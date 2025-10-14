search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump va acorda postum Medalia Libertății activistului Charlie Kirk, în cadrul unei ceremonii la Casa Albă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump va acorda postum Medalia Libertății activistului conservator Charlie Kirk într-o ceremonie care va avea loc la Casa Albă marți după-amiază, 14 octombrie.

Donald Trump și Charlie Kirk/FOTO: Profimedia
Donald Trump și Charlie Kirk/FOTO: Profimedia

Trump a declarat marți pe Truth Social că ceremonia va avea loc în Rose Garden, din cauza mulțimii „mari și entuziasmate” așteptate să participe, scrie The Hill. Evenimentul are loc în ziua în care Charlie Kirk ar fi împlinit 32 de ani.

Kirk, o voce importantă în mișcarea MAGA, a fost împușcat și ucis la Utah Valley University în timp ce ținea un discurs în fața unui public numeros, în cadrul unui eveniment numit „The American Comeback Tour”.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, a preluat între timp funcția de CEO al Turning Point USA, organizația fondată și condusă anterior de Charlie Kirk.

Medalia Prezidențială a Libertății a fost instituită de președintele John F. Kennedy în 1963 pentru persoanele care aduc contribuții excepționale la securitatea sau interesele naționale ale țării, la pacea mondială, sau care sunt responsabile pentru realizări culturale semnificative ori inițiative publice și private remarcabile.

Evenimentul are loc după ce Trump s-a întors în Statele Unite în primele ore ale dimineții, după o vizită fulgerătoare în Israel și Egipt pentru a celebra un acord de încetare a focului în războiul Israelului cu Hamas din Gaza, acord pe care administrația sa a avut un rol esențial în negociere, scrie Associated Press.

Trump a acordat o serie de Medalii Prezidențiale încă din primul său mandat, inclusiv marelui jucător de golf Tiger Woods, fostului antrenor de fotbal Lou Holtz, economistului conservator Arthur Laffer, jucătorului de baseball de la echipa New York Yankees, Mariano Rivera, și gazdei de radio conservator Rush Limbaugh, acesta din urmă în timpul discursului anual asupra Stării Uniunii din 2020.

De asemenea, a acordat postum medalii lui Babe Ruth și Elvis Presley.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
stirileprotv.ro
image
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
gandul.ro
image
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
mediafax.ro
image
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
playtech.ro
image
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Se scumpesc lemnele de foc! Urmează o iarnă cruntă pentru români
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Familia Denisei Răducu, în doliu! Ionuț, fratele manelistei, s-a stins din viață
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte jpeg
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”