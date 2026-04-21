SUA și Iran au negociat săptămâna trecută la Islamabad, în Pakistan, dar sunt departe de a ajunge la un acord, chiar dacă a fost semnat un armistițiu temporar. Cunoscutul analist american John Bolton consideră că India poate media cel mai bine această speță.

Statele Unite ale Americii și Iran au pus pe pauză războiul, dar armistițiul lor ar urma să ia sfârșit miercuri. Deocamdată, perspectivele de încheiere a războiului nu par deloc apropiate, ceea ce înseamnă vieți omenești pierdute, daune uriașe și aduce spectrul crizei economice globale. James Bolton, fost consilier al președintelui Trump și unul dintre cei mai apreciați analiști internaționali explică, într-un podcast, care e situația actuală și cine ar putea media o viitoare înțelegere la cel mai înalt nivel SUA – Iran.

În direct la Firstpost, un podcast de analiză politică internațională care are aproape 10 milioane de urmăritori doar pe You Tube, Bolton s-a referit mai întâi la situația din Orientul Mijlociu, cu Statele Unite și Iranul blocate într-un blocaj și cu o a doua rundă de discuții de pace așteptată în zilele următoare.

Întrebat de realizatoarea podcastului ce ar însemna ca Statele Unite să „termine treaba” în Iran, cunoscutul analist a explicat:

„Ei bine, din perspectiva mea, schimbarea regimului este singura opțiune reală aici. Atâta timp cât ayatollahii și Garda Revoluționară continuă să urmărească să aibă arme nucleare, să conducă terorism internațional pe o bazăl gobală și acum, după cum vedem, să amenințe economia mondială prin închiderea Strâmtorii Hormuz, singura cale de a elimina aceste amenințări este schimbarea regimului. Am încercat timp de 47 de ani să negociem cu ei pe o bază rațională și pur și simplu nu a funcționat”, a spus Bolton.

Trump e panicat

După ce a avertizat în ultimele zile că încetarea focului cu Iranul este o greșeală, fiind motivată politic și fragilă, John Bolton a răspuns la întrebarea dacă SUA au abordat o strategie proastă sau dacă pur și simplu a fost vorba despre un moment ales prost. În opinia sa, Donald Trump e panicat după ce a realizat că situația este mult mai complicată decât a putut să întrevadă.

„Cred că Trump este panicat în acest moment. Cred că vrea să iasă din acest război. Nu pot să-i citesc mintea ca să știu ce credea că se va întâmpla, dar dacă a crezut că va fi rapid și ușor, ca și cum l-ar fi capturat pe Nicolás Maduro în Venezuela și l-ar fi îndepărtat, evident că s-a înșelat. Oricine s-a uitat la Iran știa că va fi greu. Chiar dacă obiectivul tău ar fi limitat la programul lor nuclear, nu poți pretinde că ar fi ușor dacă scopul tău este să-l oprești definitiv. Dacă chiar vrei să elimini amenințarea, mereu trebuie să iei o decizie dificilă”, a mai afirmat el.

În ce privește neînțelegerile dintre Donald Trump și europeni, John Bolton consideră că ambele părți au greșit.

„Cred că ambele tabere suferă. Cred că Trump a făcut o greșeală semnificativă neconsultându-se cu aliații NATO înainte de a iniția operațiunile militare. Asta nu înseamnă că trebuia să le spună exact ce urma să facă, dar înseamnă că trebuia să prezinte cazul politic, și nu doar către NATO, ci și către arabii din Golf care au fost surprinși, sau către prietenii noștri din Indo-Pacific care depind de petrolul din Golf. Aceștia nu au fost consultați. Dar și europenii au agravat problema. Ceea ce se întâmplă în Golf este o problemă și pentru ei. Doar pentru că Iranul este puțin mai departe decât Ucraina, nu înseamnă că nu afectează economia globală. Cu siguranță o face”, a adăugat expertul.

Unde a greșit Trump și unde au făcut-o europenii

După ce moderatoarea a observat că „Europa rezistă deschis escaladării SUA, negând chiar și sprijinul operațional”, John Bolton a venit cu un răspuns și pentru întrebarea dacă mai poate America să pretindă leadership-ul global dacă nimeni nu o mai urmează?

„Europenii au făcut propriile lor greșeli aici. Evident, noi avem capacitatea de a opera fără a folosi toate bazele noastre din NATO. Mai multe baze sunt folosite la scară largă, doar că guvernele lor nu fac mare caz din asta. Baza Ramstein din Germania, de exemplu, un nod logistic cheie, este ocupată tot timpul.”

O veste proastă ar fi că în Iran s-a dovedit că armata americană are multe probleme, culminând cu cea a logisticii. Statele Unite ale Americii au transferat armament și tehnică militară Ucrainei, iar din această cauză au rămas fără stocuri.

„Circumstanțele atât ale ajutorului nostru acordat Ucrainei, cât și ale războiului împotriva Iranului arată că nu am acumulat stocuri adecvate de arme și muniții pentru o lungă perioadă de timp. Va exista o creștere semnificativă a bugetului Apărării în următorul an fiscal. Probabil ar trebui să fie o creștere și mai semnificativă decât a fost planificată și ar trebui să ne modeleze planificarea viitoare. Imediat după sfârșitul Războiului Rece, țintele planificării militare erau de a face dață simulat în două războaie regionale de dimensiuni medii și de a le câștiga pe amândouă, unul în Asia, unul în Orientul Mijlociu. Acest standard a scăzut sub mai multe administrații americane. E timpul să ne revenim”, a subliniat expertul.

Cine poate ajuta la obținerea păcii

El a negat faptul că acest război ar folosi doar Israelului și a mărturisit că a încercat să-l convingă pe Donald Trump încă din primul mandat că ar trebui să rezolve definitiv problema iraniană.

„Cred că acest război este al Statelor Unite. Oamenii care spun că Benjamin Netanyahu l-a păcălit pe Trump să intre în asta nu înțeleg procesul. Eu am încercat să-l conving pe Trump în primul mandat că schimbarea regimului ar trebui să fie obiectivul nostru, și Netanyahu a încercat la fel, dar nu am reușit atunci. De data aceasta, Trump a făcut pași în direcția schimbării regimului, dar nu din cauza a ceva ce a făcut Netanyahu. Trebuie să existe un alt factor care l-a convins pe Trump acum, pe care nu îl știu, dar nu a fost ceva ce noi nu i-am fi spus deja în primul mandat”, este părerea lui Bolton.

El s-a referit și la India, țară care a menținut canale diplomatice cu Iranul, echilibrând în același timp legăturile cu SUA și Israel.

„Cred că este important ca cele două țări (SUA și India) să rămână în contact foarte strâns, deoarece, în cele din urmă, interesele pe care le împărtășim sunt aceleași: pacea și securitatea în Orientul Mijlociu, stabilitatea piețelor internaționale și eliminarea amenințării nucleare din partea unor fanatici religioși. Această amenințare a extremismului și sprijinul pentru terorismul internațional care vine din Iran - nu doar pe o bază șiită, ci peste tot, cum este Hamas (organizație sunită finanțată de Iran) - afectează pe toată lumea. Interesele aici sunt identice și sper să continuăm să lucrăm împreună”, a încheiat John Bolton.