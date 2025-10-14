Trump va acorda postum Medalia Libertății activistului Charlie Kirk, în cadrul unei ceremonii la Casa Albă

Președintele Donald Trump va acorda postum Medalia Libertății activistului conservator Charlie Kirk într-o ceremonie care va avea loc la Casa Albă marți după-amiază, 14 octombrie.

Trump a declarat marți pe Truth Social că ceremonia va avea loc în Rose Garden, din cauza mulțimii „mari și entuziasmate” așteptate să participe, scrie The Hill. Evenimentul are loc în ziua în care Charlie Kirk ar fi împlinit 32 de ani.

Kirk, o voce importantă în mișcarea MAGA, a fost împușcat și ucis la Utah Valley University în timp ce ținea un discurs în fața unui public numeros, în cadrul unui eveniment numit „The American Comeback Tour”.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, a preluat între timp funcția de CEO al Turning Point USA, organizația fondată și condusă anterior de Charlie Kirk.

Medalia Prezidențială a Libertății a fost instituită de președintele John F. Kennedy în 1963 pentru persoanele care aduc contribuții excepționale la securitatea sau interesele naționale ale țării, la pacea mondială, sau care sunt responsabile pentru realizări culturale semnificative ori inițiative publice și private remarcabile.

Evenimentul are loc după ce Trump s-a întors în Statele Unite în primele ore ale dimineții, după o vizită fulgerătoare în Israel și Egipt pentru a celebra un acord de încetare a focului în războiul Israelului cu Hamas din Gaza, acord pe care administrația sa a avut un rol esențial în negociere, scrie Associated Press.

Trump a acordat o serie de Medalii Prezidențiale încă din primul său mandat, inclusiv marelui jucător de golf Tiger Woods, fostului antrenor de fotbal Lou Holtz, economistului conservator Arthur Laffer, jucătorului de baseball de la echipa New York Yankees, Mariano Rivera, și gazdei de radio conservator Rush Limbaugh, acesta din urmă în timpul discursului anual asupra Stării Uniunii din 2020.

De asemenea, a acordat postum medalii lui Babe Ruth și Elvis Presley.