Trump promite să elimine taxele vamale pentru whiskeyul irlandez. „În numele Statelor Unite, le voi elimina”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică, 13 septembrie, că va „elimina” taxele vamale pentru whiskeyul irlandez, fără a oferi mai multe detalii despre această veste.

Donald Trump Foto: AFP

„Am vorbit despre asta cu Taoiseach (prim-ministrul irlandez Micheal Martin, n.red.), iar Shane (Lowry, jucătorul de golf care tocmai a câştigat Openul Irlandei, n.red.) a menţionat şi el acest lucru. (...)

Aţi putea elimina taxele vamale pentru whiskeyul irlandez? Iar eu am spus, în numele Statelor Unite ale Americii, le voi elimina”, a declarat preşedintele american în cadrul ceremoniei de decernare a unui trofeu de golf în Irlanda, desfășurat pe una dintre proprietăţile sale, scrie Agerpres.

Anunțul vine după ce, sâmbătă, 12 septembrie, Trump a venit în Irlanda pentru o vizită de două zile, în cadrul căreia agenda diplomatică se împletește cu interesele sale personale în domeniul golfului.

În Irlanda au fost programate mai multe proteste împotriva președintelui american.

Prima oprire a lui Donald Trump a fost o întâlnire cu președintele Irlandei, Catherine Connolly, într-o întrevedere desfășurată fără accesul jurnaliștilor. Întâlnirea a fost urmărită cu interes, în condițiile în care Connolly, reprezentantă a stângii irlandeze și critică a NATO, l-a criticat în trecut pe președintele american.

În cadrul vizite, Trump a afirmat că și-ar dori „foarte mult” ca Irlanda să se unească cu Irlanda de Nord și a susținut că acest lucru se va întâmpla „în cele din urmă”.

Declarațiile lui Trump vin la câteva săptămâni după ce premierul britanic Andy Burnham a exclus, pentru moment, organizarea unui referendum privind statutul Irlandei de Nord. Potrivit Acordului din Vinerea Mare, Londra poate convoca un astfel de referendum dacă există indicii că majoritatea populației susține reunificarea cu Irlanda.

Sondajele arată însă în continuare un sprijin majoritar pentru menținerea Irlandei de Nord în Regatul Unit, deși diferența s-a redus în ultimii ani.