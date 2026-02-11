Președintele american îl va primi pe premierul israelian la Casa Albă. Tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu

Președintele Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică.

Se așteaptă ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să încheie un acord care nu numai că ar opri programul de îmbogățire a uraniului al Iranului, dar ar și reduce programul său privind rachetele balistice și sprijinul acordat grupurilor precum Hamas și Hezbollah.

„Îi voi prezenta președintelui perspectiva noastră cu privire la principiile acestor negocieri”, a declarat el înainte de a pleca în SUA, potrivit BBC.

Iranul a sugerat că este gata să-și limiteze programul nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a respins celelalte cereri.

Înaintea întâlnirii de la Casa Albă, președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat că țara sa „nu va ceda în fața cerințelor lor excesive”.

Vizita lui Netanyahu de miercuri marchează a șasea sa deplasare în SUA de la revenirea lui Trump la Casa Albă, mai mult decât orice alt lider mondial.

Un aliat apropiat al lui Trump, Netanyahu a susținut de mult timp că Iranul reprezintă o amenințare existențială la adresa securității Israelului și a făcut presiuni asupra SUA pentru a limita influența Teheranului în regiune.

„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a transmis biroul lui Netanyahu într-un comunicat înaintea vizitei sale.

După sosirea la Washington, marți, Netanyahu s-a întâlnit cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner. Cei doi „au oferit o actualizare privind prima rundă de negocieri pe care au avut-o cu Iranul vinerea trecută”, potrivit biroului prim-ministrului.

Vizita lui Netanyahu are loc în contextul în care SUA își sporesc prezența militară în Orientul Mijlociu, Trump avertizând Teheranul cu lovituri dacă nu ajunge la un acord privind programul său nuclear și dacă nu încetează uciderea protestatarilor.

Marți, președintele a declarat că „se gândește” să trimită un al doilea grup de lovire cu portavion în Orientul Mijlociu.

Grupul portavionului USS Abraham Lincoln a fost trimis în regiune luna trecută, după ce Trump a amenințat că va lovi Iranul pentru a opri reprimarea guvernamentală a protestelor în masă, în urma cărora mii de persoane au fost ucise.

„Avem o armată navală care se îndreaptă într-acolo și s-ar putea să mai trimitem una”, a declarat Trump într-un interviu pentru Axios. El a spus că Iranul „vrea foarte mult să încheie un acord”, adăugând că o soluție diplomatică rămâne posibilă.

Trump a declarat pentru Fox Business că un acord bun ar însemna „fără arme nucleare, fără rachete”. Într-un discurs susținut la un miting la Teheran, miercuri, cu ocazia celei de-a 47-a aniversări a revoluției islamice din Iran, Pezeshkian a spus: „Iranul nostru nu va ceda în fața agresiunii, dar continuăm dialogul cu toată forța noastră cu țările vecine pentru a stabili pacea și liniștea în regiune.”

Președintele iranian a reiterat, de asemenea, că țara sa „nu urmărește să obțină arme nucleare”. „Am declarat acest lucru în repetate rânduri și suntem pregătiți pentru orice verificare”, a adăugat el.

Oficiali israelieni au declarat, de asemenea, că țara lor își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord nuclear cu SUA.

Experții spun că Netanyahu este supus presiunilor din partea aliaților săi de extremă dreapta din guvern pentru a-și folosi relația cu Trump în vederea obținerii unui acord amplu SUA-Iran care să răspundă preocupărilor de securitate ale guvernului israelian.

„Israelul este îngrijorat că, în graba de a obține un acord cu Iranul, președintele ar putea accepta o înțelegere care nu abordează programul de rachete al Iranului sau sprijinul pentru grupări ori care îi permite să păstreze o parte din programul său nuclear”, a declarat Daniel Byman, profesor la Școala de Servicii Externe a Universității Georgetown.

„Una dintre temerile Israelului și ale altor aliați în legătură cu SUA sub conducerea lui Trump este că el își dorește un acord mai mult decât își dorește un anumit rezultat”, a adăugat Byman.

Analiștii spun că liderii Iranului se află acum într-o poziție mai slabă, după protestele în masă și după campania aeriană de 12 zile desfășurată anul trecut de SUA și Israel, în timpul căreia au fost bombardate situri nucleare și militare iraniene.

„Regimul iranian este astăzi cu adevărat vulnerabil”, a declarat Mohammed Hafez, profesor la Naval Postgraduate School și expert în politica Orientului Mijlociu. „SUA și Israelul simt că dețin toate atuurile, Iranul este în defensivă și pot formula aceste cerințe maximaliste.”