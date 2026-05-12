Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
LIVE TEXT Sorana Cîrstea, testată la Roma de rebela Ostapenko. Meciul de 289.115 de euro începe la ora 14:00

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) continuă să joace fabulos în sezonul retragerii, iar astăzi are meci cu letona Jelena Ostapenko (28 de ani, 36 WTA), aflată în revenire de formă. Duelul din sferturile de finală de la Roma are loc de la ora 14:00. Pe câștigătoare o așteaptă un premiu de 289.115 de euro și 390 de puncte în clasamentul mondial.

Sorana mai poate pune o cărămidă la turneul italiann Foto EPA

Jelena Ostapenko ajunge în sferturile de finală pentru a cincea oară. După ce a supraviețuit duelurilor cu Elena-Gabriela Ruse și Qinwen Zheng, în care a revenit după ce a pierdut primul set, letona care nu este cap de serie a spulberat-o pe Anna Kalinskaya, 6-1, 6-2, luându-și revanșa pentru înfrângerea din prima rundă de la Dubai, de la începutul acestui sezon.

Ostapenko a avut o formă modestă înainte de turneul de la Roma. De la finalul sezonului pe zgură din 2025, ea reușise să câștige mai multe meciuri la rând în doar câteva turnee, ceea ce a dus la o semifinală la Doha și la un tur patru la Miami. Clasată pe locul 18 în aceeași perioadă a anului trecut, ea a coborât recent până pe locul 40.

Sorana Cîrstea a bifat a treia victorie în fața Lindei Noskova în 2026, din patru confruntări, după ce s-a impus cu 6-2, 6-4, confirmându-și prezența în primul ei sfert de finală la un turneu la care a participat din 2012. Totuși, cea mai impresionantă victorie a campaniei a venit împotriva numărului 1 mondial, Aryna Sabalenka, în turul al treilea.

Cîrstea și-a anunțat retragerea iminentă în pauza competițională și, de atunci, a început să joace cel mai bun tenis al său. Ea a câștigat al treilea și al patrulea titlu din carieră începând din luna august, la Cleveland și Cluj-Napoca. Alături de o serie de alte rezultate bune, ea a revenit acum în top 30, urcând de pe locul 169 ocupat în iunie 2025.

Istoricul meciurilor directe

Jelena Ostapenko conduce cu 4-3. Letona a câștigat singura lor confruntare pe zgură de până acum, aici la Roma, în ediția din 2023, în trei seturi.

Cu toate acestea, Sorana Cîrstea a câștigat ultimele două întâlniri directe, la Wuhan, la sfârșitul anului 2025, și la Brisbane, în ianuarie, fără să piardă vreun set, reducând astfel diferența. Jelena Ostapenko are un palmares de 1-3 în sferturile de finală de la Openul Italiei, ajungând până în semifinale în 2023.

Ostapenko a ajuns în doar două semifinale pe zgură de când a câștigat Roland-Garros în 2017, cea mai recentă fiind la Stuttgart, în aprilie 2025.

Sorana Cîrstea urmează să joace al zecelea sfert de finală de la începutul anului 2025, având un bilanț de 5-4 în precedentele.

Cîrstea a ajuns la o duzină de semifinale pe zgură în cariera sa, dar niciodată peste nivelul WTA 250.

