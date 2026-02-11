search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președintele american îl va primi pe premierul israelian la Casa Albă. Tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu

0
0
Publicat:

Președintele Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică.

Benjamin Netanyahu și Donald Trump la Casa Albă FOTO: EPA EFE
Benjamin Netanyahu și Donald Trump la Casa Albă FOTO: EPA EFE

Se așteaptă ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să încheie un acord care nu numai că ar opri programul de îmbogățire a uraniului al Iranului, dar ar și reduce programul său privind rachetele balistice și sprijinul acordat grupurilor precum Hamas și Hezbollah.

„Îi voi prezenta președintelui perspectiva noastră cu privire la principiile acestor negocieri”, a declarat el înainte de a pleca în SUA, potrivit BBC.

Iranul a sugerat că este gata să-și limiteze programul nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a respins celelalte cereri.

Înaintea întâlnirii de la Casa Albă, președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat că țara sa „nu va ceda în fața cerințelor lor excesive”.

Vizita lui Netanyahu de miercuri marchează a șasea sa deplasare în SUA de la revenirea lui Trump la Casa Albă, mai mult decât orice alt lider mondial.

Un aliat apropiat al lui Trump, Netanyahu a susținut de mult timp că Iranul reprezintă o amenințare existențială la adresa securității Israelului și a făcut presiuni asupra SUA pentru a limita influența Teheranului în regiune.

„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a transmis biroul lui Netanyahu într-un comunicat înaintea vizitei sale.

După sosirea la Washington, marți, Netanyahu s-a întâlnit cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner. Cei doi „au oferit o actualizare privind prima rundă de negocieri pe care au avut-o cu Iranul vinerea trecută”, potrivit biroului prim-ministrului.

Vizita lui Netanyahu are loc în contextul în care SUA își sporesc prezența militară în Orientul Mijlociu, Trump avertizând Teheranul cu lovituri dacă nu ajunge la un acord privind programul său nuclear și dacă nu încetează uciderea protestatarilor.

Marți, președintele a declarat că „se gândește” să trimită un al doilea grup de lovire cu portavion în Orientul Mijlociu.

Grupul portavionului USS Abraham Lincoln a fost trimis în regiune luna trecută, după ce Trump a amenințat că va lovi Iranul pentru a opri reprimarea guvernamentală a protestelor în masă, în urma cărora mii de persoane au fost ucise.

„Avem o armată navală care se îndreaptă într-acolo și s-ar putea să mai trimitem una”, a declarat Trump într-un interviu pentru Axios. El a spus că Iranul „vrea foarte mult să încheie un acord”, adăugând că o soluție diplomatică rămâne posibilă.

Trump a declarat pentru Fox Business că un acord bun ar însemna „fără arme nucleare, fără rachete”. Într-un discurs susținut la un miting la Teheran, miercuri, cu ocazia celei de-a 47-a aniversări a revoluției islamice din Iran, Pezeshkian a spus: „Iranul nostru nu va ceda în fața agresiunii, dar continuăm dialogul cu toată forța noastră cu țările vecine pentru a stabili pacea și liniștea în regiune.”

Președintele iranian a reiterat, de asemenea, că țara sa „nu urmărește să obțină arme nucleare”. „Am declarat acest lucru în repetate rânduri și suntem pregătiți pentru orice verificare”, a adăugat el.

Oficiali israelieni au declarat, de asemenea, că țara lor își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord nuclear cu SUA.

Experții spun că Netanyahu este supus presiunilor din partea aliaților săi de extremă dreapta din guvern pentru a-și folosi relația cu Trump în vederea obținerii unui acord amplu SUA-Iran care să răspundă preocupărilor de securitate ale guvernului israelian.

„Israelul este îngrijorat că, în graba de a obține un acord cu Iranul, președintele ar putea accepta o înțelegere care nu abordează programul de rachete al Iranului sau sprijinul pentru grupări ori care îi permite să păstreze o parte din programul său nuclear”, a declarat Daniel Byman, profesor la Școala de Servicii Externe a Universității Georgetown.

„Una dintre temerile Israelului și ale altor aliați în legătură cu SUA sub conducerea lui Trump este că el își dorește un acord mai mult decât își dorește un anumit rezultat”, a adăugat Byman.

Analiștii spun că liderii Iranului se află acum într-o poziție mai slabă, după protestele în masă și după campania aeriană de 12 zile desfășurată anul trecut de SUA și Israel, în timpul căreia au fost bombardate situri nucleare și militare iraniene.

„Regimul iranian este astăzi cu adevărat vulnerabil”, a declarat Mohammed Hafez, profesor la Naval Postgraduate School și expert în politica Orientului Mijlociu. „SUA și Israelul simt că dețin toate atuurile, Iranul este în defensivă și pot formula aceste cerințe maximaliste.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, apariţie îndrăzneaţă! Rochia purtată de fostul premier a atras toate privirile, nu a intenţionat să...
playtech.ro
image
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte de producerea accidentului din Iași. Ies la iveală noi detalii halucinante
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Anunț pentru românii care așteaptă pensia pe card
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Suplimentul care ar putea reduce riscul de diabet și combate anxietatea