentru ca ulterior să revină asupra deciziei și să restricționeze din nou navigația, acuzând SUA că nu și-au respectat angajamentele.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
„Măcelarul lui Bebino”, ținta unei tentative de asasinat. Sângerosul Mahomed a fost înjunghiat în fața casei
gandul.ro
image
Ciucu, despre ce va face PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern minoritar
mediafax.ro
image
Cum își completează veniturile fosta soție a lui Ilie Bolojan. Câți bani câștigă din meseria în care s-a specializat în ultimii ani
fanatik.ro
image
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a anunțat decizia, după oferta din Turcia pentru Mirel Rădoi: "Cum să faci așa ceva?"
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
cancan.ro
image
Ministrul Muncii, dat afară din guvern de Bolojan. Ce se întâmplă cu pensiile? Vești rele pentru pensionari
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Schimbare în deschiderea succesiunii. Ce trebuie să faci mai întâi în 2026 în cazul unei moşteniri
playtech.ro
image
Gigi Becali – Vlad Chiricheș, schimb dur de replici după Farul – FCSB 2-3: „Băi, fii demn! Te faci de râs!” / „E greu să îmi spună ce am de făcut!”
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
INTERVIU Cristian Pârvulescu, analiză la cald. Ce face Bolojan după votul PSD? Scenariul în care PNL devine prizonierul AUR
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Donald Trump face o amenințare fără precedent: Vor cădea bombe, o întreagă civilizație va fi distrusă
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
click.ro
image
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
click.ro
image
Scene șocante în Hunedoara! Beat criță, a lovit o femeie și a fugit de poliție până s-a oprit într-un gard
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
