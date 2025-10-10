Trump propune interzicerea companiilor aeriene chineze să survoleze Rusia pe rutele americane

Administrația Trump a propus interzicerea companiilor aeriene chineze de a survola Rusia pe zborurile către și dinspre Statele Unite, susținând că această practică le oferă un avantaj transportatorilor americani.

Companiile aeriene americane au criticat de mult decizia de a permite transportatorilor chinezi să zboare peste Rusia pe anumite rute, deoarece acest lucru le oferă un avantaj prin reducerea timpului de zbor și a consumului de combustibil, scrie reuters.

Departamentul de Transport al SUA (USDOT) a declarat joi, într-un ordin propus, că „această dezechilibrare a devenit un factor competitiv semnificativ”. USDOT a spus că propune interzicerea survolului Chinei „pentru a echilibra această disparitate competitivă între transportatorii americani și cei chinezi”.

Ambasada Chinei la Washington nu a făcut un comentariu imediat.

Rusia a interzis companiilor aeriene americane și altor transportatori străini să zboare peste spațiul său aerian, ca măsură de retorsiune după ce Washingtonul a interzis zborurile rusești peste SUA în martie 2022, după ce țara a invadat Ucraina.

Decizia ar putea afecta unele zboruri americane operate de Air China, China Eastern, Xiamen Airlines și China Southern.

Această inițiativă vine pe fondul creșterii tensiunilor dintre China și Statele Unite privind o serie de probleme economice.

USDOT le oferă companiilor aeriene chineze două zile pentru a răspunde ordinului și a precizat că un ordin final ar putea intra în vigoare încă din noiembrie.

În mai 2023, SUA au aprobat zboruri suplimentare ale companiilor chineze după ce acestea au acceptat să nu mai zboare peste Rusia pentru noile curse, potrivit Reuters.

Anul trecut, USDOT a spus că transportatorii chinezi de pasageri ar putea crește la 50 numărul zborurilor săptămânale dus-întors către SUA. Înainte de restricțiile impuse la începutul anului 2020 din cauza pandemiei COVID-19, fiecare parte avea permise mai mult de 150 de zboruri săptămânale dus-întors.