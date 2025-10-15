Trump nu l-a felicitat pe Putin de ziua sa. Kremlinul a confirmat: „Nu, nu a fost niciun mesaj”

Președintele american Donald Trump a ales să nu-l felicite pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere, semn că relațiile dintre cei doi foști aliați s-au răcit vizibil.

Informația a fost confirmată miercuri, 15 octombrie, de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Nu, nu a fost niciun mesaj”, a declarat Peskov, întrebat de jurnaliști.

Putin și-a sărbătorit ziua de naștere pe 7 octombrie, când a împlinit 73 de ani.

Printre cei care l-au felicitat se numără președintele Chinei, Xi Jinping, liderul nord-coreean Kim Jong-un, premierul israelian Benjamin Netanyahu, premierul Indiei, Narendra Modi, precum și președinții Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Putin a primit urări și din partea liderilor din Venezuela, Cuba, Turkmenistan, Kârgâzstan, Azerbaidjan, Tadjikistan, Kazahstan, Uzbekistan, Armenia, Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

Potrivit presei ruse, față de anul trecut, la lista de felicitări s-au adăugat Modi, Netanyahu, Maduro și Al Nahyan, notează agențiile TASS și RIA Novosti. Totuși, unele absențe au atras atenția – printre ele, cea a președintelui Republicii Centrafricane, care în 2024 îl felicita public pe Putin.

Kremlinul a susținut că „peste 40 de lideri străini” i-au transmis mesaje de felicitare, dar nu a publicat o listă completă a acestora.

Printre cei care au transmis mesaje s-ar fi aflat și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Absența unei felicitări din partea președintelui american pare, însă, semnificativă.

În ultimele luni, Trump s-a declarat în repetate rânduri „dezamăgit” de Putin, criticând modul în care liderul rus gestionează războiul din Ucraina.

„Am avut o relație foarte bună cu el, dar trebuie să pună capăt acestui război”, a spus Trump.