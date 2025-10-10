search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump propune interzicerea companiilor aeriene chineze să survoleze Rusia pe rutele americane

0
0
Publicat:

Administrația Trump a propus interzicerea companiilor aeriene chineze de a survola Rusia pe zborurile către și dinspre Statele Unite, susținând că această practică le oferă un avantaj transportatorilor americani.

Avion China FOTO:AFP
Avion China FOTO:AFP

Companiile aeriene americane au criticat de mult decizia de a permite transportatorilor chinezi să zboare peste Rusia pe anumite rute, deoarece acest lucru le oferă un avantaj prin reducerea timpului de zbor și a consumului de combustibil, scrie reuters.

Departamentul de Transport al SUA (USDOT) a declarat joi, într-un ordin propus, că „această dezechilibrare a devenit un factor competitiv semnificativ”. USDOT a spus că propune interzicerea survolului Chinei „pentru a echilibra această disparitate competitivă între transportatorii americani și cei chinezi”.

Ambasada Chinei la Washington nu a făcut un comentariu imediat.

Rusia a interzis companiilor aeriene americane și altor transportatori străini să zboare peste spațiul său aerian, ca măsură de retorsiune după ce Washingtonul a interzis zborurile rusești peste SUA în martie 2022, după ce țara a invadat Ucraina.

Decizia ar putea afecta unele zboruri americane operate de Air China, China Eastern, Xiamen Airlines și China Southern.

Această inițiativă vine pe fondul creșterii tensiunilor dintre China și Statele Unite privind o serie de probleme economice.

USDOT le oferă companiilor aeriene chineze două zile pentru a răspunde ordinului și a precizat că un ordin final ar putea intra în vigoare încă din noiembrie.

În mai 2023, SUA au aprobat zboruri suplimentare ale companiilor chineze după ce acestea au acceptat să nu mai zboare peste Rusia pentru noile curse, potrivit Reuters.

Anul trecut, USDOT a spus că transportatorii chinezi de pasageri ar putea crește la 50 numărul zborurilor săptămânale dus-întors către SUA. Înainte de restricțiile impuse la începutul anului 2020 din cauza pandemiei COVID-19, fiecare parte avea permise mai mult de 150 de zboruri săptămânale dus-întors.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Câți bani costă întreținerea Arenei Naționale din Capitală. Suma uriașă alocată anul acesta de Primăria Capitalei
fanatik.ro
image
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Ce faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino 10-0 și Cipru – Bosnia 2-2
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii în preliminarii: în minutul 33, era deja 7-0 VIDEO
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Un influencer a murit într-un accident grav. Tânărul de 20 de ani și-a găsit sfârșitul chiar lângă cimitir
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Se schimbă radical vremea în toată țara! Anunțul meteorologilor
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Amal Clooney s-a tuns! Adio, bucle romantice. Cum arată soția lui George Clooney după transformare

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani