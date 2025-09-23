search
Marți, 23 Septembrie 2025
Trump, probleme cu teleprompterul și scările rulante la Adunarea Generală a ONU. Mesaj tranșant pentru Europa

După un discurs în care a criticat Națiunile Unite și chiar a întrebat care este scopul ONU, președintele Donald Trump și-a îndulcit tonul în cadrul unei întâlniri bilaterale ulterioare cu secretarul general al organizației, António Guterre, relatează CNN. Președintele SUA a avut parte de un început dificil la Adunarea Generală a ONU, după ce s-au defectat scările rulante pe când se îndrepta spre sală, iar teleprompterul nu a funcționat când și-a început discursul.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Trump a declarat marţi în faţa şefilor de stat şi de guvern din întreaga lume, reuniţi la Adunarea Generală a ONU de la New York, că instituţia globală „nu îşi exploatează nici măcar pe departe” potenţialul, potrivit dpa.

Trump a afirmat că a pus capăt la şapte războaie, adăugând: „Din păcate, ONU nu a încercat să ajute în niciunul dintre aceste cazuri”.

„Care este scopul Organizaţiei Naţiunilor Unite? ONU are un potenţial enorm”, dar „este încă departe” de a putea exploata acest potenţial, a observat el, subliniind că organizația este foarte bună la a scrie scrisori, dar nu şi la a lua măsuri care să pună capăt conflictelor.

Probleme cu teleprompterul și scările rulante

Trump, a fost nevoit să-și ţină discursul fără teleprompter, întrucât, potrivit declaraţiilor sale, acesta nu funcţiona, relatează dpa.

„Sunt foarte fericit să fiu aici cu voi”, a adăugat preşedintele SUA, adăugând că, în lipsa unui teleprompter:, „Vorbeşti mai mult din inimă”.

„Pot doar să spun că cel care operează acest teleprompter are mari probleme”, a adăugat el.

Trump, însoțit de soția sa, Melania, a avut probleme și cu scările rulante, care s-au oprit brusc, la scurt timp după ce au pășit pe acestea.

Președintele SUA a menționat aceste probleme la întrevederea ulterioară cu secretarul general al organizației, António Guterres. 

„Este întotdeauna o onoare să fiu aici. Am mai făcut asta înainte, iar acum a fost puțin mai incitant din cauza scării rulante, a teleprompterului - aceste lucruri se întâmplă. Dar vă voi spune că poporul dumneavoastră ne-a tratat cu mare respect. Țara noastră susține 100% Națiunile Unite”, a spus Trump.

El a folosit un ton mai blând după ce a criticat ONU că nu s-ar implica suficient în încheierea conflictelor și chiar ar alimenta criza migrației în Europa și SUA, notează CNN.

„ONU nu numai că nu rezolvă problemele pe care ar trebui să le rezolve, dar prea des creează de fapt probleme noi pe care trebuie să le rezolvăm. Cel mai bun exemplu este problema politică numărul unu a timpului nostru: criza migrației necontrolate”, a declarat el.

„Națiunile Unite finanțează un asalt asupra țărilor occidentale și a granițelor acestora.”

„E timpul să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise. Trebuie să-i puneți capăt acum Sunt foarte priceput la treburile astea. Țările voastre se duc naibii .”

Trump și-a lăudat propriile eforturi de a stopa migrația, și a dat de înțeles că ar fi înțelept să le adopte și alți lideri.

Altfel, a spus el, „țările voastre vor fi ruinate”.

„Cred că potențialul Națiunilor Unite este incredibil, chiar incredibil. Poate face atât de multe, așa că îl susțin”, și-a nuanțat ulterior declarațiile Trump. „Poate că uneori nu sunt de acord cu el, dar îl susțin în totalitate, pentru că cred că potențialul pentru pace al acestei instituții este foarte mare. Așadar, vreau doar să vă mulțumesc că ne-ați tratat atât de călduros.”

Discursul președintelui Donald Trump, care a început fără teleprompter, a deviat în mare parte de la discursul scris.

A divagat despre eforturile sale de reducere a criminalității în orașele americane, amprenta de carbon a lui Barack Obama, propriile sale eforturi eșuate de renovare a sediului ONU și eficacitatea morilor de vânt, scrie CNN.

În discursul de astăzi de la Națiunile Unite, președintele Donald Trump a ridiculizat ceea ce a numit „escrocheria energiei verzi”, susținând că sursele de energie regenerabilă, precum energia solară și eoliană, sunt mai scumpe decât energia bazată pe combustibili fosili.

Donald Trump cere Europei să renunțe la gazul rusesc

În ceea ce privește războiul din Ucraina Trump a cerut marţi ca ţările europene să înceteze să mai cumpere gaze şi petrol din Rusia, argumentând că l-ar putea forţa astfel pe preşedintele rus Vladimir Putin să încheie războiul în Ucraina, relatează agenţiile de presă, citate de Agerpres,

„Nu pot continua să facă ceea ce fac. Ei (europenii) cumpără petrol şi gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei. Este ruşinos pentru ei, este foarte ruşinos”, a spus Trump de la tribuna ONU. „Gândiţi-vă că ei finanţează un război împotriva lor înşişi!”, a încercat el să argumenteze, susţinând că este „inexcuzabil” comportamentul acelor ţări membre NATO care continuă să cumpere produse energetice din Rusia.

„Europa trebuie să se străduiască mai mult (...) Trebuie să înceteze imediat să mai cumpere energie rusească. Altfel ne pierdem cu toţii timpul. Aşadar sunt pregătit să discut despre asta. O vom discuta astăzi cu toate naţiunile europene reunite aici”, a indicat preşedintele american.

Iar „dacă Rusia nu este pregătită să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, Statele Unite sunt deplin pregătite să impună o rundă foarte puternică de taxe vamale, care, cred eu, vor opri foarte rapid vărsarea de sânge”, a amintit mai departe Trump intenţiile sale privind noi sancţiuni împotriva Rusiei, dar posibil şi împotriva statelor care cumpără petrol rusesc şi pe care le-a ameninţat deja cu taxe vamale secundare.

Dar, pentru ca aceste sancţiuni să fie eficiente, toate naţiunile europene „ar trebui să se alăture şi să adopte exact aceleaşi măsuri”, a insistat Trump, reafirmând de fapt poziţii deja exprimate anterior, unele dintre ele nefiind într-totul acceptabile pentru ţările europene susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia. El a cerut astfel Uniunii Europene să impună taxe vamale Indiei şi Chinei, principalele ţări cumpărătoare de petrol rusesc, solicitare faţă de care blocul comunitar manifestă rezerve, având în vedere interesele sale comerciale.

Ungaria şi Slovacia, țări ale căror guverne sunt cee mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte ţări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

Statele UE au diminuat masiv şi achiziţiile de gaz rusesc, Comisia Europeană planificând chiar eliminarea totală a acestor importuri din Rusia, înlocuite în mare parte de gazul natural lichefiat (GNL) importat din SUA, mai scump decât cel rusesc.

În cadrul NATO, Turcia îşi continuă achiziţiile de produse energetice din Rusia şi în plus acţionează ca intermediar în livrarea acestor produse către Europa, în stare brută sau prelucrată.

SUA

