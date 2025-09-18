Video Trump vrea returnarea bazei aeriene Bagram din Afganistan: „Se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”

Președintele Donald Trump a declarat joi, 18 septembrie, că administrația sa încearcă să recupereze fostul aerodrom american Bagram din Afganistan de la talibani. „Sunt foarte dezamăgit de faptul că această problemă nu a fost rezolvată”, a spus liderul american.

În declarațiile făcute presei alături de premierul britanic Keir Starmer, președintele Trump a criticat modul în care a fost gestionată retragerea SUA din Afganistan sub președinția lui Joe Biden și a spus că are „o mică știre de ultimă oră”.

„Încercăm să-l recuperăm. Încercăm să-l recuperăm pentru că au nevoie de lucruri de la noi”, a spus Trump, potrivit Fox News.

„Vrem acea bază înapoi. Unul dintre motivele pentru care vrem baza este, după cum știți, faptul că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare. Se întâmplă multe lucruri, dar sunt foarte dezamăgit de faptul că această problemă nu a fost rezolvată”, a adăugat președintele american.

Trump l-a criticat pe fostul președinte Joe Biden pentru retragerea tumultoasă a SUA din Afganistan în 2021, susținând că această mișcare a lăsat în mâinile guvernului taliban armament american și alte active militare, inclusiv baza de la Bagram.



